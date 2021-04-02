Yoğurttan lor nasıl yapılır?

Evde hazırladığımız yoğurt ekşimişse veya kısa sürede tüketmeyeceksek lor peyniri yaparak değerlendirebiliriz.

Hazırlama süresi: 40 dakika

Lor peyniri için malzemeler:

1,5 kg ekşimiş ev yoğurdu

1 çay kaşığı tuz

Lor peyniri yapılışı:

*Yoğurdu tencereye alın, tencerenin kapağı açık olarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında ayrışana kadar kısık ateşte 7-8 dakika kaynatın. Tuzu ekleyip karıştırın ve ocağı kapatın. Yarım saat kadar tencerede bekletin. Bu sürede pelteleşme olacaktır.

*Süzgeci derin bir kabın üzerine alarak temiz ve ince tülbenti iki kat yaparak süzgecin içine yerleştirin. Pelteleşen yoğurdu tülbentin üzerine aktarın, iyice süzülene kadar serin bir yerde 4 - 5 saat veya bir gece dinlendirin.

*Suyu tamamen süzüldüğünde lorunuz hazır demektir.

*Tülbentten süzülen yoğurdun altta kalan suyunu çorbalarda ve hamur işlerinde kullanarak değerlendirebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...