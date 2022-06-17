20 - 26 Haziran 2022 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba yeryüzü sakinleri, bu hafta 7 gezegen birleşerek gökyüzünde harika bir enerji ve görüntü oluştururken, aynı zamanda Güneş ve Venüs yeni bir enerjide yolculuğuna başlıyor. Potansiyellerimizi, yaratıcılığımızı, bağımsızlığımızı ortaya koymak için destekleniyoruz. Biriken enerjilerimiz agresyona, migren, tansiyon, dolaşım sorunlarına yol açabileceğinden bu hafta mutlaka dengeli ve aktif olun. Güneş Yengeç, Venüs İkizler burcuna geçerken Yaz Mevsimi başlıyor! Etkilerin günlere yansımasını aşağıdan okuyabilirsiniz. Keyifli bir hafta dilerim!

Pazartesi: Güzel bir akışta, uyumlu ve esnek etkilerle haftaya başlarken...

Gün boyu bu hayatta ilerlememizin anahtarını fark edebilir, bize iyi gelmeyen alanları, kişileri ve düşünceleri görerek kolaylıkla arınabiliriz. Bugün özgün çalışmalar yapmak, yaratıcılığımızı ortaya koymak ilerlememize yardımcı olacaktır. Aynı zamanda evlilik teklifleri, ilişkilerde sorunları konuşarak çözmek, iş birlikleri, önemli görüşmeler ve anlaşmalar için bugün uygundur. Yükselen sezgilerimizle bugün manevi ve ruhsal alanlarla da ilgilenebiliriz.

Salı: Mutlu bir yaş dilerim sevgili Yengeç'ler!

Güneş yazın öncü burcu Yengeç'te ilerlemeye başlarken, bizler de yaz mevsimine başlıyoruz. Bu sabah Ay, son dördün fazında ilerliyor. Son günlerde gerçekçi olmadığınız, öz aldatma ve beklentiyle ilerlediğiniz konularda gerçeklerle yüzleşerek daha sağlam ilerlemenin yolunu açmış olabilirsiniz. Bugün seyahatler, yazışmalar, yayıncılık, eğitim, önemli görüşmeler için uygundur. Oldukça motive bir günde ilerlerken acelecilikten kaçınmalı, attığımız adımların bize şans getirebileceğini bilmeliyiz.

Çarşamba: Yüksek enerjili, hareketli bir güne başlarken...

Bugün kendimizi ve potansiyellerimizi ortaya koymak, liderlik yeteneklerimizi ortaya çıkartmak için destekleniyoruz. Yaralarımızın da bizi biz yaptığını, her zaman güçlü olmak zorunda olmadığımızı hatırlayalım... Bugün enerjimizi doğru yönetmek adına spor yapmak, fiziksel olarak aktif olmak iyi gelecektir. Agresyon, acelecilik, migren, yanıklar ve kazalar, Freud'a göre bastırdığımız öfke, arzu ve içgüdülerin dışa vurumudur. Dünyada 2,5 gün boyunca yangınlar artabilir. Sakin ve sabırlı bir gün dilerim.

Perşembe: Bugün zamanımızı doğru yönetebilir, 15.00'a dek yarım kalan işlerimizi kolaylıkla halledebiliriz.

15.00 itibariyle ise yeni adımlar atmak için destekleniyoruz. Sabah saatlerinde sabırla ilerlemek ve alanımızı negatif kişi ve söylemlerden korumak önemli olacaktır. 15:00 itibariyle 2,5 gün boyunca geleceğimizi maddi ve manevi olarak güvence altına almak isteyecek, huzur, keyif ve değer arayacağız. Bugün evde veya doğada sevdiklerimizle vakit geçirmek, yemekler yapmak, sohbet etmek ruhumuza iyi gelecektir.

Cuma: Seviyorsan git konuş bence!

Gece saatlerinde İkizler enerjisinde ilerlemeye başlayan Venüs ile kendimizi aşkta kelimelerle ifade etmeye meyilli olacağız. Kadınlar günlük rutinlerini paylaşmaya, duygularını kelimelerle ifade etmeye istek duyarken, erkekler konuşkan, neşeli, aynı pencereden bakabileceği, renkli kişilere çekim duyabilirler. Ancak bu dönemde söylenenler lafta kalabilir, kısa yaz aşkları yaşanabilir. Acele etmemek, kelimelerin davranışlara dönüşmesini beklemek önem kazanıyor. Bugün huzur, güven, aidiyet ihtiyacımız artarken, gökyüzünde 7 gezegen Çanak Tipi biçimde hizalanıyor. Bu hizalanma tüm gücümüzü tek noktaya odaklayarak büyük başarılar yakalamamızı sağlar. Onaylanma, değerli hissetme, bağımsız olma, yeteneklerimizi ortaya çıkartma ihtiyacımız artar. Yaratıcı ve odaklanmış biçimde ilerleyerek güçlü potansiyellerimizi açığa çıkartabiliriz.

Cumartesi: Sürprizlerle dolu, yenileyici, beklenmedik etkilerle bir güne başlarken...

Bugün bizi durduran, geciktiren, sarsan, planlarımızı değiştiren her olay, değişmesi gereken kalıpları göstererek bizi koruyacaktır. Akışa uyumlanan ve esnek olanlar, akşam saatlerinde bir uyanış yaşayabilir, iyi ki diyebilirler. Önemli planlarımızı bugüne denk getirmemek önemli olacaktır. Yatırımlar, ilişki başlangıçları, alım satımlar için uygun değildir. Gün içinde özgün ve yaratıcı yanlarımızı ortaya koyabiliriz. Duygu ve isteklerimizi güçlü biçimde ifade edebilir, sosyal faaliyetlerimizi akşam saatlerine denk getirebiliriz.

Pazar: Neşeli, renkli, hızlı, tatlı bir pazar sabahından merhaba!

Bugün tüm iletişim, yazışma, medya, eğitim, seyahat bağlantılı işlerimizi yapabilir ve tüm bu konularda ses getirebilir, daha şanslı olabiliriz. Aynı zamanda bol bol sosyalleşebiliriz. Zihinsel anlamda aktif ve yaratıcı olmak ruhumuzu besleyecektir. Aynı zamanda sanat galerilerini ziyaret etmek, bakım ve güzellikle alakalı konularla ilgilenmek, sanatsal ve kültürel sohbetler yapmak günümüzün odağı olabilir. Motivasyon, enerji ve şans dolu bugün mutlaka hayata karışın!

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi