Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 40 dakika

Zeytinyağlı bezelye yemeği malzemeler:

Yarım kilo bezelye (ayıklanmış ölçü) + yarım çay kaşığı karbonat + 2 lt su bezelyeleri haşlamak için

4 yemek kaşığı zeytinyağı

10 dal taze soğan, incecik doğranmış

1 orta boy havuç, minik küpler halinde doğranmış

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım limon suyu

Yarım su bardağı sıcak su

Yarım demet dereotu, incecik doğranmış

Yarım limon, minik üçgenler halinde doğranmış

Zeytinyağlı bezelye yemeği yapılışı:

*2 litre suyu tencereye alın, açık ateşte su kaynamaya başlayınca bezelyeleri ve karbonatı ekleyin. Bezelyeler yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika haşlayıp buzlu suya aktarın.

*Tencereye iki yemek kaşığı zeytinyağı ve havuçları alın, orta ateşte birkaç dakika soteleyip taze soğanları ilave ederek 2 - 3 dakika daha soteleyin. Bezelyelerin sularını süzdürüp tencereye ekleyin. Tuz, karabiber, limon suyu ve sıcak suyu da ilave ederek tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte 15 dakika pişirip ocağı kapatın. Kalan zeytinyağı ve dereotunu ekleyip karıştırın. Ilınınca servis tabağına geçirip limon dilimleriyle süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...