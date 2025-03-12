Yoğurtlu mantı çorbası 

Müjgan Yurtseven'den, Kayseri mantısını değerlendirdiğiniz doyurucu yoğurtlu mantı çorbası.

Yoğurtlu mantı çorbası 
Yaşam
Giriş: 12 Mart 2025 09:49 Güncelleme: 12 Mart 2025 09:50
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Tarif defterimden;

Önceden hazırlayıp dondurucuda sakladığım Kayseri mantısını değerlendirdiğim doyurucu yoğurtlu mantı çorbası. Hazır mantıyla da yapabileceğiniz nohutlu & yoğurtlu ve üzerindeki naneli sosuyla çok lezzetli olan çorbayı tek başına öğün olarak tüketebilirsiniz...


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 200 ml'lik bardak ölçüsüyle;
  • 7 bardak su
  • 2 bardak Kayseri mantısı
  • 1 bardak haşlanmış nohut
  • 2 bardak yoğurt
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı un

Sosu için;

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı pul biber

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  • 1 tatlı kaşığı tuz




Yapılışı:

*Suyu büyük bir tencereye aktarın, açık ateşte kaynamaya başlayınca haşlanmış nohut ve mantıyı ekleyerek mantılar suyun üzerine çıkana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin.


*Mantı pişerken bu arada yoğurt, yumurta sarısı ve unu bir kasede iyice karıştırın. Pişen mantı suyundan 2 kepçe yoğurtlu karışıma ilave ederek hızlıca karıştırın ve mantının olduğu tencereye aktarırken bir yandan karıştırın. Çorba kaynamaya başlayınca 3 - 4 dakika daha pişirip ocağı kapatın.


*Sosu için yağları küçük bir sos tenceresine alın, orta ateşte yağ ısınınca nane ve pul biberi ekleyip ocağı kapatın. Sosu pişen çorbaya ekleyin, en son tuzu ilave ederek karıştırın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...







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