03 - 09 Şubat 2020 haftası nasıl geçecek?

Rümeysa Ergüden, 03 - 09 Şubat 2020 haftası burç yorumunuzu yazdı...

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03 - 09 Şubat haftası nasıl geçecek?

Venüs'ün Koç burcunda 7. eve girmesiyle beraber kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak temel hedefiniz olmaya başlıyor. Aşk ve para konularında talep etmekten çekinmeyen bir tavır sergiliyorsunuz. Bu durum partnerinize karşı da daha çekici görünmeye başlamanızı sağlıyor.

 

Haftanın ortasına doğru Mars’ın yapacağı açılardan dolayı alacağınız kararlarla ilgili üzerinizde bir baskı hissedebilirsiniz. Enerjiniz pozitif yönde olsa da çok fazla rahat hareket edemediğinizin de farkındasınız. Büyük bir hedefe doğru ilerlerken aldığınız kararları içgüdülerinizin yönlendirmesine izin vermelisiniz.

 

Günlük burç yorumları! (03 Şubat 2020 Pazartesi)
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Etrafınızda olan biten ne varsa haberdar olmak istiyorsunuz ancak aynı anda birden fazla yerde bulunmanız imkansız. Arkadaşlarınızdan alacağınız haberlerle istediğiniz bilgilere erişebileceksiniz.

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