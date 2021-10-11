11 - 17 Ekim 2021 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 11 - 17 Ekim 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

11 - 17 Ekim 2021 haftalık burç yorumları
Astroloji
11 Ekim 2021 Pazartesi

Hafta ortasında Güneş’in Jüpiter ile yapacağı üçgen açı ile özgüvenimiz yükselecek, risk alabileceğiz ve bu aldığımız riskler büyük ve mantıksız merhaba. Haftanın son günü yaşanacak sert Güneş Plüton karesi hariç bu haftanın açıları oldukça güzel görünüyor. Bugün güç savaşlarına ve krizlere daha çok girdiğimiz, otorite figürleri ile zor anlaştığımız bir gün olacak. Fakat haftanın geneli ise oldukça yumuşak ve destekleyici etkilerin olduğunu söyleyebilirim. Venüs’ün Satürn ile ve Merkür ile yaptığı destekleyici açılar sosyal hayatımızda ve ikili ilişkilerimizde kalıcı, mantıklı adımlar atmamıza, etkileyici konuşmalar yapmamıza sebep olacak.


Riskler olmayacak. Ve bu riskleri alırken rüzgar arkamızda olacak.


Ayrıca Salı günü Satürn ileri harekete geçiyor. Uzun süredir Retro yaparak hayatımızda inşa ettiğimiz konuların ilerleyişini yavaşlatan, geriye dönüp bakmamızı, yeniden değerlendirmeler ve hesaplar yapmamızı gerektiren Satürn Retro’su artık bitiyor. Fakat unutulmamalı ki bütün gezegenler yön değiştirirken birdenbire hızlanmazlar. Ve işlerin ilerlemeye başlaması için gezegenin ortalama hızına yakın hareket etmesi gerekir. Yani Satürn hızlanıncaya kadar da bir süre beklememiz gerekiyor. Bu süreyi bu hafta boyu olarak düşünebiliriz. Yani Salı Satürn’ün uzun süreli ileri hareketini başlatan önemli bir gün ama ileri hareketin etkilerini birdenbire yaşamayacağız, bir süre daha sabretmeliyiz.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay’ın Yay burcunun son derecelerindeki ilerlemesiyle başlayacağız. Pek pazartesi sendromu yaşadığımız bir hafta başı denemez. Sendrom Ay’ın Oğlak’a geçtiği akşam saatlerinde başlayabilir.


Salı

Ay Oğlak burcuna geçiyor. İş ve sorumluluklarımıza odaklandığımız birkaç gün. Bu gün itibariyle Ay Terazi burcundaki Merkür ile sert etkileşime girecek. İşleri bitirmek konusunda elverişli fakat önemli görüşmeler ve ikili ilişkiler için pek de elverişli bir gün değil.


Çarşamba

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve yine Terazi burcundaki Güneş ve Mars ile kare, Plüton ile kavuşum gerçekleştiriyor. Hafta genelinde gezegen etkileşimleri iyi olsa da bu güne çok dikkat etmek gerekiyor. Haftanın en sert günü.


Perşembe

Ay Kova burcuna geçiyor. Bu gün Merkür ile etkileşimi iyi olan Ay gün içerisinde önemli konuşmalar, anlaşmalar için çok elverişli bir zaman oluşturuyor. Ayrıca bugün sorumluluklarımıza odaklanmaya devam ettiğimiz ciddi ve etkin bir gün.

Cuma

Ay Kova burcunda ilerliyor. Haftanın en güzel günü. Ay Jüpiter ile kavuşarak özgüvenimizi, entelektüel kapasitemizi artırırken Güneş ve Mars ile yapacağı üçgen açı da hem ikili hem sosyal ilişkilerimizi güçlendiriyor ve işimizde de etkin kılıyor.


Cumartesi

Ay Balık burcuna geçiş yapıyor. Biraz daha tembel, yaratıcı ve romantik bir hafta sonu bizi bekliyor. Gün içerisinde Ay ve Venüs karesi ikili ilişkilerde tutkulu fakat yanlış anlaşıldığımızı düşünebileceğimiz bir gün oluşturabilir.

Pazar

Güneş Plüton karesi haftanın son gününü biraz krizli, manipülatör ve güç savaşları ile donatıyor. Ay ise Neptün ile kavuşum açısında. Gün aynı zamanda aşırı hassas ve alıngan ilerliyor. Bugüne dikkat.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Yıldızınız bugün neler söylüyor?

