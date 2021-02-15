15-21 Şubat 2021 haftası nasıl geçecek?

Merhaba. Bu hafta gökyüzü çok hareketli olmasa da oldukça önemli bir açının kesinleşmesine sahne olacak. Arada yazılarımda bahsettiğim gibi açıların kesinleştiği günler için yazı hazırlasak da bu açılar belli zaman aralıkları içerisinde hissedilirler. Bahsedeceğim Satürn ve Uranüs arasındaki kare açı da yılın belli zamanlarında yoğun hissedilmekle birlikte tüm yıl etki ediyor olacak. Bu kare açı 17 Şubat’ta kesinleşiyor fakat en az yılbaşından itibaren hissedilmekteydi ve hissedilmeye bir süre daha devam edecek. Ta ki Satürn tekrar retro yapıp Uranüs’e yaklaşıncaya kadar.

Bu iki gezegen birbirine oldukça ters karakterde gezegenlerdir. Satürn inşa eden, kurallar, düzenler, sorumluluk ile alakalıdır. Uranüs ise bireysellik, özgürlük, ani uyanışlar ve başkaldırı ile alakalıdır. Eski, bizi sınırlayan kalıplardan özgürleşmeyi anlatır. Bu iki gezegenin kare açısı bu senenin ve özellikle Şubat ayının mücadelelerle, isyanlarla, reformlarla alakalı olacağını gösteriyor. Bildiğimiz üzere hem ülkemizde hem dünyada isyanlar, ayaklanmalar, yürüyüşlere yapılan müdahaleler bu aralar oldukça gündemde.

Bu açının yapıcı kullanımı değişimi de somutlaştırmak, değişime bir düzen getirmek ve o düzen çerçevesinde değişmek, ilerlemek anlamına gelebilir. Yani önümüzde yeni koşullar ve değişiklikler yapma konusu zorunlu hale gelmekte. Değişime direndiğimiz takdirde kare açının zorlayıcı tarafları ortaya çıkabilir. Yani daha yorucu, gergin ve istenmeyen değişimlere sahne olacaktır. Ayrıca Güneş 18 Şubat’ta Balık burcuna geçecek. Balık burçlarının doğum günü şimdiden kutlu olsun ve nihayet Pazar günü Merkür’ün retro hareketi sona erecek.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Girişken ve enerjiğiz. Ayrıca Kova burcundaki gezegen toplaşması ile uyumlu açılar içerisinde olacak. Gün boyu duygularımızı iyi ifade edecek, ihtiyaçlarımızın giderildiğini hissedeceğiz.

Salı

Ay, sabah saatlerinde Koç burcunda devam ediyor olacak. Enerjikliğimiz sabah saatlerinde devam ediyor. Öğle saatlerinde Boğa burcuna geçen Ay ile daha huzurlu ve sakin bir yapıya bürüneceğiz.

Çarşamba

Ay, Boğa burcundaki seyrine devam ediyor olacak. Kova burcundaki gezegen toplaşmasıyla bu günlerde zorlu kontaklar içerisinde. Ayrıca sabah saatlerinde Uranüs ile sürprizli sıkılgan ve isyankâr bir kavuşum yapacak. Akşam saatlerinde Mars ile kavuşumu tartışmaya açık bir zemin hazırlayacak.

Perşembe

Ay, Boğa burcundaki seyrine devam ediyor. Bir gün öncesindeki Mars kavuşumu etkileri sabah saatlerinde devam ediyor olacak. Sabah saatlerinde gergin hissetmeye meyilliyiz. İlerleyen saatlerde Mars’tan uzaklaşmasıyla birlikte daha huzurlu olacağız fakat haftanın en zorlayıcı günü bu gün.

Cuma

Ay, Sabah saatlerinde Boğa burcundaki seyrinde kalacak. Daha uyum huzur içerisinde olacağız ve finansal konular ön planda olacak. Öğle saatlerinde Ay ikizler burcuna geçecek ve iletişim trafiği hareketlenecek.

Cumartesi

Ay, İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Kova burcundaki kümeleşme ile uyumlu açıya geçiyor. Verimli ve etkili iletişim için oldukça elverişli fakat Merkür henüz retro’dan çıkmadı ve durağan pozisyonda. Birtakım iletişim aksaklıklarına da açık bir gün.

Pazar

Ay, İkizler burcundaki seyrine devam ediyor. Sabah saatlerinde Jüpiter, akşam saatlerinde Venüs ile uyumlu açı içerisinde ve Merkür’ün gerilemesi bugün bitiyor. İletişim etkili, özgüvenimiz ve neşemiz yüksek. Akşam saatlerinde ise romantizm hâkim

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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