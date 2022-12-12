12 - 18 Aralık 2022 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu haftanın açıları genel olarak uyumlu fakat Merkür Chiron ve Güneş Neptün karesi hariç. Hafta başında Güneş Satürn uyumlu açısı ile başlıyoruz. Bu hafta ortasındaki Güneş Neptün karesi etkisini hafifletecek, gerçekçi kalabildiğimiz, sorumluluklarımıza odaklandığımız disiplinli bir başlangıç anlamına geliyor. Merkür Chiron karesi dil yarası yaratabilecek veya bizi yaralayan konular üzerine tartışmalar yaşayabileceğimiz, yaralayıcı tartışmalara girebileceğimiz veya en kötü hoş olmayan konuşmalar yapabileceğimiz bir döneme işaret eder ki bu açı Perşembe günü kesinleşecek. Yani hafta içinin son günlerinde biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Ayrıca Güneş Neptün karesi de kaçışlara, yanılgılara, yanlış anlamalara meyledecek kaotik bir etkiyi de hafta ortasına getirecek.

Hafta sonunda ise Merkür’ün Uranüs ile uyumlu açısını görmekteyiz. Bu da yaratıcı düşünceler, yaratıcı konuşmalar, öğrenme, eğitim, önemli anlaşmalar, konuşmalar açısından verimli kullanılabilecek günlere işaret ediyor. Eğer kafanızda bir süredir çözemediğiniz bir konu varsa daha yaratıcı çözümleri bu hafta sonu bulabilirsiniz.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Aslan burcunda haftaya başlıyoruz. Haftaya enerjik ve özgüvenli bir başlangıç yapıyoruz. Dikkat çekme isteğimiz yüksek. Ay gün içerisinde çok açısal etkileşime girmeyecek.

Salı

Haftanın en enerjik günü. Ay Mars ve Güneş ile uyumlu etkileşimde. Kendimizi ifademiz çok güçlü. Dışarı aktiviteleri için veya önemli girişimler için değerlendirilebilir. Uranüs ile kare yapacak olan ay aynı zamanda gün içinde sıkılgan ve değişiklik istediğimiz bir durumda olacağımızı anlatıyor.

Çarşamba

Ay sabah saatlerinde Aslan burcundan Başak burcuna geçiş yapıyor. Sorumluluklarımıza, sağlığımıza ve temizliğe daha çok odaklandığımız bir gün.

Perşembe

Ay, Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çokça etkileşimli. Ay Venüs Merkür ve Uranüsle büyük üçgen meydana getirecek. Haftanın en değerlendirilebilir günü. Hem önemli iletişimler, hem de ikili ilişkiler ve sosyallik açısından güzel bir gün. Yalnız Mars karesi biraz daha kazalara, sakarlıklara, tartışmalara açık bir gün meydana getiriyor.

Cuma

Bugün ise biraz zorlu. Ya da ikircikli. Sanıyorum en doğru kelime bu. Yanlış anlamalara aşırı açık bir gün. Kaçışlara, kendimizi kandırmaya meyledebileceğimiz, kendimizi ve ihtiyaçlarımızı ifade edemediğimizi düşündüğümüz, birtakım anlaşmazlıklar yaşayabileceğimiz bir gün. Ay Başak’ta.

Cumartesi

Bugün Ay Terazi burcuna geçiyor. İkili ilişkiler odağındayız fakat ikili ilişkilerde birtakım ifade problemleri yine yaşanabilir, küçük anlaşmazlıklar yaşanabilir ama yine de genel olarak iyi hissettiğimiz bir gün.

Pazar

Bugün de dün gibi yine biraz ifade problemleri yaşayabileceğimiz bir gün fakat bugün daha çok olgun ve disiplinliyiz. Yanlış anlamalar olabilse de kendimizi ifade etmek için daha çok uğraşıyoruz. Ayrıca Sorumluklarımıza odaklanacağımız bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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