17 - 23 Temmuz 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 17 - 23 Temmuz 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

17 - 23 Temmuz 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 17 Temmuz 2023 11:00
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Esenlikler. Hafta yine hareketli. Haftaya Merkür Jüpiter uyumlu açısı ile başlıyoruz. Eğitim, önemli anlaşmalar, iletişimi kurulması gereken konular için oldukça güzel birkaç gün ile başlayacağız.


Güneş Neptün uyumlu açısı da yine haftanın ilk döneminde gündemde. Sezgilerimiz, duygularımız, yaratıcılığımız çok yüksek, önemli pozisyondaki insanlardan yardımlar, destekler alabiliyoruz.


Belki de Ay’ın en zorlu açılarından biri olan Mars Satürn karşıtlığı da bu hafta içerisine giriyor. Bu açı iki malefik gezegenin birbiriyle sert karşılaşması olduğu için bu dönemde kazalar, tartışmalar, kavgalar, engeller, bastırılmış öfke gibi konulara çok çok dikkat etmek gerekiyor.


Ayrıca yine bir zorlayıcı açı; Güneş Plüton karşıtlığını da bu hafta deneyimleyeceğiz. Bu da yine tartışma, kriz, kopuşlar, büyük değişimler ile alakalıdır. Manipulatif, güç savaşları ve kontrol içeren bir dönem.


Ayrıca bu haftanın son günü Güneş güçlü olduğu Aslan burcuna geçiyor. Özgüvenimiz, kendimizi ifademiz güçleniyor. Ayrıca yine haftanın son günü Venüs geri harekete geçiyor. Aslında geri hareket Venüs’ün 3 gün öncesinden başlayan durağan hareketi ile 20 Temmuz'dan itibaren başlıyor denilebilir. Aylık yazımda da yazmıştım. İkili ilişkiler, sosyal ilişkilerle ilgili biraz daha süreçlerin, iletişimin yavaşlayabildiği, Venüs Aslan olduğu için egosal çatışmalara girilebilecek, ilişkisel konularda zamanlama problemleri oluşabilecek, yeni ilişkiler, danışmanlık tarzı karşılıklı yapılan işlere başlamak için pek de uygun bir zaman değil.


Günlük etkilere geçecek olursak;


17 Temmuz, Pazartesi

Haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. Bugün Yeniay günü! Ay hem uranüs hem Neptün ile uyumlu açıda. Yaratıcılık ve yenilik, yeni kararlar verirken sezgileri kullanma konusunda oldukça ilginç ve fırsatlara açık bir gün olacak. Ayrıca Ay Plüton ile de sert açı içerisinde. Bu yenilikler bir krizi, bir ateş çemberinden geçme hissini de beraberinde getirebilir.


18 Temmuz, Salı

Ay Aslan burcuna geçiyor. Özgüvenimiz yüksek, kendimizi göstermek istiyoruz. Ay gün içerisinde çok fazla açısal etkileşime girmiyor.


19 Temmuz, Çarşamba

Ay Aslan burcunda özgüvenli etkisine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ile kavuşum yapacak olan ay iletişim ve yolculuk trafiğini çokça artıracak gibi. Fakat Jüpiter ile yapacağı kare açı ile fikirsel tartışmalar yaşanabilir. Mars Satürn karşıt açısına da çok dikkat etmek gerekli.


20 Temmuz, Perşembe

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde başak burcuna geçecek fakat geri gitme hazırlığında olan, oldukça durağanlaşmış Venüs ile kavuşum açısı yapacak. İkili ilişkiler konusu vurgulanacak. Fakat ikili ilişkilerdeki birtakım durağanlaşma, geriye dönük bazı şeyleri düzeltme konularını da gündeme daha güçlü bir şekilde taşıyabilir.


21 Temmuz, Cuma

Ay Başak burcuna geçiyor. Bugün iş, sağlık, sorumluluk, çalışma konuları ön planda. Gezgen olarak da neredeyse her gün bir gezegenle kavuşum yapan Ay bugün Mars ile kavuşacak. Hala satürnden karşıtlık etkisi alan Mars ile kavuşan ay bu konuyu da güçlü şekilde vurgulayabilir. Haftanın en zorlayıcı olabilecek günlerinden biri. Tartışmalara, engellemelere, kaza konularına çok dikkat etmek gerekli.


