Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika

Zeytin ezmeli çıtır yufka ruloları malzemeler:

İç harcı için:

200 gr yeşil zeytin ezmesi

6 yarım kuru domates, incecik doğranmış

150 gr rendelenmiş mozarella

1 yemek kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için:

1 yumurta

50 ml zeytinyağı

100 ml maden suyu

2 yufka

Üzerlerine:

1 tatlı kaşığı çörek otu veya susam

Zeytin ezmeli çıtır yufka ruloları yapılışı:

*İç harç malzemelerini bir kaseye alıp karıştırarak hazırda bekletin.

*Sos malzemelerini de ayrı bir kapta karıştırın.

*Yufkanın birini temiz bir tezgaha serip üzerine fırça yardımıyla sosun yarısını sürün. İkinci yufkayı ilk yufkanın üzerine serip kalan sosu sürün ve iç harcı tüm yufkanın üzerine yayarak gevşek rulo yapın. 3 - 4 cm kalınlığında keserek pişirme kağıdı serilmiş fırın kabına aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine çörek otu & susam gibi dilediğiniz tohumlardan serpin. 180 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 30 - 35 dakika pişirin.

Kısa notlar:

*Ruloları akşamdan hazırlayıp fırın kabına yerleştirerek ertesi gün pişirebilirsiniz.

*Yeşil zeytin ezmesi yerine siyah zeytin ezmesiyle de gayet lezzetli oluyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...