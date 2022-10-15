17 - 23 Ekim 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 17 - 23 Ekim 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

17 - 23 Ekim 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
15 Ekim 2022 11:00
ABONE OL

Esenlikler. Bu hafta gökyüzü aşırı derecede hareketli. Merkür’ün Satürn ile yapacağı uyumlu açı ile zihinsel disiplinimiz ve odağımız üst seviyede olacak fakat şüphesiz Güneş’in Venüs’ün burcu Terazide olması ve Venüs ile kavuşacak olması ikili ilişkiler, aşk vurgusunu aşırı derecede vurgulayacak.


Güneş Venüs kavuşum’u aslında zaman zaman ikircikli olabilir. Yani Güneş’in ışığı bazen Venüs’ü kapatabilir. Yani kısaca davranışsal olarak ego ve gurur, ikili ilişkilere zarar verebilecek noktaya gelecek. Ama her durumda Güneş aşk dolu Venüs ise zaman zaman kapanıyor zaman zaman da pırıl pırıl parlıyor.


Bu iki gezegen hafta içinde Mars ile uyumlu Plüton ile ise uyumsuz açılar yapacaklar. Bu iki gezegen de tutkuyu ve ateşi her durumda artıracaktır. Fakat tartışma, kriz, kıskançlık gibi konuları da beraberinde getirebilir. Enerjisi, aksiyonu bol, ikili ilişkilerle dolu bir hafta geçireceğiz.


Daha sonra Güneş ve Venüs el ele Akrep burcuna geçecekler. Ortalıkta yine kriz, kıskançlık, manipulasyon kol gezecek. Aşkın ve sanatın yumuşak, uyumlu burcu Terazi'de olan bu iki göksel cisim yerini daha keskin ve derin Akrep’in kollarına bırakacak.


Yine haftanın oldukça önemli etkisi ise Satürn’ün artık geri hareketi bırakıp ileri harekete geçmesi. Yani Satürn artık daha gözle görülür bir etkiyle sahnelerde olacak. Yapmakta olduğumuz inşaat bir süre ara vermişti ve bazı kısımları restorasyona gitmişt, artık kaldığı yerden devam edecek.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Sevdiklerimize, duygularımıza odaklandığımız bir gün. Daha çok evde kalabiliriz. Gün içerisinde ilişkilerde birtakım anlaşmazlıklar yaşanabilecek de olsa romantizm yüksek seviyede.


Salı

Ay Sabah saatlerinde Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşama doğru Aslan burcuna geçecek ve Jüpiter ile uyumlu, şanslı bir açı yapacak. Haftanın en şanslı ve özgüveni yüksek günü. Bu günü iyi değerlendirelim.


Çarşamba

Ay Aslan burcunda ilerliyor. Aslan özgüvenini taşımakla bu gün dünün tersine haftanın en zorlayıcı günü olabilir. Satürn ve Uranüs ile sert etkileşime girecek olan Ay duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı, soğuk, sorumluluk baskısı hissettiğimiz bir gün geçirmemize sebep olabilir.


Perşembe

Dün’e göre daha güzel bir gün. Kendimizi ifademiz güçlü. Ay Akşam saatlerine kadar Aslan burcundaki ilerlemesine devam edecek ve Güneş ile kolkola giren Venüs ile uyumlu açı yapacak. İlişkiler açısından elverişli bir gün. Akşam saatlerinde Ay Başak burcunda olacak.


Cuma

Ay Başak burcunda. Haftanın son günü olmasına rağmen sorumluluklarımıza odaklandığımız fakat hiç de sıradan olmayan, değişiklik isteğimizi doğru kullanabileceğimiz bir gün.


Cumartesi

Haftanın zorlayıcı günlerinden. Başak burcundaki ay sağlık ve temizliğe olan odağımızı artıracak ama bugün yanlış anlaşılmalara ve tartışmalara çok açık. Sakarlıklara kazalara çok dikkat etmek gerekli. Özellikle su ile ilgili konular riskli. Ay Mars ve Neptün ile sert etkileşime giriyor.

Pazar

Ay Terazi burcuna geçiyor. Gün içerisinde çok açı yapmayacak olan ay Terazi burcu ile yine ikili ilişkilere odaklıyor. Güneş ve Venüs’ün burç değiştirecek olması da ikili ilişkilerde tutku ve kıskançlığı artıracak şekilde.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz;

Instagram: korhankilinckaya





Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.