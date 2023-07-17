17 - 23 Temmuz 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Hafta yine hareketli. Haftaya Merkür Jüpiter uyumlu açısı ile başlıyoruz. Eğitim, önemli anlaşmalar, iletişimi kurulması gereken konular için oldukça güzel birkaç gün ile başlayacağız.

Güneş Neptün uyumlu açısı da yine haftanın ilk döneminde gündemde. Sezgilerimiz, duygularımız, yaratıcılığımız çok yüksek, önemli pozisyondaki insanlardan yardımlar, destekler alabiliyoruz.

Belki de Ay’ın en zorlu açılarından biri olan Mars Satürn karşıtlığı da bu hafta içerisine giriyor. Bu açı iki malefik gezegenin birbiriyle sert karşılaşması olduğu için bu dönemde kazalar, tartışmalar, kavgalar, engeller, bastırılmış öfke gibi konulara çok çok dikkat etmek gerekiyor.

Ayrıca yine bir zorlayıcı açı; Güneş Plüton karşıtlığını da bu hafta deneyimleyeceğiz. Bu da yine tartışma, kriz, kopuşlar, büyük değişimler ile alakalıdır. Manipulatif, güç savaşları ve kontrol içeren bir dönem.

Ayrıca bu haftanın son günü Güneş güçlü olduğu Aslan burcuna geçiyor. Özgüvenimiz, kendimizi ifademiz güçleniyor. Ayrıca yine haftanın son günü Venüs geri harekete geçiyor. Aslında geri hareket Venüs’ün 3 gün öncesinden başlayan durağan hareketi ile 20 Temmuz'dan itibaren başlıyor denilebilir. Aylık yazımda da yazmıştım. İkili ilişkiler, sosyal ilişkilerle ilgili biraz daha süreçlerin, iletişimin yavaşlayabildiği, Venüs Aslan olduğu için egosal çatışmalara girilebilecek, ilişkisel konularda zamanlama problemleri oluşabilecek, yeni ilişkiler, danışmanlık tarzı karşılıklı yapılan işlere başlamak için pek de uygun bir zaman değil.

Günlük etkilere geçecek olursak;

17 Temmuz, Pazartesi

Haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. Bugün Yeniay günü! Ay hem uranüs hem Neptün ile uyumlu açıda. Yaratıcılık ve yenilik, yeni kararlar verirken sezgileri kullanma konusunda oldukça ilginç ve fırsatlara açık bir gün olacak. Ayrıca Ay Plüton ile de sert açı içerisinde. Bu yenilikler bir krizi, bir ateş çemberinden geçme hissini de beraberinde getirebilir.

18 Temmuz, Salı

Ay Aslan burcuna geçiyor. Özgüvenimiz yüksek, kendimizi göstermek istiyoruz. Ay gün içerisinde çok fazla açısal etkileşime girmiyor.

19 Temmuz, Çarşamba

Ay Aslan burcunda özgüvenli etkisine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ile kavuşum yapacak olan ay iletişim ve yolculuk trafiğini çokça artıracak gibi. Fakat Jüpiter ile yapacağı kare açı ile fikirsel tartışmalar yaşanabilir. Mars Satürn karşıt açısına da çok dikkat etmek gerekli.

20 Temmuz, Perşembe

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde başak burcuna geçecek fakat geri gitme hazırlığında olan, oldukça durağanlaşmış Venüs ile kavuşum açısı yapacak. İkili ilişkiler konusu vurgulanacak. Fakat ikili ilişkilerdeki birtakım durağanlaşma, geriye dönük bazı şeyleri düzeltme konularını da gündeme daha güçlü bir şekilde taşıyabilir.

21 Temmuz, Cuma

Ay Başak burcuna geçiyor. Bugün iş, sağlık, sorumluluk, çalışma konuları ön planda. Gezgen olarak da neredeyse her gün bir gezegenle kavuşum yapan Ay bugün Mars ile kavuşacak. Hala satürnden karşıtlık etkisi alan Mars ile kavuşan ay bu konuyu da güçlü şekilde vurgulayabilir. Haftanın en zorlayıcı olabilecek günlerinden biri. Tartışmalara, engellemelere, kaza konularına çok dikkat etmek gerekli.

22 Temmuz, Cumartesi

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine çalışma, iş, hijyen sağlık konuları gündemdeyken Uranüs ile yapacağı uyumlu açı ile sıkıcı Başak konularına, rutin konulara bir yenilik getirecek, günü daha eğlenceli hale getirecek.

23 Temmuz, Pazar

Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor. İkili ilişkiler konuları vurgulanıyor. Güneş ile de uyumlu açıda. Karşı cinsle uyumlu bir şekilde günü ilerletiyoruz. Yine de Venüs’ün geri harekete tam da bugün geçeceğini düşünmek lazım. İkili ilişkilerin vurgulandığı fakat bazı konuların geriye dönüp düzeltilmesi ile ilgili konular tekrar gündeme gelebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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