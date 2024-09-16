16 - 22 Eylül 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta gökyüzü çok hareketli. Hem uyumlu, hem zorlayıcı gezegensel etkileşimler hem de önemli bir Ay tutulması var. Ay Tutulmasının yazısını ayrıca yazacağım.

Haftaya Mars Kuzey Ay Düğümü karesi ile başlıyoruz. Bu hafta oldukça önemli, kadersel kararlar alabiliriz. Bu kararlar biraz fazla cesaret, biraz fazla gerginlik ve agresyon içerebilir veya gerginlik kaynaklı kararlar olabilir. Devamında ise yine zorlayıcı bir Merkür Satürn karşıtlığı var. Bu da birtakım iletişimsel engellere ve iletişim kurma sorumluluklarına işaret edebilir. Aynı şekilde Merkür Jüpiter ile de bu hafta zor etkileşimde. Daha doğrusu Merkür Jüpiter ve Satürn arasında bu hafta bir T-Kare mevcut. Bu da yine hayat görüşü çatışmalarına, etrafımıza entegre olmakla ilgili zorluklara işaret ediyor. Hafta gerçekten gergin.

Güneş Neptün karesi de yine bu hafta içinde. Bu da birtakım yanlış kararlar, yanlış anlamalar, zihinsel bulanıklık, tembellik ve kaçışa götürebilecek durumlara işaret ediyor.

Evet, biraz canınızı sıktım sanırım. Şimdi biraz da uyumlu etkilerden bahsedelim. Güneş Plüton ve Uranüs arasında da büyük üçgen dediğimiz açı kalıbı var. Bu da bu hafta duygusal olarak, sezgisel olarak, yaratıcılık ve ilham anlamında, ayrıca zihnimiz biraz bulanık da olsa biraz derinleşince bu bulanıklıkları atma anlamında oldukça mahir bir hafta olabileceğine işaret ediyor. Derinleşme ve sezgi bu hafta en önemli gücümüz.

Son olarak, haftanın son günü Güneş Terazi burcuna geçiyor.

16 Eylül haftası günlük astrolojik etkiler

Pazartesi

Haftaya Ay Kova burcunda başlıyoruz. Çok eksantrik, ani değişken bir gün olabilir. Ay Uranüs ile sert etkileşime giriyor. Değişiklik isteğimizin yoğun olduğu bir gün. Ay günün ilerleyen saatlerinde Balık burcuna geçiyor.

Salı

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ile kavuşacak ve Merkür ile sert açı yapacak ve gün iletişim açısından biraz sıkıntılı görünüyor. Sorumluluklarımızın fazla olduğu bir gün ama bir o kadar da kaçmak istiyoruz.

Çarşamba

Tutulma günü. Ay Neptün ile Balık burcunda etkileşimde. Bugün de yine biraz kafamızın karışık olduğu, tembellik ve kaçışlara meylettiğimiz fakat bir o kadar duygusal ve yaratıcı bir gün.

Perşembe

Ay Koç burcuna geçiyor. Bugün Ay’ın açısal etkileşimi pek yok. Düne göre daha hareketli, girişken ve cesur bir gün.

Cuma

Ay sabah saatlerinde Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Plüton ile zorlayıcı bir etkileşime girecek. Krizli, biraz tartışmalı bir gün olabilir. Manipulasyon veya sorgulama gibi konular sözkonusu olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Boğa burcuna geçecek.

Cumartesi

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Haftanın sakin ve çalışkan günlerinden. Ay Satürn ile uyumlu etkileşimde. Disiplin ve sorumluluk bilincimiz yüksek, ayaklarımız yere basıyor.

Pazar

Bugün düne göre biraz daha hareketli. Ay Uranüs ile kavuşuyor ve enteresan şeyler yapmak, değişik bir gün geçirmek niyetindeyiz. Ay ayrıca Güneş ve Plüton ile de büyük üçgen formasyonuna giriyor. Bugün haftanın en iyi günü diyebilirim. Kendimizi ifademiz, sosyal uyumumuz çok güçlü.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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