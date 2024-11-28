2 - 8 Aralık 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Aralık’ın ilk haftası çok hareketli. Venüs Uranüs üçgeni ve Venüs Neptün altmışlığı ile haftaya başlıyoruz. İkili ilişkiler ve sosyal ilişkiler açısından eğlenceli, değişik, hareketli birkaç gün yaşayacağız. Merkür Jüpiter karşıtlığı da yine hafta başının önemli açılarından. İletişim trafiği biraz fazla olabilir, eğitim açısından, anlaşmalar açısından değerlendirilebilir tabi retro Merkür’e dikkat etmek şartı ile. Yine aynı günlerde Güneş ve Satürn arasındaki sert açıyı da yaşayacağız. Özgüvenimizin de biraz düşük olduğu, çok da iyimser olmadığımız, iş yükünün ve sorumlulukların fazla olduğu bir dönem de diyebilirim hafta başlangıcı için.

Hafta ortasında da Merkür’ün Satürn ile sert etkileşimini yaşayacağız. Kötümser düşünceler ve zihinsel iş yükü devam ediyor. Hafta başındaki eğlenceli sosyal ilişkiler haftanın sonunda yerini biraz krize, kıskançlığa, sahipleniciliğe ve manipülasyona bırakıyor. Venüs Plüton kavuşumu var. Güneş Jüpiter karşıtlığı da yine ego çatışmalara yol açabilecek, içinde bulunduğumuz döneme abartı getirebilecek, Satürn kötümserliğine iyimserlik anlamında antitez olabilecek bir etki. Fakat abartılı olmaktan kaçınmak gerekiyor.

Bu hafta önemli bir gezegen burç değişimi de var. Venüs Oğlak burcundan Kova burcuna geçecek. Çok daha sosyal, değişmek isteyen, ilişkilerde çok da duygusal yakınlık kurmak istemeyen bir yapıda olacağız.

Yine bu hafta çok önemli gezegen yön değişimleri de var. Mars geri harekete Neptün de ileri harekete başlıyor. Haritalarımızda Balık burcunun olduğu yerde olay bazlı gelişmeler hız kazanıyor fakat Mars’ın gerilemesi hedeflerimize ilerlememiz konusunda bizi biraz sekteye uğratabilir, geriye dönüp düzeltmemiz gereken durumlar çıkarabilir, tekrar tekrar uğraşmamız gereken, zamanlama problemleri yaşayabileceğimiz durumlar yaratabilir. Bu etki Aralık ay’ı boyunca bizimle olacak. İlerleyen günlerde Mars Aslan burcundan tekrar Yengeç burcuna gerileyecek.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya iyimser ve biraz tembellğe meyilli bir şekilde başlayabiliriz. Ay Yay burcunda ilerliyor ve gün içerisinde Neptün ile sert etkileşimde. Kaçışlar olabilir, kendini kandırma, yanlış anlama, anlaşılma gibi durumlara dikkat. Biraz daha sorgulayıcı ve dikkatli olmamız gereken bir gün.

Salı

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Düne göre tam tersi bir durum var. Bugün çok disiplinli, odaklı ve çalışkanız. Ay Satürn ile uyumlu etkileşimde.

Çarşamba

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde açısal etkileşimi pek yok. Yine disiplin ve sorumluluklarımıza odaklandığımız, çok da iyimser hissetmediğimiz bir gün.

Perşembe

Ay Kova burcuna geçiyor. Gün içerisinde Plüton Venüs ile kavuşum, Mars ile karşıt açı yapacak. Biraz krizli bir gün olabilir fakat bir o kadar hareketli, sosyal ve eğlenceli de. Bu günün tutkusu biraz yüksek, çatışmalara girmediğimiz sürece.

Cuma

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Güneş, Merkür ve Jüpiter ile uyumlu etkileşimde. Merkür her ne kadar geri gidiyor da olsa bugün önemli görüşmeler, anlaşmalar için değerlendirilebilir. Eğitim, ticaret, yolculuklar gibi konularda oldukça iyi etkiler var.

Cumartesi

Ay sabah saatlerinde Kova, öğle saatlerinde Balık burcuna geçiyor. Açısal etkileşimi pek yok. Akşam biraz daha duygusal, romantik, hayal gücü kuvvetli bir gün. Hikaye okumak, izlemek için güzel, değerlendirilebilir.

Pazar

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün biraz zorlu. Çünkü Ay Satürn ile kavuşacak, Güneş Merkür ve Jüpiterle de sert etkileşime girecek. Bugün birtakım engellerle karşılaşabiliriz, iş yükünün abartılı bir durumda olması sözkonusu olabilir. İletişim trafiği çok yüksek olabilir. Yolculuklarda dalgınlıklara dikkat.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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