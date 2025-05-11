12 Mayıs 2025 Akrep burcunda Dolunay

Esenlikler. 12 Mayıs saat 19:55’te Akrep burcunun 22. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. An derecesi ve yükselen derecesi de neredeyse aynı. Boğa Akrep aksı genellikle finansal konuları, sahip olma konularını anlatır. Akrep işin kendinde olmayanı elde etmek için krize girme, kötüye bulaşma temasını anlatırken Boğa elindekini koruma ve onunla mutlu olma aşamasıdır. Bu dönem krizli ve cesur Akrep dönemi olacak. Yani daha manipulatif, şartları zorlayan, haritamızda hangi alandaysa krizlere girmeye müsait, elde etme tutkusu yüksek bir yapıda olacağız.

Ayrıca an derecesine ve yükselen derecesine Uranüs’den karşıt yani zorlayıcı bir açı var. Tabi dolunay’ın diğer tarafında olan Güneş’e de bir kavuşum açısı demek bu. Uranüs ise yine ani kopuşlar, başlangıçlar, değişiklikler, sıkılganlık, isyan, yenilik, zincirlerin kırılmasına yönelik, özgürleştirici hareketler demek. Yani bu dönemde kriz ile birlikte değişim, dönüşüm, nahoş konuların açığa çıkarılması, kurcalanması, değiştirilmesi, yeniye ve özgürlüğe doğru yapılmış hareketler özellikle haritamızda akrep hangi ev içerisindeyse orada ağırlıklı olmak üzere ortaya çıkacak.

An derecesi ve Yükselen derecesine AGENA sabit yıldızından bir kavuşum var. AGENA sabit yıldızı genelde olumlu etkilerle bilinir. Yüksek zeka, estetik anlayış, uyumlu iletişim, adalet duygusu, yüksek etik değerler ile bağdaştırılır. Bu da dönemin kalitesine bu olumlu etkileri de ekleyeceğiz anlamına geliyor. Her ne kadar krizli de olsa belli bir adalet duygusu çerçevesinde, uyumlu iletişim kurabildiğimiz etik olabildiğimiz bir dönemi de anlatıyor.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Alacak verecek konuları, krediler, borçlar, yatırımlar ve sahip olduklarınız, para kaynaklarınız ile ilgili ani değişikliklere ve yeniliklere hazır olun.

Yükselen Boğa

İkili ilişkiler, evlilik, danışmanlık, davalar gibi konularda beklenmedik gelişmelere sebep olabilecek bir dolunay. Ayrıca hayatın geneli, dış görünüşünüz, hayata genel yaklaşımınız ile ilgili de beklenmedik, yenileyici, zincir kıran gelişmeler olabilir

Yükselen İkizler

Günlük işleriniz, iş arkadaşlarınız, sağlık rutinleriniz ile ilgili birtakım yüzleşmeler ve bu yüzleşmeler sonucu yeni başlangıçlar dönemindesiniz. Biraz psikolojik olarak zorlanabileceğiniz, ani bir şekilde sezgisel olarak değişimler yapabileceğiniz de bir dönemdesiniz.

Yükselen Yengeç

Aşk hayatınız, flörtleriniz ile ilgili beklenmedik değişikliklere sahne olacak bir dolunay. Ayrıca yeni hobiler veya yeni bir spor rutini edinebilirsiniz. Bu dönemde gelecek planları, arkadaş grupları ile ilgili konular da çok değişken ve sürprizli

Yükselen Aslan

Yükselen Aslan’lar için oldukça önemli ve belirgin olaylara sahne olacak bir dolunay. Gayrimenkul yatırımları, ev ile ilgili güncellemeler, aile büyükleri ile ilgili gelişmeler, harcamalar gündeme gelebilir. Ayrıca kariyer ile ilgili de beklenmedik gelişmeler yaşanabilir, değişim isteği bu dönemde oldukça yüksek.

Yükselen Başak

Eğitim, yolculuklar, entelektüel üretimleriniz ile ilgili yeni ve sürpriz gelişmeler gündeminizde olacak. Ayrıca uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, eğitimin yüksek akademik tarafını da göz önüne almak gerekli.

Yükselen Terazi

Finansal kaynaklarınız, sahip olduklarınız ve sahip olmak istedikleriniz, borçlar, krediler gibi konularda birtakım ani gelişmeler söz konusu olabilir. Ayrıca eşin gelirleri, miras gibi konularda da ani gelişmeler gündemde.

Yükselen Akrep

Oldukça önemli bir dolunay. Hem finansal konularda sürprizler hem de hayatınızın geneliyle ilgili yeni gelişmelere çokça şahit olacağınız bir dönem. Fiziksel görünüşünüz ve genel sağlığınız üzerinde etkisi olan bir dolunay. Ayrıca ikili ilişkiler ve evlilik konularında da değişimler söz konusu.

Yükselen Yay

Sağlık ile ilgili beklenmedik konular ortaya çıkabilir. Sizi bir süre inzivaya sokacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir sağlık rutini için oldukça güzel bir zaman. Kontrol edemediğiniz durumlar veya arkanızdan konuşan, iş çeviren insanlar olabilir. Ayrıca finansal konular, yeni harcamalar da oldukça önemli ve biraz krizli geçebilir.

Yükselen Oğlak

Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, ortak hedef uğruna içinde bulunduğunuz insan grupları, proje grupları ile ilgili değişiklikler söz konusu. Bulunduğunuz grup değişebilir. Kariyerden elde ettiğiniz gelirlerde değişiklikler gündeme gelebilir. Ayrıca flörtler, hobiler, çocuklar ile ilgili de beklenmedik gelişmeler olabilir.

Yükselen Kova

Kariyeriniz ile ilgili oldukça önemli ve sürprizli bir dolunay. İçerisinde kriz olan fakat olumlu yönde gelişebilecek kariyer gündemleri içerisindesiniz. Ev, aile, taşınma konuları da gündeme geliyor. Bu dolunay bir evliliğe ve sosyal statü değişikliğine de işaret edebilir.

Yükselen Balık

Yüksek eğitim, akademik konular, yurtdışı ile bağlantılı konular bu dönem oldukça gündemde. Yurtdışı seyahatleri yapılabilir veya eğitimle ilgili yeni başlangıçlar veya dönem sonları gelebilir.