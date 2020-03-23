İkizlerim 17 aylık!

17 aylık ikiz bebek gelişimi nasıldır?

17 aylık ikiz bebeklerin gelişimi nasıldır? 17 aylık ikiz bebekler neler yapabilir? Beslenme, uyku, aşı takibi hakkında bilmeniz gerekenler...

İkizleriniz 17 aylık oldular. Fiziksel gelişimlerine paralel olarak hızla gelişen zihinsel yapıları ikizlerinizi biraz hırçın, inatçı ve huysuz yapıyor olabilir. Unutmayın, çocuklarınızın bu tarz tepkiler vermelerinin nedeni başlarına gelen yenilikleri tolere edememeleridir. Yaşadıkları yeniliklere uyum sağlama güçlerini arttırmanın en kolay ve en hızlı yolu onlarla empati kurmak, ilgilenmek ve sakin kalmaktır. Hızlarına yetişemediğiniz bu huysuz çocuklar bu aylarda büyük bir dönüşüm içindeler…

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Bebekleriniz 17 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa, doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.

17 aylık bebekleriniz neler yapabilir?

Merdivenleri çıkabilirler.

Bardaktan su içebilirler.

Küplerden kule inşa edebilirler.

6- 10 kelime söyleyebilirler.

İki kelimeyi arka arkaya söyleyebilirler.

Elleriyle top yuvarlayabilir ve birlikte bu oyuna devam edebilirler.

Dolap kapaklarını açıp kapatabilirler.

Çekmeceleri açıp boşaltabilir ve düzensizce yeniden doldurabilirler.

Hırka, yelek gibi önden arkaya doğru açılan kıyafetlerini üstlerinden çıkarabilirler.

17 aylık ikiz bebeklerinizin aşı takvimi:

Bebeklerinizin 18. aya gelene kadar herhangi bir aşıları bulunmuyor.

17 aylık ikiz bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

Bu aylarda bebekleriniz uykusunda gerileme görülebilir. Bu hem tek uykuya geçiş sürecinin bir uzantısıdır hem de büyüme ataklarının yoğunluğu ile ilgilidir. Yürümeyle birlikte yeni bir keşif dönemine giren ikizleriniz yoğun bir keşif sürecinde oldukları için zihinsel olarak çok yorulurlar ve bu uyku düzenlerini etkileyebilir. Aşırı hareketsizlikten ve aşırı yorgunluktan kaçınmak, uyku rutinlerini bozmamak, uyku konusunda konuşmak ve uyku ile ilgili kitaplar okumak faydalı olacaktır. Gece uykusu ile ilgili gerilemelerde odadan ve yataktan çıkmamak ve hala gece olduğunu ısrarla ama sakince anlatmak işinizi kolaylaştıracaktır. Bu ayda ortalama 2 saat gündüz, 12-13 saat gece uykusu yeterli olacaktır.



17 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

17. ayın inatçı ve huysuz olabilen ruh hali sofralarınıza da yansıyabilir. Bebekleriniz mama sandalyesine oturmak istemeyebilir, mama sandalyesinde ayağa kalkarak tehlikeli hareketler yapabilir, yemek seçebilir, sevdikleri yemekleri yemeyi reddedebilirler. Yetişkin sandalyesine oturmak isteyebilirler ya da sofrayı bir oyun alanı gibi görüp her şeyi fırlatmak isteyebilirler. Öğün saatlerine uygun bir şekilde onları yemeğe davet etmek ama ısrarcı olmamak uzun vadede işinizi kolaylaştıracaktır.

3 ana 2 ara öğünle ve imkân varsa anne sütüyle beslenmesi uygun olan 17 aylık bebeklerinize yiyecekleri farklı şekillerde sunmak fikirlerini değiştirmelerine neden olabilir. Eğlenceli tabaklar ya da köfteyi yoğurt kabına sokmak gibi eğlenceli aktiviteler iştahlarını kabartabilir.

17 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

Tırmanmalarını, koşmalarını, merdivenleri çıkmalarını güvenli alanlar yaratarak desteklemek bebeklerinizin gelişi açısından çok önemlidir. Bebeklerin fiziksel gelişimleri mental gelişimlerini de destekler. Aşırı korumacı olmadan fiziksel aktivite konusunda desteklemek faydalı olacaktır.

Hep birlikte şarkı söylemek, dans etmek bebekleri hem çok mutlu eder hem de aranızdaki bağı kuvvetlendirir. Ebeveynleriyle eğlenmek bebekler için en öncelikli ihtiyaçlar arasındadır.

Dilsel gelişimleri için onlarla konuşmak, onlara kitap okumak ve şarkı söylemek çok faydalı olacaktır. Bu aylarda bebekleriniz taklit dönemindedirler ve sizi taklit ederek öğrenirler. Konuşmalarını desteklemek için onlarla konuşmalısınız.

Bu ayda bebekleriniz oyuncak bebekleri beslemekten, ayaklarında sallamaktan keyif alabilirler. Bu oyunlar hem empati kabiliyetleri geliştirir hem de neden sonuç ilişkisi kurmaları sağlar.

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.

Referanslar:

“Twins & Their Development as Toddlers” (2014) Şuradan alındı: https://www.hellomotherhood.com/twins-development-toddlers-15174.html, https://twinstrust.org/