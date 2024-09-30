2 Ekim 2024 Terazi burcunda Güneş Tutulması

Esenlikler. 2 Ekim günü saat 21:49’da Terazi burcunun 10 derecesinde bir Güneş tutulması meydana gelecek. Terazi burcu diplomasiyle, karşılıklı yapılan işlerle, ortaklıklarla, danışmanlık gibi işlerle alakalıdır. Arabuluculuk, avukatlık, mahkemeler gibi konular da bu dönemde ön plana çıkabilir. Fakat Terazi burcunun belki de en önemli etkisi ikili ilişkiler ve evlilik konularıdır. Bu dönemde diplomasi yapmaya çalışsak da çok da diplomatik olabilecek gibi görünmüyoruz. Çünkü an derecesine Mars’dan sert bir açı var ve Mars Yengeç’te oldukça zayıf durumda. Çok alıngan, fazla duygusal bir şekilde agresifleşebilir, ilişkilerde tartışmalara yol açabiliriz. İlişkisel konularda ikilikler yaşanabilir. Ayrıca davalar, karşılıklı yapılan işler, danışmanlıklar, avukatlık, hukuk gibi konuların da ön plana çıktığı ve tartışma, gerginlik konularıyla ön plana çıktığını görebiliriz.

An derecesinin yükselen burcu İkizler ve 1. evde Jüpiter var. Aslında bu tutulma belli şansları ve kısmetleri de beraberinde getirecek fakat bunlar çok da güçlü kısmetler değil çünkü Jüpiter biraz zayıf bir konumda. Ama yine de Jüpiter Jüpiterdir, gergin olduğumuz kadar iyimser ve özgüvenli hissedeceğiz. İletişim trafiği, evrak trafiği, kısa yolculuklar oldukça abartılı bir şekilde hayatımıza girebilir.

An derecesine DIADEM sabit yıldızından ve an haritası yükselenine RIGEL sabit yıldızından bir kavuşum açısı var. RIGEL’den başlamak gerekirse an haritasının yükseleninin ikizler olmasını da temsil eden “bilgiyi başkalarına aktarma” konulu durumlar yaşayabiliriz ve bunu pozitif ve yüksek oktavlı bir şekilde yaşayabiliriz. RIGEL de bu 6 ay’a Jüpiter’le birlikte şans getirecek pozitif etkilerden biri.

DIADEM ise kişinin kendisini feda etmesi ile alakalı bir sabit yıldız. Kendini daha büyük bir resim için feda etme konularını bu dönemde görebiliriz. Kulağa çok balık etkisi gibi geliyor, zira bir önceki ay Balık ay tutulmasını yaşadık. Yani bu dönemde kendini feda etme teması da oldukça güçlü. Bu fedakarlığı diplomasi için gösterebiliriz her ne kadar gergin ve tartışmalı bir ortam olsa da.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Terazi tutulması evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler alanınızda gerçekleşecek. Bu alan aynı zamanda açık düşmanlıklar ve danışmanlık yapma, danışmanlık alma gibi konuları da ifade eder. Genel olarak ikili ilişkilerdeki birtakım konuların açığa çıktığı bir zaman olacak.

Yükselen Boğa

İşlerinizle ilgili birtakım konuların açığa çıkması sözkonusu olabilir. İş arkadaşlarınız, günlük işleriniz, sağlık ve beslenme rutininiz ile ilgili yeni gelişmelere şahit olacağınız bir dönem. Sağlık ve iyileşme açısından oldukça olumlu ve değerlendirmeye uygun zamanlardasınız.

Yükselen İkizler

İlişkilerle ilgili bir süredir gizlide kalmış konular açığa çıkabilir ve birtakım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaş ortamınız ve flört konularının iç içe olduğu bir dönem olabilir. Karmaşık ilişkiler sözkonusu olabilir. Çocuk düşünen yükselen ikizler için ise oldukça pozitif bir zaman.

Yükselen Yengeç

Bu dönemin odağında ev, aile, ebeveynler ve gayrimenkul konuları olacak. Ebeveynlerinizle ve çalışıyorsanız raporladığınız kişilerle aranız iyi olacak ve o kişilerden destek göreceksiniz. Kariyer konularınız da oldukça ödüllendirici gözüküyor. Fakat ikili ilişkiler biraz sert geçebilir.

Yükselen Aslan

Yazışmalar, eğitim, kısa yolculuklar gibi konuların vurgu kazandığı, özellikle iletişim trafiğinin fazlasıyla arttığı bir dönemdesiniz. Bu dönemde yabancılarla ilgili konular da gündeme gelebilir. Bu gündeme gelecek konuların hayatınıza etkisi genellikle olumlu olacak.

Yükselen Başak

Alacak verecek konuları, gelirleriniz, sahip olduklarınız ekim ay’ı ve 6 ay boyunca oldukça vurgu kazanacak. Yeni bir eşya sahibi olabilir veya bir yatırıma girebilirsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını maddi olarak aldığınız, çaba sonucu gelen bir gelir artışı sözkonusu olabilir.

Yükselen Terazi

Yükselen Terazi’ler için oldukça belirgin ve önemli zamanlardan geçeceğiniz bir tutulma süreci olacak. İkili ilişkileri sağlamlaştırmak, yeni ilişkiler kurmak, kırgınlıkları düzeltmek ve birlikte eğlenmek açısından oldukça faydalı bir zaman.

Yükselen Akrep

Perde arkasından çevrilen olaylar, sizin veya sizden gizlenen gizli ilişkiler söz konusu olabilir. Bu dönemde biraz daha inzivaya çekilebilir, psikolojik olarak iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz.

Yükselen Yay

İnsan grupları, proje ekipleri, arkadaşlarınız ile ilgili iyi ilişkiler söz konusu. Yükselen ikizler gibi sizin de gruplar ve flörtlerin bir araya geldiği, karmaşık ilişkiler oluşturabileceği bir dönemdesiniz.

Yükselen Oğlak

Kariyer ve başarı konuları oldukça vurgu kazanıyor. Eğer önemli bir dönüşümsel sürecin eşiğindeyseniz, bu birkaç gün yani tutulma civarı sizin için tetikleyici olabilir. Özellikle kariyer ile ilgili konularda birtakım konuların açığa çıkması, sonlanmalar ve yeni başlangıçlar sözkonusu.

Yükselen Kova

Uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, akademi, yayıncılık ve eğitim bu dönemin oldukça vurgulu geçtiği bir dönem. Öğrenciler veya öğretmenler açısından oldukça belirgin, belli sorumluluklar almanız gereken ve sınavlar içerisinde olabileceğiniz bir zaman. Eğitim açısından güçlü ve olumlu etkiler sözkonusu.

Yükselen Balık

Sizin de alacak verecek, ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler gibi sahip olduklarınız, geliriniz, finansal koşullarınız da olumlu etkiler altında. Fakat yine de yanılgılara açık, fazla iyimser olma riskini barındıran bir dönem. Daha fazla sorgulayıcı olun ve hesaplarınızı doğru yapın.