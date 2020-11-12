Yollarımız ayrılıyor mu?

Daha önce uzak mesafe ilişkileri hakkında birçok şey duydum. Bir süreden sonra çiftlerin birbirinden soğuduğunu ve ayrıldıklarını duyduğumda üzüldüm. Boşuna üzülmemişim çünkü şimdi başıma geldi...

Ben 25 yaşındayım, erkek arkadaşımsa 26 yaşında. 1 yıllık güzel giden bir ilişkimiz var. Üniversiteden mezun olduktan 1 sene sonra girdiğim iş yerinde tanıştım. Çok büyük bir tesadüf olsa gerek ki aynı okuldan mezun olmuşuz. O sadece benden bir üst sınıfta olduğu için hiç karşılaşmamışız. Kader gerçekten böyle bir şey sanırım. Aynı iş yerindeydik fakat o ayrıldı bizim iş yerinden, ben aynı yerde çalışmaya devam ediyorum. Çıktığı gibi özgeçmişi bir hayli dolu olduğundan güzel bir yerde iş buldu ve olduğu yerde herkesin arasından sivrilmeyi başardı. Takdir edilen ve başarılı bir çalışan oldu orada. Patronları çok takdir ediyordu hep onu, bu durumdan ben de en az onun kadar mutluydum. Ancak geçen hafta beni pek de mutlu etmeyen bir haber verdi bana...

Çalıştığı firmanın yurt dışındaki temsilciliğine göndermek istiyorlar erkek arkadaşımı. İş yerinde o kadar gözde bir eleman olmuş ki 1 sene içerisinde bu yükselişine mutlu mu olsam gönderme tekliflerine üzülsem mi bilemedim. Menşeyi İngiltere olan şirket onu Londra'daki temsilciliklerine göndermek istiyor. Bu onu anladığım kadarıyla çok mutlu etti fakat ben çok üzüldüm. Gerçi kim olsa bu haberi aldığı için çok mutlu olur. Kimsenin karşısına kolay kolay bu fırsat çıkmıyor sonuçta.

Oldukça düşünceli biri olduğu için bana mutluluğunu yansıtmamaya çalıştı ve durum hakkında benden yardım istemek için geldiğini söyledi. Gitmesi veya kalması hakkında bir öneride bulunsam ya ben çok üzüleceğim ya da o. İlerideki hayallerimizi nasıl gerçekleştireceğimizi hayal ediyorduk sürekli, evlenmeyi planlıyorduk birkaç sene sonra. İki ihtimali de artı eksi tablosu yaparak değerlendirdik. Değerlendirirken o da benim onun yanına gelebileceğim hakkında önerilerde bulundu. Kulağa hoş gelse de böyle bir şey pek mümkün gibi durmuyor, ailem burada, onun dışındaki sevdiklerim ve arkadaşlarım burada ve oturmuş bir işim var. Orada ne iş yapacağım hem ben? Belki bir iş bulabilirim fakat bu uzun sürebilir.

İkimizin de dil konusunda sıkıntısı yok fakat ben düzenini kolay kolay değiştirmeyi seven biri değilimdir. Eğer o gider ve ben kalırsam beni hiç ihmal etmeyeceğini söyledi. Herkes ayrılmak amacıyla uzak mesafe ilişkisi sürdürmüyor tabii ki ama sonu hep hüsranla sonuçlanıyor. Onun hayatını etkileyecek bir kararı benim vermemi istese de ben böyle bir sorumluluk alamam. Benim ne yapmam lazım acaba?

Rumuz: Merve