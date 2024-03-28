2-26 Nisan 2024 Merkür retrosu ve burçlara etkileri

Astrolog Şeyda Özsoy, 2 Nisan'da başlayacak olan Merkür retrosunun yükselen burçlara göre etkilerini anlattı. Koç burcunda gerileyecek olan Merkür'ün etkileri ve retro mesajları HTHayat Youtube kanalında!

2-26 Nisan 2024 Merkür retrosu ve burçlara etkileri
Astroloji
Giriş: 28 Mart 2024 16:30 Güncelleme: 28 Mart 2024 17:16
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Yılın ilk Merkür retrosu 2 Nisan'da! Astrolog Şeyda Özsoy, Koç burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosunun genel etkilerini ve yükselen burçlara göre yorumunu HTHayat Youtube kanalında yaptı.


2 Nisan 2024 Koç burcunda Merkür retrosunun burçlara etkileri

Astrolog Şeyda Özsoy "Merkür haritalarımızın Koç burcuyla ilgili alanlarına etki edecek. Koç burcu öncelikle hevesli, iyimser, hızlı ve cesurdur. Merkür - Koç dönemlerinde iletişim ve karar alma yöntemlerimiz de böyle olmaya meyilli olabilir. Sabırsız hissedebiliriz, kendimize güvenimiz artar, öncü olma ve inisiyatif alma ihtiyacımız artar. Ayrıca yine Koç burcu doğasında öfke, agresyon, kestirip atma gibi tepkilere açık oluruz. Bir an önce sonuca varmak isteyebiliriz." diyerek Merkür Koç retrosunun genel etkilerini HTHayat Youtube kanalında anlattı ve yükselen burçlara göre etkileri paylaştı.


  • Merkür gerilemesi ne zaman, hangi tarihlerde olacak?

  • Merkür retrosunun "hediyeleri" neler?

  • Yükselen burçlara göre Merkür retrosunda dikkat edilmesi gerekenler...




Merkür Retrosu: Sıfırdan başlıyoruz!
Merkür Retrosu: Sıfırdan başlıyoruz!





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