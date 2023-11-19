20 - 26 Kasım 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta yine oldukça hareketli, hem güçlü hem de zor etkiler yaşayacağız. Bu hafta Güneş ve Mars neredeyse beraber hareket edecek ve tüm açıları beraber yapacak. Güneş ve Mars’ın yanyana olması zaten haftaya bir gerginlik, fiziksel enerji, girişim gibi konuları getirecektir. Fiziksel olarak da istemesek de hareketli olmamız gereken durumlar yaratacaktır.

Güneş ve Mars Plüton ile uyumlu etkileşime girecek. Bu da yine enerjimizi yoğun bir şekilde kanalize edebildiğimizi, araştırma ve derinleşme konusunda da çok destekleyici etkilerin olduğu, bu enerjiyi dönüştürücü, iyiye götürücü, bizi kısıtlayan, zayıf düşüren konularda ilerlemek, adımlar atmak konusunda da destekleyici bir durumda.

Sonrasında ise Güneş ve Mars Yay burcuna geçecekler. Karanlık, odaklı, dönüşümcü olarak bahsettiğim bu süreç hafta ortasından sonra yerini daha iyimser, dışarı aktiviteleri isteyen, öğrenmek, gezmek görmek isteyen Yay burcuna bırakacak.

Fakat hafta bu tarihten itibaren maalesef çok da iyimser duygularda olmayacak. Güneş ve Mars Satürn ile kare açı yapacak. Bu oldukça zorlayıcı, engelleyici, bastırılmış öfke yaratan, sorumluluk ve iş getiren, kazalara daha çok dikkat etmemiz gereken bir dönem yaratıyor. Bu hafta sonunda sakin kalmaya çok dikkat etmeliyiz.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Kova burcunda haftaya başlıyoruz. Gün biraz zorlu. Ay Satürn ile kavuşum açısı yapacak ve Güneş ve Mars ile zorlayıcı kare açı yapacak. Bugün oldukça gergin, sorumluluklarla dolu geçebilir. İlişkilerde de anlaşma olasılığımız oldukça düşük, bugün hatta bu hafta özellikle sakin kalmaya çalışmak gerekiyor.

Salı

Ay bugün Balık burcunda ilerliyor. Gün dün’e göre daha iyimser ve yumuşak. Bugün özgüvenimiz biraz daha yüksek. Ay Jüpiter ile uyumlu etkileşimde.

Çarşamba

Ay Balık burcunda ve Neptün ile kavuşumda. Çok yüksek balık etkisine maruz kaldığımız bir gün. Yaratıcı, dağınık, etkileyici, hayalci, romantik bir gün. Ayrıca kaçışlarla dolu bir gün. Bugün alkol gibi konulardan uzak durmak gerekiyor.

Perşembe

Ay Koç burcuna geçiyor. Hafta boyunca Güneş ve Mars’ın yakınlığı, Mars’ın yöneticisi olduğu Koç burcuna ay’ın geçmesi ile perçinlenecek. Dün’e nazaran çok daha hareketli, agresif, girişken bir gün.

Cuma

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün gergin bir gün Güneş ve Mars’ın Satürn etkileşimlerinden dolayı. Fakat kendimizi ifademiz de güçlü, Ay Merkür ile uyumlu etkileşimde. Bugün yolculuk trafiği de yükselebilir.

Cumartesi

Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor ve Jüpiter ile kavuşuyor. Satürn etkisinin çok fazla olduğu bu günde Ay Jüpiter ve Boğa kombinasyonunun rahatlatıcı, özgüvenli, iyimser etkisine ihtiyacımız olabilir. Hem kötümser hem de bu kötümserlikten kurtulabilecek etkilerin olduğu bir hafta sonu diyebilirim.

Pazar

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde bu sefer de Ay Uranüs ile kavuşumda. Bugün yine gergin olabilecek, isyan edebilecek, engellenmişlik duygusundan çok sıkılıp isyan ettiğimiz bir gün olabilir. Bu güne biraz dikkat.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya