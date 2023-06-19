19 - 25 Haziran 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 19 - 25 Haziran 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

19 - 25 Haziran 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 19 Haziran 2023 11:00
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Esenlikler. Haftanın gezegensel etkileşimleri oldukça fazla. Haftaya Güneş Neptün karesi ile başlayacağız. Bu günlerde aldanmaya, dolandırıcılık gibi konulara dikkat etmek gerekli. Boşlukta ve yönsüz hissettiğimiz, dalgın birkaç gün geçirebiliriz.


Ayrıca haftanın belki de en önemli ve uzun süreli etki hissedeceğimiz açısı Jüpiter Satürn altmışlığı olacak. Jüpiter ve Satürn arasındaki bu uyumlu açı muhtemelen Haziran ayına damgasını vuracak. Oldukça güzel bir açı, şans, özgüven, inanç ile disiplin ve odaklanmanın bir araya geldiği zamanlardayız. Önemli başlangıçlar için değerlendirilebilir.


Ayrıca Merkür de Mars ile uyumlu açıda. Cesaret gerektiren konuşmalar için elverişli bir haftadayız, zihimiz de keskin ve hızlı.


Günlük etkilere geçecek olursak;


19 Haziran, Pazartesi

Ay Yengeç burcunda haftaya başlıyoruz. Ay açısından pek de hareketli olmayan bir gün. Yengeç burcunda güçlü, duygusal ihtiyaçlarımızın yüksek olduğu, ailemize, sevdiklerimize daha çok odaklandığımız bir gün.


20 Haziran, Salı

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Neptün ile uyumlu bir açı gerçekleştirecek. Duygusal olarak oktavı yüksek, çok merhametli, yardımsever, yardım aldığımız, ilhamlı ve yaratıcı bir gün. Tabi Güneş ile etkileşim de olduğu için bugün dağılma, aldanma, hata gibi konulara çok dikkat etmek gerekli.


21 Haziran, Çarşamba

Ay Aslan burcuna geçiyor. Hem Aslan burcu etkisiyle hem de Jüpiter sert etkileşimi ile bugün iyimserliğimiz ve özgüvenimiz tavanda gibi. Yine fazla pembe tabloya aldanmamak, ayaklarımızı yere bastırmaya çalışmak günün ödevi olsun.


22 Haziran, Perşembe

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve gün içerisinde Venüs ve Mars ile kavuşum açısı yapıyor. Çok sosyal, girişken, özgüveni yüksek bir gün. İkili ilişkiler için oldukça güzel bir gün.


23 Haziran, Cuma

Ay Başak burcuna geçiyor. Sağlık, hijyen, yapılması gereken işler gibi konular artık daha çok ön planda. Ay’ın gezegensel etkileşimi nispeten daha az. O yüzden bugün biraz daha iş odaklı, detaycı bir gün geçireceğiz.


24 Haziran, Cumartesi

Ay Bugün de Başak burcunda. Sabah saatlerinde Jüpiter ile uyumlu etkileşimde olan Ay ile daha özgüvenli ve rahat bir gün başlangıcı yaparken, akşama doğru, yine de gün genelinde olmak üzere detay ve sorumluluklara eğildiğimiz bir gün geçireceğiz.


25 Haziran, Pazar

Başak burcundaki ilerlemesine devam eden Ay günün ilerleyen saatlerinde Terazi burcuna geçecek fakat günün çoğunluğunda Başak’ta kalacak. Bugün de sorumluluklara odaklanıyoruz fakat bugün önceki günler kadar odaklı değiliz, biraz daha kendimizi feda eder ve dağınık bir durumdayız.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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