Zeytinyağlı bezelye yemeği

Mevsimin en lezzetlilerinden bezelye girdiği her yemeğe çok yakışıyor. Bezelyeye bu defa hakkını vererek tek başına zeytinyağlı yemeğini yapmaya ne dersiniz? Müjgan Yurtseven'in tarifini mutlaka denemelisiniz!

Zeytinyağlı bezelye yemeği
Yaşam
05 Temmuz 2021 Pazartesi

Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 40 dakika


Zeytinyağlı bezelye yemeği malzemeler:

  • Yarım kilo bezelye (ayıklanmış ölçü) + yarım çay kaşığı karbonat + 2 lt su bezelyeleri haşlamak için

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 10 dal taze soğan, incecik doğranmış

  • 1 orta boy havuç, minik küpler halinde doğranmış

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım limon suyu

  • Yarım su bardağı sıcak su

  • Yarım demet dereotu, incecik doğranmış

  • Yarım limon, minik üçgenler halinde doğranmış




Zeytinyağlı bezelye yemeği yapılışı:

*2 litre suyu tencereye alın, açık ateşte su kaynamaya başlayınca bezelyeleri ve karbonatı ekleyin. Bezelyeler yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika haşlayıp buzlu suya aktarın.


*Tencereye iki yemek kaşığı zeytinyağı ve havuçları alın, orta ateşte birkaç dakika soteleyip taze soğanları ilave ederek 2 - 3 dakika daha soteleyin. Bezelyelerin sularını süzdürüp tencereye ekleyin. Tuz, karabiber, limon suyu ve sıcak suyu da ilave ederek tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte 15 dakika pişirip ocağı kapatın. Kalan zeytinyağı ve dereotunu ekleyip karıştırın. Ilınınca servis tabağına geçirip limon dilimleriyle süsleyin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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