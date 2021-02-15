15-21 Şubat 2021 haftası nasıl geçecek?

Korhan Kılınçkaya, 15-21 Şubat haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

15-21 Şubat 2021 haftası nasıl geçecek?
Astroloji
15 Şubat 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu hafta gökyüzü çok hareketli olmasa da oldukça önemli bir açının kesinleşmesine sahne olacak. Arada yazılarımda bahsettiğim gibi açıların kesinleştiği günler için yazı hazırlasak da bu açılar belli zaman aralıkları içerisinde hissedilirler. Bahsedeceğim Satürn ve Uranüs arasındaki kare açı da yılın belli zamanlarında yoğun hissedilmekle birlikte tüm yıl etki ediyor olacak. Bu kare açı 17 Şubat’ta kesinleşiyor fakat en az yılbaşından itibaren hissedilmekteydi ve hissedilmeye bir süre daha devam edecek. Ta ki Satürn tekrar retro yapıp Uranüs’e yaklaşıncaya kadar.


Bu iki gezegen birbirine oldukça ters karakterde gezegenlerdir. Satürn inşa eden, kurallar, düzenler, sorumluluk ile alakalıdır. Uranüs ise bireysellik, özgürlük, ani uyanışlar ve başkaldırı ile alakalıdır. Eski, bizi sınırlayan kalıplardan özgürleşmeyi anlatır. Bu iki gezegenin kare açısı bu senenin ve özellikle Şubat ayının mücadelelerle, isyanlarla, reformlarla alakalı olacağını gösteriyor. Bildiğimiz üzere hem ülkemizde hem dünyada isyanlar, ayaklanmalar, yürüyüşlere yapılan müdahaleler bu aralar oldukça gündemde.


Bu açının yapıcı kullanımı değişimi de somutlaştırmak, değişime bir düzen getirmek ve o düzen çerçevesinde değişmek, ilerlemek anlamına gelebilir. Yani önümüzde yeni koşullar ve değişiklikler yapma konusu zorunlu hale gelmekte. Değişime direndiğimiz takdirde kare açının zorlayıcı tarafları ortaya çıkabilir. Yani daha yorucu, gergin ve istenmeyen değişimlere sahne olacaktır. Ayrıca Güneş 18 Şubat’ta Balık burcuna geçecek. Balık burçlarının doğum günü şimdiden kutlu olsun ve nihayet Pazar günü Merkür’ün retro hareketi sona erecek.



Günlük etkilere geçecek olursak:


Pazartesi

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Girişken ve enerjiğiz. Ayrıca Kova burcundaki gezegen toplaşması ile uyumlu açılar içerisinde olacak. Gün boyu duygularımızı iyi ifade edecek, ihtiyaçlarımızın giderildiğini hissedeceğiz.


Salı

Ay, sabah saatlerinde Koç burcunda devam ediyor olacak. Enerjikliğimiz sabah saatlerinde devam ediyor. Öğle saatlerinde Boğa burcuna geçen Ay ile daha huzurlu ve sakin bir yapıya bürüneceğiz.


Çarşamba

Ay, Boğa burcundaki seyrine devam ediyor olacak. Kova burcundaki gezegen toplaşmasıyla bu günlerde zorlu kontaklar içerisinde. Ayrıca sabah saatlerinde Uranüs ile sürprizli sıkılgan ve isyankâr bir kavuşum yapacak. Akşam saatlerinde Mars ile kavuşumu tartışmaya açık bir zemin hazırlayacak.



Perşembe

Ay, Boğa burcundaki seyrine devam ediyor. Bir gün öncesindeki Mars kavuşumu etkileri sabah saatlerinde devam ediyor olacak. Sabah saatlerinde gergin hissetmeye meyilliyiz. İlerleyen saatlerde Mars’tan uzaklaşmasıyla birlikte daha huzurlu olacağız fakat haftanın en zorlayıcı günü bu gün.


Cuma

Ay, Sabah saatlerinde Boğa burcundaki seyrinde kalacak. Daha uyum huzur içerisinde olacağız ve finansal konular ön planda olacak. Öğle saatlerinde Ay ikizler burcuna geçecek ve iletişim trafiği hareketlenecek.


Cumartesi

Ay, İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Kova burcundaki kümeleşme ile uyumlu açıya geçiyor. Verimli ve etkili iletişim için oldukça elverişli fakat Merkür henüz retro’dan çıkmadı ve durağan pozisyonda. Birtakım iletişim aksaklıklarına da açık bir gün.


