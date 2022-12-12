12 - 18 Aralık 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 12 - 18 Aralık 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

12 - 18 Aralık 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 12 Aralık 2022 11:00
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Esenlikler. Bu haftanın açıları genel olarak uyumlu fakat Merkür Chiron ve Güneş Neptün karesi hariç. Hafta başında Güneş Satürn uyumlu açısı ile başlıyoruz. Bu hafta ortasındaki Güneş Neptün karesi etkisini hafifletecek, gerçekçi kalabildiğimiz, sorumluluklarımıza odaklandığımız disiplinli bir başlangıç anlamına geliyor. Merkür Chiron karesi dil yarası yaratabilecek veya bizi yaralayan konular üzerine tartışmalar yaşayabileceğimiz, yaralayıcı tartışmalara girebileceğimiz veya en kötü hoş olmayan konuşmalar yapabileceğimiz bir döneme işaret eder ki bu açı Perşembe günü kesinleşecek. Yani hafta içinin son günlerinde biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Ayrıca Güneş Neptün karesi de kaçışlara, yanılgılara, yanlış anlamalara meyledecek kaotik bir etkiyi de hafta ortasına getirecek.


Hafta sonunda ise Merkür’ün Uranüs ile uyumlu açısını görmekteyiz. Bu da yaratıcı düşünceler, yaratıcı konuşmalar, öğrenme, eğitim, önemli anlaşmalar, konuşmalar açısından verimli kullanılabilecek günlere işaret ediyor. Eğer kafanızda bir süredir çözemediğiniz bir konu varsa daha yaratıcı çözümleri bu hafta sonu bulabilirsiniz.


Günlük etkilere geçecek olursak:


Pazartesi

Ay, Aslan burcunda haftaya başlıyoruz. Haftaya enerjik ve özgüvenli bir başlangıç yapıyoruz. Dikkat çekme isteğimiz yüksek. Ay gün içerisinde çok açısal etkileşime girmeyecek.


Salı

Haftanın en enerjik günü. Ay Mars ve Güneş ile uyumlu etkileşimde. Kendimizi ifademiz çok güçlü. Dışarı aktiviteleri için veya önemli girişimler için değerlendirilebilir. Uranüs ile kare yapacak olan ay aynı zamanda gün içinde sıkılgan ve değişiklik istediğimiz bir durumda olacağımızı anlatıyor.


Çarşamba

Ay sabah saatlerinde Aslan burcundan Başak burcuna geçiş yapıyor. Sorumluluklarımıza, sağlığımıza ve temizliğe daha çok odaklandığımız bir gün.


Perşembe

Ay, Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çokça etkileşimli. Ay Venüs Merkür ve Uranüsle büyük üçgen meydana getirecek. Haftanın en değerlendirilebilir günü. Hem önemli iletişimler, hem de ikili ilişkiler ve sosyallik açısından güzel bir gün. Yalnız Mars karesi biraz daha kazalara, sakarlıklara, tartışmalara açık bir gün meydana getiriyor.


Cuma

Bugün ise biraz zorlu. Ya da ikircikli. Sanıyorum en doğru kelime bu. Yanlış anlamalara aşırı açık bir gün. Kaçışlara, kendimizi kandırmaya meyledebileceğimiz, kendimizi ve ihtiyaçlarımızı ifade edemediğimizi düşündüğümüz, birtakım anlaşmazlıklar yaşayabileceğimiz bir gün. Ay Başak’ta.


Cumartesi

Bugün Ay Terazi burcuna geçiyor. İkili ilişkiler odağındayız fakat ikili ilişkilerde birtakım ifade problemleri yine yaşanabilir, küçük anlaşmazlıklar yaşanabilir ama yine de genel olarak iyi hissettiğimiz bir gün.


Pazar

Bugün de dün gibi yine biraz ifade problemleri yaşayabileceğimiz bir gün fakat bugün daha çok olgun ve disiplinliyiz. Yanlış anlamalar olabilse de kendimizi ifade etmek için daha çok uğraşıyoruz. Ayrıca Sorumluklarımıza odaklanacağımız bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…



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Günlük burç yorumları: 12 Aralık Pazartesi