22 Temmuz, Cumartesi

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine çalışma, iş, hijyen sağlık konuları gündemdeyken Uranüs ile yapacağı uyumlu açı ile sıkıcı Başak konularına, rutin konulara bir yenilik getirecek, günü daha eğlenceli hale getirecek.


23 Temmuz, Pazar

Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor. İkili ilişkiler konuları vurgulanıyor. Güneş ile de uyumlu açıda. Karşı cinsle uyumlu bir şekilde günü ilerletiyoruz. Yine de Venüs’ün geri harekete tam da bugün geçeceğini düşünmek lazım. İkili ilişkilerin vurgulandığı fakat bazı konuların geriye dönüp düzeltilmesi ile ilgili konular tekrar gündeme gelebilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 17 Temmuz Pazartesi

17 Temmuz 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün, biraz değişken bir hava hakim. Ani duygular ve heveslerle harekete geçmekten kaçınmalısınız. Abartıya bir eğilim olabilir. Durumları olduğundan fazla iyi veya kötü görüyor olabilirsiniz ve bu havada karar almamak en iyisi olabilir. Mecbur kalmadıkça son kararları bugün almamak en iyisi olabilir. Bugün ayrıca içinizdeki ufak arzuların dahi büyüdüğünü görebilirsiniz. Harekete geçmek ve bir şeyleri değiştirmek bugün her zamankinden daha kolay. Uzun bir süredir planladığınız bir şey varsa şimdi tam zamanı olabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugün yeniden toplanmak, yarım kalmış işleri halletmek ve düşünmek için daha iyi. Gün ilerledikçe, insanlarda abartma, hemen sonuca varma veya büyük fikirlere inanma eğilimi vardır. Olumlu kalın ancak verilen sözleri ciddiye almamaya çalışın. Şu anda her şeyi çok iyimser veya pratik olmayan bir şekilde görebilirsiniz, bu da kötü kararlara yol açabilir. Bu yüzden mümkünse bekleyin. Bir arkadaş veya sevgiliyle ilgili bir durum, göründüğünden çok daha fazlasını içerebilir. Parayla ilgili yargılama yanlış olabilir ve bugün aşırıya kaçabilirsiniz. Yaratıcı olarak konuşursak, fikirleriniz oldukça parlak ancak henüz bunları uygulamak için tüm kaynaklara, özellikle de zamana sahip olmayabilirsiniz. Heyecan verici yeni planları eyleme geçirme konusunda sabırlı olun.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğalar, bugün bir fikir sizi ele geçirebilir ve oldukça hevesli olabilirsiniz ancak kendinize veya kaynaklarınıza yeni bir fikir yahut projeye çok fazla yatırım yapmadan önce, bir durumun pratik tarafını göz önünde bulundurmalısınız. Zirveye çıkma potansiyeli şu anda yüksek. Kendinize her zamanki sınırlarınızı hatırlatın. Onları biraz zorlamak iyi olabilir ancak çok fazla zorlamamaya çalışın. Kendinizi çok yetenekli hissediyor olabilirsiniz ancak enerjiniz ve şevk düzeyleriniz daha sonra tükenebilir, bu nedenle şimdilik önemli taahhütlerden kaçınılmalıdır. Bununla birlikte, normal bir günde bile düşünmeyeceğiniz büyük fikirler ve planlar düşünebilirsiniz. Bu günde, işleri kolaylaştırmayı, derinlemesine düşünmeyi ve ruhen toplanmayı hedefleyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, gün coşku için uygun bir enerjiye sahipken, insanların bir konuyu dramatize etme veya resmin tamamını görmeden sonuçlar çıkarma eğilimini gözlemlemelisiniz. Zihinsel huzursuzluk artık bazı sorunlara yol açabilir. Sizin için önemli olan bir konuda ilerlemeden önce tüm gerçeklere sahip olduğunuzdan emin olun. Olaylara çarpık bir mercekten bakıyorsunuz, muhtemelen bir konunu abartıyor olabilirsiniz. İyimserlik gibi hissedilen şey aslında aşırıya kaçmak veya hüsnükuruntu olabilir. Ayrıca, önceden konuşmaya ve bir şeyi zamanından önce ifşa etmeye meyilli olabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün