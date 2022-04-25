Zeytin ezmeli çıtır yufka ruloları 

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden çay saatleri veya kahvaltı sofraları için yeşil zeytin ezmeli yapılışı kolay leziz çıtır yufka ruloları...      

Zeytin ezmeli çıtır yufka ruloları 
Yaşam
25 Nisan 2022 Pazartesi

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika


Zeytin ezmeli çıtır yufka ruloları malzemeler:

İç harcı için:

  • 200 gr yeşil zeytin ezmesi

  • 6 yarım kuru domates, incecik doğranmış

  • 150 gr rendelenmiş mozarella

  • 1 yemek kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için:

  • 1 yumurta

  • 50 ml zeytinyağı

  • 100 ml maden suyu

  • 2 yufka

Üzerlerine:

  • 1 tatlı kaşığı çörek otu veya susam




Zeytin ezmeli çıtır yufka ruloları yapılışı:

*İç harç malzemelerini bir kaseye alıp karıştırarak hazırda bekletin.


*Sos malzemelerini de ayrı bir kapta karıştırın.


*Yufkanın birini temiz bir tezgaha serip üzerine fırça yardımıyla sosun yarısını sürün. İkinci yufkayı ilk yufkanın üzerine serip kalan sosu sürün ve iç harcı tüm yufkanın üzerine yayarak gevşek rulo yapın. 3 - 4 cm kalınlığında keserek pişirme kağıdı serilmiş fırın kabına aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine çörek otu & susam gibi dilediğiniz tohumlardan serpin. 180 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 30 - 35 dakika pişirin.


Kısa notlar:

*Ruloları akşamdan hazırlayıp fırın kabına yerleştirerek ertesi gün pişirebilirsiniz.


*Yeşil zeytin ezmesi yerine siyah zeytin ezmesiyle de gayet lezzetli oluyor.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.