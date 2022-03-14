2022 BAFTA Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

Bu yıl 75'incisi gerçekleşen BAFTA Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

2022 BAFTA Ödülleri'ni kazananlar belli oldu
Yaşam
14 Mart 2022 Pazartesi

Britanya Film Akademisi tarafından bu yıl 75'inci kez verilen BAFTA Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen törenin sunuculuğunu Avustralyalı oyuncu Rebel Wilson üstlendi. "The Power Of Dog" filmi "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini aldı. Yönetmenliğini Denis Villeneuve'ın yaptığı "Dune", "En İyi Prodüksiyon Tasarımı", "En İyi Görsel Efekt", "En İyi Ses", "En İyi Orijinal Müzik" dallarında ödülleri topladı.


BAFTA Ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle:

En İyi Film: The Power Of The Dog

En İyi Yönetmen: Jane Campion (The Power Of The Dog)





En iyi Sinematografi: Greig Fraser (Dune)

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Dune

En İyi Görsel Efekt: Dune

En İyi Orijinal Müzik: Dune

En İyi Ses: Dune (Hans Zimmer)



En İyi İngiliz Filmi: Belfast

En İyi Çıkış Yapan İngiliz Filmi: Belfast





En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Kotsur (Coda)

En İyi Uyarlama Senaryo: Coda (Sian Heder)





En İyi Erkek Oyuncu: Will Smith (King Richard)

En İyi Kadın Oyuncu: Joanna Scanlan (After Love)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ariana DeBose (West Side Story)

En İyi Orijinal Senaryo: Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

En İyi Belgesel: Summer Of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

En İyi Animasyon Filmi: Encanto

En İyi Yabancı Film: Drive My Car

En İyi Kurgu: No Time To Die

En İyi Makyaj ve Saç: The Eyes Of Tammy Faye

En İyi Kostüm Tasarımı: Cruella (Jenny Beavan)

En İyi Çıkış Yapan İngiliz Müzisyen ve Yönetmen: Jeymes Samuel (The Harder They Fall)

Yükselen Yıldız Ödülü: Lashana Lynch



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