size ilham veriyor ancak bu günde rahatlamak, düşünmek ve yeniden toplanmak daha iyi. İyimserlik, makul bir şekilde üstesinden gelebileceğinizden daha fazlasını üstlenmenize yol açabileceğinden olağan sınırlarınızın ötesinde bir şeyi abartmaktan veya taahhütte bulunmaktan kaçınmak da önemlidir. Bugünlerde bağlantılarınızı genişletiyor olabilirsiniz ve bu aylarca devam edecek bir durum. Ayrıca fikirlerle ve yeni planlarla dolusunuz, ancak bugün erkenden yatırım yapma eğilimi olabilir. Hem para, kaynaklar hem de kendi enerjiniz konusunda cömert olun ama aşırı savurgan olmayın. İyimser enerjiye uyum sağlayın ancak tamamen eğlenceli olmadıkça onu pratik olmayan seviyelere çıkarmaktan kaçının.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugünün enerjileri ilerlemeden önce geriye bakmayı destekliyor. Bugün, özellikle de gün ilerledikçe aşırıya kaçma ve abartma konusunda belirgin bir eğilim var anca, kişisel farkındalık çok ileri gitmekten kaçınmanıza yardımcı olabilir. Yine de, kişisel ve profesyonel düzeylerde çok fazla şey söyleme veya çok fazla proje veya söz üstlenme eğilimine dikkat etmek en iyisidir. Bugünlerde hırslısınız ancak kendinize zaman ve enerjinin, hatta coşkunun sınırlarını hatırlatmanız gerekiyor. Gün, bazı yönlerden yararlı ancak geçici olan heyecan ve motivasyonu gerçekten harekete geçirebilir. Yeni olasılıkları göz önünde bulundurmak için zihninizi esnetmek, her zamankinden daha büyük terimlerle düşünmek ve ardından bu fikirleri hayatınıza uyacak şekilde şekillendirmek mümkün. Şimdi kendinizi gevşetmek, derinlemesine düşünmek, işlemek ve sakinleştirmek iyi bir fikir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, şimdi her şeyi ağırdan almak, düşünmek ve gevşemek akıllıca olur. Bununla birlikte, gün biraz coşku uyandırabilir. Bugün uğraşılması gereken dedikodular olabilir veya insanlar olayları abartıyor olabilir. Anlaşmazlıklar çok hızlı büyüyebilir! Şu anda gelen bilgilere çok fazla yatırım yapmamaya çalışın. Neyin işe yaradığını keşfetmek için bekle ve gör yaklaşımını benimseyin. Gerçekleşmesi pek olası olmayan bir şey hayal ediyor olabilirsiniz ve bu ilginç bir egzersiz olsa da sizi gerçek hayata hazırlayabilir. Asıl sorun içsel huzursuzluk veya tatminsizlik olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi bugün, ilerlemek yerine yeniden bir araya gelmeyi ve işleri işlemeyi hedeflemek mantıklı. Projeleriniz, vaatleriniz ve paranız konusunda gerçekçi olduğunuzu düşünürken aslında işleri esnetiyor olabilirsiniz. Gün daha büyük düşünmeyi teşvik eder ancak bu, fazla ileri gitmemek için biraz özdenetim gerektirir. Eğilim, her düzeyde imkanlarınızın ötesinde yaşamak olabilir ve muhakeme zayıflayabilir. Bununla birlikte, hayal gücüne bırakılırsa, daha sonra iyileştirmeler gerektiren iyi fikirler ortaya çıkabilir. Birinden ne istediğiniz ile onun sizden ne istediği arasında da dengesizlikler olabilir ancak bunun geçici olabileceğini ve sabrın size en iyi şekilde şimdi hizmet edeceğini düşünün.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün olumlu düşünmeyi ve iyi ruhları teşvik ediyor. Şimdi, işleri hafife almak ve çok ileriyi düşünmemek iyi bir fikir. Yine de gün özellikle haberler veya bilgi kırıntıları olmak üzere bir şeyi orantısız bir şekilde abartma eğilimine işaret ediyor. Sonuç çıkarmadan önce sabırlı olmaya ve resmin tamamını kavramaya çalışın. Ayrıca, hızlı bir karar verme veya bir konu hakkında zamanından önce konuşma/iletişim kurma baskısına boyun eğmekten kaçınmayı hedefleyin. Bugün önemli pratik ayrıntıları göz ardı etmekten kaynaklanan hatalara dikkat edin. Buna rağmen, kendinizi özellikle takılı ve fikirlerle dolu hissedebilirsiniz ve bu göz ardı edilmemelidir. Fikirlerin daha sonraki bir tarihte ayrıntılara daha fazla dikkat edilmesi gerekebilir. Şimdi olayları daha büyük terimlerle görme zamanı. En iyi sonuçlar için zihni temizleyen etkinliklerle huzuru bulun.