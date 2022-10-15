17 - 23 Ekim 2022 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta gökyüzü aşırı derecede hareketli. Merkür’ün Satürn ile yapacağı uyumlu açı ile zihinsel disiplinimiz ve odağımız üst seviyede olacak fakat şüphesiz Güneş’in Venüs’ün burcu Terazide olması ve Venüs ile kavuşacak olması ikili ilişkiler, aşk vurgusunu aşırı derecede vurgulayacak.

Güneş Venüs kavuşum’u aslında zaman zaman ikircikli olabilir. Yani Güneş’in ışığı bazen Venüs’ü kapatabilir. Yani kısaca davranışsal olarak ego ve gurur, ikili ilişkilere zarar verebilecek noktaya gelecek. Ama her durumda Güneş aşk dolu Venüs ise zaman zaman kapanıyor zaman zaman da pırıl pırıl parlıyor.

Bu iki gezegen hafta içinde Mars ile uyumlu Plüton ile ise uyumsuz açılar yapacaklar. Bu iki gezegen de tutkuyu ve ateşi her durumda artıracaktır. Fakat tartışma, kriz, kıskançlık gibi konuları da beraberinde getirebilir. Enerjisi, aksiyonu bol, ikili ilişkilerle dolu bir hafta geçireceğiz.

Daha sonra Güneş ve Venüs el ele Akrep burcuna geçecekler. Ortalıkta yine kriz, kıskançlık, manipulasyon kol gezecek. Aşkın ve sanatın yumuşak, uyumlu burcu Terazi'de olan bu iki göksel cisim yerini daha keskin ve derin Akrep’in kollarına bırakacak.

Yine haftanın oldukça önemli etkisi ise Satürn’ün artık geri hareketi bırakıp ileri harekete geçmesi. Yani Satürn artık daha gözle görülür bir etkiyle sahnelerde olacak. Yapmakta olduğumuz inşaat bir süre ara vermişti ve bazı kısımları restorasyona gitmişt, artık kaldığı yerden devam edecek.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Sevdiklerimize, duygularımıza odaklandığımız bir gün. Daha çok evde kalabiliriz. Gün içerisinde ilişkilerde birtakım anlaşmazlıklar yaşanabilecek de olsa romantizm yüksek seviyede.

Salı

Ay Sabah saatlerinde Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşama doğru Aslan burcuna geçecek ve Jüpiter ile uyumlu, şanslı bir açı yapacak. Haftanın en şanslı ve özgüveni yüksek günü. Bu günü iyi değerlendirelim.

Çarşamba

Ay Aslan burcunda ilerliyor. Aslan özgüvenini taşımakla bu gün dünün tersine haftanın en zorlayıcı günü olabilir. Satürn ve Uranüs ile sert etkileşime girecek olan Ay duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı, soğuk, sorumluluk baskısı hissettiğimiz bir gün geçirmemize sebep olabilir.

Perşembe

Dün’e göre daha güzel bir gün. Kendimizi ifademiz güçlü. Ay Akşam saatlerine kadar Aslan burcundaki ilerlemesine devam edecek ve Güneş ile kolkola giren Venüs ile uyumlu açı yapacak. İlişkiler açısından elverişli bir gün. Akşam saatlerinde Ay Başak burcunda olacak.

Cuma

Ay Başak burcunda. Haftanın son günü olmasına rağmen sorumluluklarımıza odaklandığımız fakat hiç de sıradan olmayan, değişiklik isteğimizi doğru kullanabileceğimiz bir gün.

Cumartesi

Haftanın zorlayıcı günlerinden. Başak burcundaki ay sağlık ve temizliğe olan odağımızı artıracak ama bugün yanlış anlaşılmalara ve tartışmalara çok açık. Sakarlıklara kazalara çok dikkat etmek gerekli. Özellikle su ile ilgili konular riskli. Ay Mars ve Neptün ile sert etkileşime giriyor.

Pazar

Ay Terazi burcuna geçiyor. Gün içerisinde çok açı yapmayacak olan ay Terazi burcu ile yine ikili ilişkilere odaklıyor. Güneş ve Venüs’ün burç değiştirecek olması da ikili ilişkilerde tutku ve kıskançlığı artıracak şekilde.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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