11 - 17 Ekim 2021 haftalık burç yorumları

Hafta ortasında Güneş’in Jüpiter ile yapacağı üçgen açı ile özgüvenimiz yükselecek, risk alabileceğiz ve bu aldığımız riskler büyük ve mantıksız merhaba. Haftanın son günü yaşanacak sert Güneş Plüton karesi hariç bu haftanın açıları oldukça güzel görünüyor. Bugün güç savaşlarına ve krizlere daha çok girdiğimiz, otorite figürleri ile zor anlaştığımız bir gün olacak. Fakat haftanın geneli ise oldukça yumuşak ve destekleyici etkilerin olduğunu söyleyebilirim. Venüs’ün Satürn ile ve Merkür ile yaptığı destekleyici açılar sosyal hayatımızda ve ikili ilişkilerimizde kalıcı, mantıklı adımlar atmamıza, etkileyici konuşmalar yapmamıza sebep olacak.

Riskler olmayacak. Ve bu riskleri alırken rüzgar arkamızda olacak.

Ayrıca Salı günü Satürn ileri harekete geçiyor. Uzun süredir Retro yaparak hayatımızda inşa ettiğimiz konuların ilerleyişini yavaşlatan, geriye dönüp bakmamızı, yeniden değerlendirmeler ve hesaplar yapmamızı gerektiren Satürn Retro’su artık bitiyor. Fakat unutulmamalı ki bütün gezegenler yön değiştirirken birdenbire hızlanmazlar. Ve işlerin ilerlemeye başlaması için gezegenin ortalama hızına yakın hareket etmesi gerekir. Yani Satürn hızlanıncaya kadar da bir süre beklememiz gerekiyor. Bu süreyi bu hafta boyu olarak düşünebiliriz. Yani Salı Satürn’ün uzun süreli ileri hareketini başlatan önemli bir gün ama ileri hareketin etkilerini birdenbire yaşamayacağız, bir süre daha sabretmeliyiz.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay’ın Yay burcunun son derecelerindeki ilerlemesiyle başlayacağız. Pek pazartesi sendromu yaşadığımız bir hafta başı denemez. Sendrom Ay’ın Oğlak’a geçtiği akşam saatlerinde başlayabilir.

Salı

Ay Oğlak burcuna geçiyor. İş ve sorumluluklarımıza odaklandığımız birkaç gün. Bu gün itibariyle Ay Terazi burcundaki Merkür ile sert etkileşime girecek. İşleri bitirmek konusunda elverişli fakat önemli görüşmeler ve ikili ilişkiler için pek de elverişli bir gün değil.

Çarşamba

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve yine Terazi burcundaki Güneş ve Mars ile kare, Plüton ile kavuşum gerçekleştiriyor. Hafta genelinde gezegen etkileşimleri iyi olsa da bu güne çok dikkat etmek gerekiyor. Haftanın en sert günü.

Perşembe

Ay Kova burcuna geçiyor. Bu gün Merkür ile etkileşimi iyi olan Ay gün içerisinde önemli konuşmalar, anlaşmalar için çok elverişli bir zaman oluşturuyor. Ayrıca bugün sorumluluklarımıza odaklanmaya devam ettiğimiz ciddi ve etkin bir gün.

Cuma

Ay Kova burcunda ilerliyor. Haftanın en güzel günü. Ay Jüpiter ile kavuşarak özgüvenimizi, entelektüel kapasitemizi artırırken Güneş ve Mars ile yapacağı üçgen açı da hem ikili hem sosyal ilişkilerimizi güçlendiriyor ve işimizde de etkin kılıyor.

Cumartesi

Ay Balık burcuna geçiş yapıyor. Biraz daha tembel, yaratıcı ve romantik bir hafta sonu bizi bekliyor. Gün içerisinde Ay ve Venüs karesi ikili ilişkilerde tutkulu fakat yanlış anlaşıldığımızı düşünebileceğimiz bir gün oluşturabilir.

Pazar

Güneş Plüton karesi haftanın son gününü biraz krizli, manipülatör ve güç savaşları ile donatıyor. Ay ise Neptün ile kavuşum açısında. Gün aynı zamanda aşırı hassas ve alıngan ilerliyor. Bugüne dikkat.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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