12 Aralık 2022 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün kendinizi özellikle sosyal hissediyor olabilirsiniz. Belki de davet edilmek istediğin bazı yerler vardır. Bazı iyi haberler duyabilirsiniz ve muhtemelen bunda doğruluk payı vardır, ancak duyduğunuz her şeyi kulaktan dolma bilgiler olarak kabul edin. Duyduğunuz her şey gerçeğe dayalı değildir. Yapabiliyorsanız, bilecek durumda olan birine gidin ve ondan öğrenin.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Rahatsız edici bir rüya bu gece uykunuzu bölebilir. Finansla ilgili bazı rahatsız edici bilgiler bugün üzücü olabilir. Bu, kişisel fonlarınızı, bir arkadaşınızın fonlarını, dahil olduğunuz bir kuruluşun fonlarını veya genel olarak dünya ekonomisini içerebilir. Gerçekleri öğrenmeden hareket etmeyin. Bilgiler muhtemelen hatalıdır.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün görevleri tamamlamak zor olabilir. Hane halkının diğer üyeleriyle bir anlaşmazlık, size herkesin size karşı olduğu fikrini verebilir. Bu öyle bir durum değil. Objektif olmaya çalışın ve farklı bakış açılarını değerlendirin ve bunu bir güç mücadelesine dönüştürmeyin. Sakin olun, derin bir nefes alın ve diğerleriyle iletişim kurmaya çalışın. Sonuçlar hoş bir sürpriz olabilir!
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün çok fazla ayak işi yapmanız gerekebilir ve bu sinir bozucu olabilir. Trafik kötü olabilir, aradığınızı bulamayabilirsiniz ve danışmak istediğiniz kişilere ulaşmak zor olabilir. Bunların hepsi kontrolünüz dışındaki durumlar, bu yüzden yapacak başka bir şey bulmak en iyisidir. Bu, evde kalmak ve kullanmak isteyebileceğiniz konuları araştırmak için harika bir gün.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Pratikliğiniz ve sağduyunuz bugün paha biçilmez olduğunu kanıtladı. Yakınlarınız huzursuz ve üzgün olabilir ve onları doğru yöne yönlendirmeniz gerekebilir. Yakın bir arkadaşınız veya sevgiliniz mali bir sıkıntı yaşayabilir ve sizden yardım etmeniz istenebilir. Başkalarının kendi çözümlerini bulmasına yardımcı olmak için elverişli olsa da, bugün borç almak için iyi bir gün değil.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Evinizle ilgili bir sorun, profesyonelleri aramanızı gerektirebilir. Yabancılar bütün gün girip çıkabileceğinden ve başka bir yerde yükümlülükleriniz olduğunda siz veya evinizin diğer üyeleri geçici olarak eve bağlı kalabileceğinden, bu biraz rahatsız edici olabilir. Hayal kırıklıklarınızı başkalarından çıkarmayın. Bunların hepsi yarın geçecek!
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün beklenmedik, üzücü bir mektup veya telefon gelebilir. Bu büyük bir kötü haber değil. Sizi beklediğinizden daha fazla yoldan çıkmaya zorlayan rahatsız edici küçük aksilikler olması daha olasıdır. Bilgisayarlarda, cep telefonlarında veya diğer teknoloji türlerinde sorunlar ortaya çıkabilir. Dişlerinizi sıkın ve ilerlemek için ne gerekiyorsa yapın. Sinirlenmek hiçbir yere çıkmaz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Rutininizde ani, rahatsız edici bir kesinti bugün başınıza gelebilir. Bir arkadaşınızın tavsiyeye ihtiyacı olabilir ve siz de bunu vermek zorunda hissedebilirsiniz, bu da kendi projelerinizi bir süre askıya alabilir ancak bu kişiye çok kızmayın. Daha sonra pişman olabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarlar, cep telefonları veya diğer teknoloji biçimleriyle ilgili bazı sorunlarınız olabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün ilerlemeniz biraz yavaşlayabilir. Bilgisayarlar, telefonlar veya diğer teknolojilerle ilgili sorunlar gününüzü bölebilir. Bu sinir bozucu ve rahatsız edici olabilir. Genelde dışa dönük olmadığınız konularda da, bugün cazip olabilirsiniz. Soğukkanlılığınızı korumaya çalışın. Bu yarına kadar geçmeli. Başkalarını olduklarından daha fazla üzmek istemezsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Seyahat planlarıyla ilgili öngörülemeyen sorunlar bugün gündeme gelebilir. Havayolu programlarında, araba arızalarında veya kötü trafikte değişiklikler veya gecikmeler olabilir. Mümkünse herhangi bir seyahatten kaçınmak iyi bir fikir olabilir. Sizi o kadar strese sokabilir ki, sakinleşmeniz tüm gününüzü alabilir! Bu, özellikle bilimsel veya metafizik konularda kalmak ve okumak için harika bir gün.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Parayla ilgili tartışmalar gündeme gelebilir. Bu, kendi paranızı değil dâhil olduğunuz bir gruba ait parayı içerebilir. Mantıklı olmaya çalış. Bu, yeni hedeflere odaklanmak veya kesin planlar yapmak için iyi bir gün değil. Bir veya iki gün bekleyin. Bugün başlarsanız, projeniz gecikmeler, kesintiler veya anlaşmazlıklarla dolu olabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir iş veya romantik partnerle yaşanan bir anlaşmazlık bugün bir tartışmaya dönüşebilir. Bu, ilişkinizin etkinliğini artıracak hiçbir şey yapmayacak. En ufak bir fikir ayrılığı ipucu ortaya çıkarsa, çok kızışmadan sorunu halletmeye çalışın. Objektif olmaya çalışın ve diğer kişinin bakış açısını görün. Küçük bir anlaşmazlığın güç mücadelesine dönüşmesine izin vermeyin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kontrolünüz dışındaki koşullar nedeniyle bugün seyahat planları ters gidebilir. Bir erteleme gerekebilir. Bu sizin için çok sinir bozucu olabilir çünkü harekete geçmek için can atıyorsunuz. Evrenin işleyişini sorgulamayın ve bunun için kendinizi delirtmeyin. Bugün çektiğiniz aksilikler ne olursa olsun, uzun vadede size iyi geri dönüşler olabilir.

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