11 Ekim 2021 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Yaptığınız şeye sanatsal bir dokunuş katmanın bir yolunu bulursanız hem daha çok tatmin olacak hem de daha çok başarı elde edeceksiniz. Normalde kendinizi sanatsal biri olarak görmeseniz bile bugün ilhamı ve yaratıcılığı görmezden gelemeyeceksiniz. Bu hisleri uygun bir şekilde kullanın ve farkı görün!
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün yeni fikirler, hayaller ve hedefler için ilham bulmak için güzel bir gün. Hayatınızdaki hangi alışkanlıkların veya takıntıların, özellikle zihinsel düzeyde, sizi büyümekten ve gelişmekten alıkoyabileceğini düşünmek için iyi bir zaman. Bir süredir ertelediğiniz konuları gündeme getirmek ve nihayet işe başlamak, iyi hissettirecektir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU İlişkilerinizde diplomatik iletişim yeteneklerinizi kullanmayı hedefleyin, ancak daha sonra devamını getiremeyeceğiniz sözler vermemeye dikkat edin. Yarım kalmış işleri bitirme çabanız, birçok plana ve problemin çözümüne katkı sağlayacaktır. Bu hafta gün ışığına çıkan gerçekler, bazı arkadaşlıklarınız ve planlarınızın gerçekliğini sorgulamanıza sebep olabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızın bazı alanlarında bahanelere sığınmayı bıraktığınızda çok daha iyi hissedeceksiniz. Bugün borçları temizlemek veya hesapları kapatmak için fırsatlar arayın. Yeni bir şey almak için ideal bir zamanda değilsiniz. Konforu seçmek sizi içine çekiyor gibi görünüyor, ancak bu süreçte tam önünüzde olan bir fırsatı kaçırıyor olabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kariyer ve itibar konuları, yavaş ve sabit bir tempoda olsa bile, hız kazanmaya hazır. Bu etki, işinizi, kariyerinizi, yaşam hedeflerinizi veya projelerinizi netleştirmeye yardımcı olacaktır. bu hafta bazı büyük konularda sorgulamalar yaşayabilirsiniz fakat bu durum isteklerinizi daha net anlamınıza sebep olacaktır.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Başkalarının kendilerinin halletmesi gereken sorumlulukları üstlenmekten kaçının veya işleri bağımsız olarak halletmek daha iyi olacakken, başkalarına çok fazla güvenmeye dikkat edin. Şimdiki problemlere cevap bulmak için geçmişe bakmakta fayda var. Artık bir şeyleri beklemekle yetinmiyorsunuz ve meseleleri ilerletmek için temelleri yapmaya daha isteklisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kaybolmuş veya gözden kaçmış bir şeyi bulmak için iyi bir zaman. Paylaşmak, öğrenmek, keşfetmek veya eğitim, bu aralar en büyük odağınız olma yolunda. Aşk veya iş konularında endişelerinize çözüm bulmak için geçmişe bakıyor olabilirsiniz ve bu ölçüsünü koruduğunuz sürece iyi bir fikir olarak çalışabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Artık size iyi hizmet etmeyen bir şeyi, özellikle de bir tutum veya beklentinin hayatınızda yer tutup tutmadığınızı düşünün. İlişki dünyanızın bu hafta ve sonrasında daha fazla netlik kazanmasını bekleyebilirsiniz. İlişkilerinizden ne istediğinize dair daha güçlü bir fikir edinecek ve maddi konularda yolunuza bir ışık bulacaksınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün uzun vadeli yeni taahhütler veya anlaşmalar yapmaktansa yarım kalmış işleri birleştirmek daha iyidir. Bir süre yaratıcı projelerdeki ilerlemeniz yavaş olabilir fakat attığınız adımlar sağlam ve sizi ileriye götürecek şekildedir. Gönül meselelerinde dikkatsizlikten kaçının, karşınızdaki insana güvenmeden önce bunu hak etmesini bekleyin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Eski bir romantik odağınız veya arkadaşınızla tekrar bir iletişim kurabilirsiniz fakat bu her zaman bir bağlantı anlamına gelmez. Bu durum sizin için bir arayışı yeniden uyandırabileceğini için geçmişe bakmaktan faydalanabilirsiniz, ancak geçmişi sağlıksız şekillerde hatırlıyor olabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Eğiliminiz; meydan okuma, ödül ve büyüme yönünde ilerlemek yerine hızlı çözümlerle kolay yolu seçmek olabilir. Günü kurtarmak yerine daha uzun vadeli planlara hizmet eden seçimler yapmayı deneyin. İnsanların hayatlarında ve kurduğunuz ilişkilerde karşı tarafın sizi nasıl konumlandırdığını anlayabileceğiniz şeyler yaşayabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kişisel hayatınızdaki sorunları, hak etmeyen insanlara yansıtıyor olabilirsiniz. Mümkün olduğunca çevrenizdeki herkese nazik olmaya çalışın. Genel yönünüzü başka bir doğrultuya çevirip, ilişki ve kariyer konusunda farklı seçimler yapmayı düşünebilirsiniz. Bu değişikliği yaparken gerçekçi kalmaya özen gösterin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizi geliştirmek ve büyümekten ziyade sağlıksız olsa dahi daha kolay olan davranışlarınıza dönme eğilimindesiniz. Kendinizi bunalmış hissediyorsanız samimi bir dost veya anlayışlı bir büyüğünüzle konuşmak daha doğru seçimler yapmanıza yol açabilir. Eski alışkanlıklarınıza dönmemek için kendinizi oyalamanız gerekiyor.

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