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bu günde yarım kalmış işleri halletmek, derinlemesine düşünmek ve yeniden bir araya gelmek iyi bir fikir. Bununla birlikte, gün ilerledikçe olası yanlış kararlar alma, olayları orantısız bir şekilde abartma yönünde güçlü bir eğilim vardır. Öyle bile olsa, aralarındaki çatışma, bazı harika coşkuları ve iyi fikirleri harekete geçirebilir. Sadece hayal kuruyor ve olasılıkları araştırıyorsanız ve bu kendinizi iyi hissettiriyorsa bugünden en iyi şekilde yararlanıyorsunuz demektir. Fikirlerinizi savunuyor olabilirsiniz, bu enerji verici olabilir ama aynı zamanda kimse birbirini gerçekten dinlemiyorsa karamsarlığa da yol açabilir ki bu bugünün enerjilerinde çok muhtemeldir. En iyi sonuçlar için beklentilerinizde ılımlı olun.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, gün sizi oldukça insan odaklı, iyimser ve coşkulu yapabilir. Yine de eksik bilgilerle çalışıyor olabileceğiniz için biraz karamsarlık olabilir. Abartı, daha fazla anlam arzusundan veya muhtemelen biraz ilgiden kaynaklanabilir ve bu, ister kendi içinizde olsun, ister başkalarıyla deneyimlerinizle bu enerjiyle tanışın, bugün bir sorun olabilir. Birini mutlu etmek için büyük sözler vermek isteyebilirsiniz ancak bugün her şeyi gerçek tutmak en iyisidir. Buna rağmen, hayal gücünüzü genişletin ve yeni olasılıkları değerlendirin, çünkü bu alıştırma heyecan verici fikirler bulmanıza yardımcı olabilir. Yaratıcı faaliyetler artık iyi gidiyor. İlişkiler söz konusu olduğunda, çabaya değer birini memnun etmek için aşırıya kaçmanıza gerek yok.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, günün enerjileri sizi çeşitli küçük sorunlarla ilgilenmeye yöneltiyor şimdi bunu fazla zorlamamak en iyisidir. İşleri hızlandırmak mantıklı. Yine de bugün zihinsel düzeyde oldukça huzursuz hissedebilirsiniz ve bu, yeni keşiflere, ilgi alanlarına ve harika fikirlere veya belki de kişisel yaşamınızda bazı dramalara yol açabilir. Basit anlaşmazlıklar daha yoğun bir şeye dönüşebilir ve bu bir anda olmuş gibi görünebilir! Yeni fikirleri kesinlikle göz önünde bulundurmanız gerekse de onları eyleme geçirmeden önce muhtemelen daha fazla zamana ihtiyaçları vardır. Bunu yapmak cazip gelse bile, bugün başka birinin sizin yerinize karar vermesine izin vermeyin. İnsanları kendinize çekiyorsunuz ancak şimdi büyük açıklamalarda bulunmamak veya vaatlerde bulunmamak önemlidir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, şimdi özellikle oyun, boş zaman, eğlence ve aşka yaklaşımınız konusunda neyi değiştirmek veya geliştirmek istediğinizi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda, gevşemek ve yeniden bir araya gelmek daha iyidir. Zihinsel huzursuzluk bugün heyecan verici keşiflere yol açabilir ancak mevcut geçişlerin algıları örttüğü bir durumu da yanlış değerlendirebilirsiniz. Zihninizin biraz egzersiz yapmasına izin vermek en iyisidir. Nihai kararları vermeyi bekleyin. Bir projeye ikinci bir bakış gerekebilir ve ona ayrılan zaman ve enerjide ayarlamalar yapmanız gerekebilir. Nereden başlayacağınızı bilemediğiniz, yapacak çok şeyiniz olduğu hissi olabilir. Bunalmış hissetmek için zaman kaybetmemeye çalışın, küçük bir şey seçin ve oradan başlayın.

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