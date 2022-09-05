2022-2023 sonbahar kış sezon trendleri

Femponiq Kurucusu ve Kreatif Direktörü Buket Meşelik Duran, 2022-2023 sonbahar kış sezonunda karşımıza çıkacak olan trendleri açıkladı.

2022-2023 sonbahar kış sezon trendleri
Moda
05 Eylül 2022 13:53
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2022/2023 Sonbahar/Kış moda koleksiyonları, pandemiden sonra oluşan, küresel "Kültürel duyarlılık" öncülüğü ile bizlere kıyafetlerimiz ile duygularımızı özgürce ifade edebilmemize olanak sağlamak için podyumlarda yerini aldı. İnsanlar ve çevre arasında bir denge kurma arzusu, modanın doğa ile işbirliği içinde sürdürülebilirliğe yönelik attığı yeni yaklaşımları iyileştirmeye devam etmekte. Koronavirüs krizinden tamamen kurtulma arzusu yeni sezonun renk, desen ve malzemelerine yansımış olmakla beraber, adeta hayata geri dönüşü kutlama havasında. Fashion Snoop'un araştırmalarına göre, renk paletinde, tümü duygu yüklü, doğanın nötr tonlarıyla birleşen zıt parlak renkler, neonlar ve metaliklerin barışçıl bir sinerjisini göreceğiz. Naif ve genç, tatlı parlak renkler ve cesur baskılardaki orantısız boyama teknikleri ve etek ucundaki kontrast saçaklar, iyileşme ve yeniden yapılanma sürecini simgeliyor; tişörtlerdeki motif ve slogan baskılar kişisel kimlikleri veya bütün bir topluluğun ifadesi olarak belirli bir duyguyu yansıtma çabası içerisinde.


Geçtiğimiz sezonun ruh halini yükselten fuşya ve mor renk tonları, minimal tasarımlara bu sezon da güç enjekte etmeye devam ederken, karamel kahve, yanık turuncu ve amazon yeşili gibi dinginlik veren toprak renkleri güven duygusunu ve iş enerjisini tazelemek için buradalar. Kahverengi “yeni bir siyahtır” deyimi ile minimalistler için popülaritesini artırıyor. Organik tonlar doğaya ve kırsal alana artan ilgi, pozitifliğe duyulan özlem ve yeni ifade etme biçimlerinin geliştiği sanal dünyaya artan ilginin etkisi ile doygun ve uyarıcı renklerde geri dönüyor. Gece mavisi, güneş ve hardal sarısı, kakule tohumu yeşili, hayalperest pastel pembe tonları ve siyah ve beyazı dengeleyen natürel gri tonlar bunlardan sadece birkaçı. Şaşırtıcı bir şekilde podyumları domine eden kırmızının derin tonları ise özlemini duyduğumuz hayata kavuşmanın sabırsız heyecanı ve tutkusunu yansıtıyor.




Görseldeki ürün: Jacquemus - 8.650,00 TL


Mevcut durumla karşı karşıya kalan yaratıcı alan, stilin temellerine gerçek bir dönüş yaparken hayal gücünü ve yaratıcılığı çağırmaya devam ediyor. Kaygısız yılları anımsatan Y2K estetiği, coşkulu 20’lerin zarafetini, pank kültürünün vazgeçilmezi motorcu stil ile tanıştırarak yeni sezona cesur bir giriş yapmış durumda. Ünlü moda tasarımcıları ve markaları koleksiyonlarında ultra düşük bel etek ve pantolonlar, mendil üstler, çan alt silüetler, pileli etekler, kravatlar, canlı koordineli takımlar, tam denim görünüm ve trompe-l'oeil görünür iç çamaşırları gibi geniş seçenekler sunarak 2000’li yılların altın çağını yeniden yaşatmak istiyor havasında. Aksesuar detaylarında ise çeşitli renklerde mücevher kaplı süslemeler, çivili ve büyük tokalı kemerler, ren taşları ve çeşitli şık şapkalar yer alıyor. Yeni sezonunun en iyi ayakkabı trendi ise diz üstü çizmeler olarak ortaya çıkarken, riskli ve cesur estetik hüküm sürmeye devam ediyor.


