2022-2023 sonbahar kış sezon trendleri

2022/2023 Sonbahar/Kış moda koleksiyonları, pandemiden sonra oluşan, küresel "Kültürel duyarlılık" öncülüğü ile bizlere kıyafetlerimiz ile duygularımızı özgürce ifade edebilmemize olanak sağlamak için podyumlarda yerini aldı. İnsanlar ve çevre arasında bir denge kurma arzusu, modanın doğa ile işbirliği içinde sürdürülebilirliğe yönelik attığı yeni yaklaşımları iyileştirmeye devam etmekte. Koronavirüs krizinden tamamen kurtulma arzusu yeni sezonun renk, desen ve malzemelerine yansımış olmakla beraber, adeta hayata geri dönüşü kutlama havasında. Fashion Snoop'un araştırmalarına göre, renk paletinde, tümü duygu yüklü, doğanın nötr tonlarıyla birleşen zıt parlak renkler, neonlar ve metaliklerin barışçıl bir sinerjisini göreceğiz. Naif ve genç, tatlı parlak renkler ve cesur baskılardaki orantısız boyama teknikleri ve etek ucundaki kontrast saçaklar, iyileşme ve yeniden yapılanma sürecini simgeliyor; tişörtlerdeki motif ve slogan baskılar kişisel kimlikleri veya bütün bir topluluğun ifadesi olarak belirli bir duyguyu yansıtma çabası içerisinde.

Geçtiğimiz sezonun ruh halini yükselten fuşya ve mor renk tonları, minimal tasarımlara bu sezon da güç enjekte etmeye devam ederken, karamel kahve, yanık turuncu ve amazon yeşili gibi dinginlik veren toprak renkleri güven duygusunu ve iş enerjisini tazelemek için buradalar. Kahverengi “yeni bir siyahtır” deyimi ile minimalistler için popülaritesini artırıyor. Organik tonlar doğaya ve kırsal alana artan ilgi, pozitifliğe duyulan özlem ve yeni ifade etme biçimlerinin geliştiği sanal dünyaya artan ilginin etkisi ile doygun ve uyarıcı renklerde geri dönüyor. Gece mavisi, güneş ve hardal sarısı, kakule tohumu yeşili, hayalperest pastel pembe tonları ve siyah ve beyazı dengeleyen natürel gri tonlar bunlardan sadece birkaçı. Şaşırtıcı bir şekilde podyumları domine eden kırmızının derin tonları ise özlemini duyduğumuz hayata kavuşmanın sabırsız heyecanı ve tutkusunu yansıtıyor.

Görseldeki ürün: Jacquemus - 8.650,00 TL

Mevcut durumla karşı karşıya kalan yaratıcı alan, stilin temellerine gerçek bir dönüş yaparken hayal gücünü ve yaratıcılığı çağırmaya devam ediyor. Kaygısız yılları anımsatan Y2K estetiği, coşkulu 20’lerin zarafetini, pank kültürünün vazgeçilmezi motorcu stil ile tanıştırarak yeni sezona cesur bir giriş yapmış durumda. Ünlü moda tasarımcıları ve markaları koleksiyonlarında ultra düşük bel etek ve pantolonlar, mendil üstler, çan alt silüetler, pileli etekler, kravatlar, canlı koordineli takımlar, tam denim görünüm ve trompe-l'oeil görünür iç çamaşırları gibi geniş seçenekler sunarak 2000’li yılların altın çağını yeniden yaşatmak istiyor havasında. Aksesuar detaylarında ise çeşitli renklerde mücevher kaplı süslemeler, çivili ve büyük tokalı kemerler, ren taşları ve çeşitli şık şapkalar yer alıyor. Yeni sezonunun en iyi ayakkabı trendi ise diz üstü çizmeler olarak ortaya çıkarken, riskli ve cesur estetik hüküm sürmeye devam ediyor.

Maskülen takım elbiseler, etek takımlar, ceketler ve maksi pardesüler, son derece zarif olan geniş ve rahat hacimli kesimlerde varlığını sürdürüyor. Bu terzilik havası feminenliğin mükemmel bir sembolü olan kum saati silüeti ile çeşitlilik göstermekte. 50’li yılların geniş omuz, ince bel ve yuvarlak kalça hatlarından oluşan ikonik stilleri, modernize edilmiş ceket ve elbiseler ile podyumlarda yerini almış durumda.

Son iki yıldaki bastırılan kadınsılığa tepki olarak daha feminen ve göz alıcı kıyafetler bu trendlere rakip gibi görünüyor. Gardıroplar daha şık, beyaz kolsuz bluz bir hit haline gelirken, aşırı kadınsı elbiseler, yapılandırılmış bir korsenin gücüyle çatışmakta. Parti sezonu ise açılışta, pandemi sonrası biraz ihtiyaç duyulan çekiciliği de ekleyerek, sahneye hareketli tüyler ile çıkıyor.

Görseldeki ürün: Femponiq - 6.822,98 TL

Dünya, belirsizliklerle dolu yeni normale geçişte, tüm alanlarda daha fazla netlik ve şeffaflık talep ederken, moda alanına sızan trend de, şeffaf malzemeler ile Sonbahar/Kış 2022-23 pistlerinde yerini alıyor. Şeffaf kumaşlar, fileler, organze, şifon, dantel ve tül kumaştan oluşan üstler, etekler, yere kadar uzanan ve vücuda oturan elbiseler tamda bunun kanıtı.

En keyiflisi ise bu kadar zıt trend ve renkleri içinde barındıran yeni sezon modasının her ruh haline ayrı bir seçenek sunması. Vücut tipinize uygun kesimleri ve teninize yakışan renkleri seçtiğiniz sürece yargılanmayasınız. Yaşasın özgürlük!