Pazar

Ay, İkizler burcundaki seyrine devam ediyor. Sabah saatlerinde Jüpiter, akşam saatlerinde Venüs ile uyumlu açı içerisinde ve Merkür’ün gerilemesi bugün bitiyor. İletişim etkili, özgüvenimiz ve neşemiz yüksek. Akşam saatlerinde ise romantizm hâkim


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Instagram: korhankilinckaya


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

15 Şubat 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Dedikodu yapmaya yatkın olduğunu bildiğiniz birinden bugün bir telefon gelebilir. Bu kişinin söyleyecek çok şeyi olabilir, ancak her dediğine de inanmamalısınız. Şüpheciliğiniz bu açıdan çok değerli olabilir. Bu kişinin söylediği şey önemliyse, başkalarına aktarmadan veya herhangi bir şey yapmadan önce doğruluğunu kontrol edin.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Son zamanlarda aldığınız lüks bir eşya, bugün kuruş hesabı yapmanıza neden olabilir. Gereksiz zamanlarda büyük harcamalar yapmaktan kaçınmaya özen göstermenizde fayda var. Yoksa aynı bugün olduğu gibi başınız ağrıyabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hane halkından biri hakkındaki endişeler bugün sizi rahatsız edebilir. Bu kişi bugün kimseyle konuşmadan evden uzaklaşabilir veya üzgün görünebilir. Kendisi muhtemelen iyidir, ancak ev içinde değil, ev dışından biriyle anlaşmazlığa düşmüştür.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kardeşiniz ya da komşunuz bugün size ilginç bir şey söyleyebilir. Bu kişi muhtemelen sizin duygularınızı korumaya çalışıyor. Ona meydan okumamak daha iyi olabilir. İkiniz arasında bir sürtüşmeye neden olmak istemezsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Para sorunları olan bir arkadaşınız bugün bütün dertlerini size anlatabilir. Durum oldukça gerçek ve arkadaşınız da çok endişeli. Kendisi eleştiri ya da empatiden çok çözüme ihtiyaç duyuyor.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Doğru şekilde açıklanmamış bir işte yapmanız gereken bir görev mi var ? Sizi görevlendiren kişiye geri dönüp daha fazla ayrıntı istemek en iyisidir. Bu geçici olarak aşağılayıcı olabilir, ama unutmayın, aptalca bir soru sormak aptalca bir hata yapmaktan daha iyidir. Tam olarak ne yapmanız gerektiğini bilene kadar ilerlemeyin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Muhtemelen yaklaşan bir iş için heyecanlısınız ama düzenlemeler konusunda kararsız olabilirsiniz. Bu durumun böyle devam etmesine izin vermeyin, aksi takdirde işiniz umduğunuz gibi gitmeyebilir. Neyin ne olduğunu bilen ve olabildiğince çok bilgisi olan insanlarla iletişime geçin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir rüya uzun zamandır kafanızda olan hedeflerden birini sorgulamanıza neden olabilir. Muhtemelen herhangi bir karar vermek için iyi bir gün değil. Fikirleriniz genelde olduğu kadar mantıklı olmayabilir. Seçeneklerinizi bir kenara yazın ve kendinize bir veya iki gün karar verme süresi tanıyın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU İş yerinden biri bugün üzgün olabilir, duygularını kimseye anlatmak istemiyor olmayabilir. Bu, iş yerindeki atmosferi bozabilir. Bu kişinin size kızıp kızmadığını merak edebilirsiniz, ancak muhtemelen konunun sizden çok işle daha fazla ilgisi vardır. Konsantre olma yeteneğinizi kullanın ve bunun size engel olmasına izin vermeyin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Uzaklardan gelen bazı rahatsız edici haberler bugün sizi strese sokabilir. Dikkatli etmezseniz, bu işinizi de etkileyebilir. Sakin olun. Tüm işaretler, duyduğunuz her şeyin şu anda göründüğünden çok daha az sorunlu olduğunu gösteriyor. Gerçekleri öğrenene kadar kontrolü kaybetmeyin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bekarsanız, bu durumu değiştirmek için çok aceleniz yok. Eğer değilseniz, siz ve partneriniz çok iyi anlaşıyor olmalısınız. Her iki durumda da her şey istediğiniz gibi gidiyor olmalı ve halinizden memnun olmalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir arkadaşınızın muhtemelen parayla ilgili endişeleri var. Dinlemek için orada olduğunuzu bilmesine izin verin, sonra geri çekilin. İşin içine tamamen dahil olmak asla istemezsiniz. Sonuçta fazla ciddi bir konu.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Muhtemelen bir iş arkadaşınız bugün kendini yalnız hissediyor ve biraz arkadaşlığa ihtiyacı var. Hoşunuz giden bir şey hakkında bir sohbet başlatmaktan korkmayın. Arkadaşınızın ihtiyacı olan şey bu olabilir.


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