2-26 Nisan 2024 Merkür retrosu ve burçlara etkileri

Yılın ilk Merkür retrosu 2 Nisan'da! Astrolog Şeyda Özsoy, Koç burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosunun genel etkilerini ve yükselen burçlara göre yorumunu HTHayat Youtube kanalında yaptı.

2 Nisan 2024 Koç burcunda Merkür retrosunun burçlara etkileri

Astrolog Şeyda Özsoy "Merkür haritalarımızın Koç burcuyla ilgili alanlarına etki edecek. Koç burcu öncelikle hevesli, iyimser, hızlı ve cesurdur. Merkür - Koç dönemlerinde iletişim ve karar alma yöntemlerimiz de böyle olmaya meyilli olabilir. Sabırsız hissedebiliriz, kendimize güvenimiz artar, öncü olma ve inisiyatif alma ihtiyacımız artar. Ayrıca yine Koç burcu doğasında öfke, agresyon, kestirip atma gibi tepkilere açık oluruz. Bir an önce sonuca varmak isteyebiliriz." diyerek Merkür Koç retrosunun genel etkilerini HTHayat Youtube kanalında anlattı ve yükselen burçlara göre etkileri paylaştı.

Merkür gerilemesi ne zaman, hangi tarihlerde olacak?

Merkür retrosunun "hediyeleri" neler?