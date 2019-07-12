15 - 21 Temmuz 2019 haftası nasıl geçecek?

15 - 21 Temmuz 2019 haftası günlük burç yorumunuz...

+ Sonra Oku
15 - 21 Temmuz haftası nasıl geçecek?

Tutulma haftasına giriyoruz. Bu günlerde üst üste çok şey oluyor ve bu tutulma ile birlikte, biri Merkür'ün geri dönüşü olmak üzere birçok gezegensel etki devreye girecek. Bugünlerde değişen birçok şey var. Satürn, Güney Düğümü ve Pluto var. Bu, bir şeyleri yapmanın eski yollarının ve eski inanç sistemlerimizin çökmekte olduğu anlamına gelir.

 

Ay Oğlak Burcunda! 15 Temmuz Pazartesi günü, Oğlak burcundaki Ay bize mantıklı ve pratik olmanın yanı sıra sağlam ve topraklanmış hissetmemizi sağlıyor. Bugün mümkün olduğunca organize ve pratik olmak için adım atın. Tutulmadan önceki gün boyunca 16 Temmuz Salı günü Ay, Venüs'e karşı bir açı yapacak. Bu da konfor ve kişisel bakım ihtiyacımızı uyandıracak, lütfen buna dikkat edin.

 

Ay Tutulması zorlayıcı koşuları beraberinde getirecek! Satürn, Güney Düğüm ve Pluto birbirine yakın olduğundan beri bu enerjiyle birkaç aydır çalışıyoruz, ancak Ay tutulması bizi tekrar zorlayacak. Oğlak burcundaki Dolunay, yaşamınızda neyin güçlü ve sağlam olduğunu tanımak ve görmekle ilgili olacak. Oğlak burcu, korku ve eksiklik ve yeterince olmama ya da yapmama duygularını ortaya çıkarabilir. İyi haber şu ki, Oğlak ayrıca çok fazla güven ve güvence taşır. Bu da seçiminiz olduğu anlamına geliyor.

 

Oğlak burcundaki Dolunay sırasında hayatınıza baktığınızda kendinizi güvende hissediyor musunuz? Bunları inceleyin, ayrıca sizden korktuğunuz şeye bir göz atmanızı ve neden ondan korktuğunuzu sormanızı isterim. Bunları dürüst bir şekilde inceleyebilirseniz, o zaman ilerleyeceğiniz yolları ve artık sizin için çalışmayan şeyleri görebilir ve onları geride bırakabilirsiniz.

 

Astroloji ile ilgili tüm içeriklerimiz için tıklayın! 

 

Kristin Demirci'nin yazıları için tıklayın!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
8 - 14 Temmuz haftası nasıl geçecek?
8 - 14 Temmuz haftası nasıl geçecek?
1 - 7 Temmuz haftası nasıl geçecek?
1 - 7 Temmuz haftası nasıl geçecek?
24 - 30 Haziran haftası nasıl geçecek?
24 - 30 Haziran haftası nasıl geçecek?
17 - 23 Haziran haftası nasıl geçecek?
17 - 23 Haziran haftası nasıl geçecek?
10 - 16 Haziran haftası nasıl geçecek?
10 - 16 Haziran haftası nasıl geçecek?
3-9 Haziran haftası nasıl geçecek?
3-9 Haziran haftası nasıl geçecek?
27 Mayıs - 2 Haziran haftası nasıl geçecek?
27 Mayıs - 2 Haziran haftası nasıl geçecek?
20 - 26 Mayıs 2019 haftası nasıl geçecek?
20 - 26 Mayıs 2019 haftası nasıl geçecek?
HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X