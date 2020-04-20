20 - 26 Nisan haftasının astrolojik etkileri

20 - 26 Nisan 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 20 - 26 Nisan haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

Haftanın en önemli etkisi Boğa burcunda yaşayacağımız Yeniay olacak. 23 Nisan sabaha karşı 4.26’da kesinleşecek ve 7 Mayıs’a kadar etkileri sürecek olan Yeniay haritasında Satürn ve Uranüs gezegeninin etkileri oldukça baskın. Bir yandan özellikle finansal konulada alışkanlıklarımızı değiştirmek, yenilikler yapmak isterken diğer yandan bir takım engellerle, gecikmelerle ve zorluklarla karşılaşabiliriz. Yeniay’ın yönetici gezegeni Venüs’te bu hafta mayıs ayında geriye gitmek üzere yavaşlama ivmesine giriyor. Bu da hem finans hem de ilişkiler konusunda hoşnut olmadığımız koşulların var olduğunu gösterebilir. Yeniay haritasının yükselen burcu Koç olduğu için yine içinde bulunduğumuz dönem hayatta kalma, tek başına mücadele konularını içeriyor. Bu mücadele konuları sosyal konular, gruplar konularını da içeriyor.

Ayrıca Jüpiter Pluto kavuşumu bu hafta Merkür ile bir kez daha tetiklenecek. COVID-19 süreci ile ilgili bilimsel makaleler yayınlanabilir, açıklamalar yapılabilir. Olumsuz anlamda bilgi kirliliklerine dikkat etmemiz gereken bir hafta yaşayabiliriz. Korkuyu ve endişeyi artıracak manipulatif söylemler ve açıklamalarla karşı karşıya kalabiliriz. Fikirsel tartışmalar ve karşıt görüşlere de açık bir zaman dilimi.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Pazar günü itibariyle Güneş artık Boğa burcunda seyrine devam edecek. Maddi konular, güvenlik konularının ön plana geçtiği zamanlara başlıyoruz. Haftaya salı günü kesinleşecek olan Güneş Satürn kare açısının da etkileri devrede. Bir yandan Uranüs değişim için zorlasa da artık biraz daha yavaşladığımız, sahip olduklarımızın kıymetini anladığımız ve konfor aldığımızda kaldığımız bir zaman dilimindeyiz.

Salı

Güneş Satürn karesi kesinleşiyor. Haftanın en zorlayıcı günü. Bugün daha depresif ve özgüveni düşük hissedebiliriz. Ay’ın koç burcunda olması, Mars ve Merkür ile yaptığı açılar aksiyon almak ve yapılması gerekenleri yapmak konusunda bizi cesaretlendiriyor. Enerjimizi yüksek tutalım ve öz disiplinimizi koruyalım.

Çarşamba

Ay Jüpiter Pluto kavuşumunu tetikliyor. Günü endişeli ve gergin geçirebiliriz. Hoşumuza gitmeyecek gerçeklerin su yüzüne çıkması, kıskançlık veya manipulatif durumlar yaşanabilir. Abartıdan kaçınmaya çalışalım.

Perşembe

Yeniay günü. Sürprizlere açık bir gündeyiz. Düzeni değiştirmek istemekle birlikte bir takım engeller ve zorluklarla karşılaşabiliriz. Kendimizi sıkılmış fakat engellenmiş hissedeceğimiz bir gün. Belli sınırlar çerçevesinde hayatımıza küçük değişiklikleri katabiliriz. Duygusal yoğunluğumuz da artıyor.

Cuma

Güneş’in Satürn açısından uzaklaştığı, Ay’ın Jüpiter ve Pluto ile olumlu kontakt kurduğu bir gündeyiz. Ay Perşembe itibarıyla güçlü ve asaletli olduğu Boğa burcuna geçiş yaptı. Duygusal anlamda kendimizi rahat hissettiğimiz bir gün fakat bilgi kirliliğine dikkat etmekte fayda var. Zira bugün bilgi bizi endişeli durumlara sürükleyebilir, medya insanları yanlış yönlendirebilir. Önemli açıklamalar bugün itibariyle yapılabilir.

Cumartesi

Ay İkizler burcuna geçiş yapacak ve Satürn ile olmlu görünüm gerçekleştirecek. Bu gün iletişimsel olarak daha aktif olduğumuz bir gün. Ayrıca Güneş Uranüs açısı kesinleşiyor. Kendimizi daha az engellenmiş ve daha fazla değişime istekli hissediyoruz. Hayatımızla ilgili yaratıcı değişiklikler yapabiliriz. Ayrıca bu gün teknolojiyi daha etkin kullanabiliriz.

Pazar

Ay ikizler burcunda Venüs ile kavuşum Neptün ile kare açı yapacak. Sevdiklerimizle iletişim kurduğumuz rahat ve uyuşuk bir gün. Kafa karışıklıklarına ve yanlış anlaşılmalara dikkat edelim zira kelimeler bizi bu gün yanıltabilir. Gerçeği olduğundan farklı algılayabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.

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