Maskülen takım elbiseler, etek takımlar, ceketler ve maksi pardesüler, son derece zarif olan geniş ve rahat hacimli kesimlerde varlığını sürdürüyor. Bu terzilik havası feminenliğin mükemmel bir sembolü olan kum saati silüeti ile çeşitlilik göstermekte. 50’li yılların geniş omuz, ince bel ve yuvarlak kalça hatlarından oluşan ikonik stilleri, modernize edilmiş ceket ve elbiseler ile podyumlarda yerini almış durumda.


Son iki yıldaki bastırılan kadınsılığa tepki olarak daha feminen ve göz alıcı kıyafetler bu trendlere rakip gibi görünüyor. Gardıroplar daha şık, beyaz kolsuz bluz bir hit haline gelirken, aşırı kadınsı elbiseler, yapılandırılmış bir korsenin gücüyle çatışmakta. Parti sezonu ise açılışta, pandemi sonrası biraz ihtiyaç duyulan çekiciliği de ekleyerek, sahneye hareketli tüyler ile çıkıyor.




Görseldeki ürün: Femponiq - 6.822,98 TL


Dünya, belirsizliklerle dolu yeni normale geçişte, tüm alanlarda daha fazla netlik ve şeffaflık talep ederken, moda alanına sızan trend de, şeffaf malzemeler ile Sonbahar/Kış 2022-23 pistlerinde yerini alıyor. Şeffaf kumaşlar, fileler, organze, şifon, dantel ve tül kumaştan oluşan üstler, etekler, yere kadar uzanan ve vücuda oturan elbiseler tamda bunun kanıtı.


En keyiflisi ise bu kadar zıt trend ve renkleri içinde barındıran yeni sezon modasının her ruh haline ayrı bir seçenek sunması. Vücut tipinize uygun kesimleri ve teninize yakışan renkleri seçtiğiniz sürece yargılanmayasınız. Yaşasın özgürlük!


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2023'te modası geçecek 7 trend

2022 ve öncesindeki son birkaç senede oldukça trend olan ama 2023 yılında tercih edilmeyecek 7 parçayı sizler için derledik...

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Süveter Geçtiğimiz sonbahar/kış sezonunun trend parçalarından olan süveterleri önümüzdeki sezon gardıroplarınızda bulundurmanızın pek de faydası yok. Gelecek sezonun defilelerinde rastlanmayan süveterleri bekletip yeniden trend olmasını bekleyebilirsiniz.
Yüksek topuklu ayakkabı Kısa topuklu ayakkabı ve sandaletlerin son zamanlardaki yükselişi sürmeye devam edecek. Şık günlerin yıldızı olan topuklu ayakkabılarda yüksek topuklar kurtarıcı olsa da gelecek sezon da kısa topuklardan devam edilecek gibi duruyor.
Omzu açık bluzlar Sıradan bluzların omuzlarında açılan pencerelerin modasının gelip geçtiğini ifade edebiliriz. Uzun yıllardır gördüğümüz bu modelden 2023 yılında vazgeçmenizin zamanı geldi.
Füzo tayt 80'li yılların vazgeçilmezi olan füzo taytlar 2020 yılından itibaren yeniden yükselişe geçmişlerdi. 2023 yılında biraz ara verilmesi gereken bir trend olarak yerini alacağı kesin.
Kamuflaj desen 2010'lu yıllardan beri gardıroplarımızda yer edinen kamuflaj desen 2023 yılında bir süre aramızdan ayrılacak. Her yerde görmeye alıştığımız bu desendeki kıyafetlerimizi bekletip yeniden trend olmasını beklemekte fayda var.
Gerçek kürk Birçok hayvansever tarafından kullanımı konusunda hassas olunan gerçek kürklerin artık moda dünyasında da yer almaması şaşırtıcı olmasa gerek. Birçok lüks giyim markasının kürk kullanımını bırakması, 2023'teki gidişatını da gözler önüne seriyor.
Skinny kotlar Zamanla yerini bol paça pantolonlara bırakan skinny pantolonları 2023 yılında da aramızda göremiyoruz. En iyisi siz en sevdiğiniz skinny pantolonlarınızı özellikle soğuk havalarda bot ve çizmelerinizle giymek için bekletin. Böylece yeniden trend olduklarında rahatlıkla kullanabilirsiniz.


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