Kendini yetersiz hisseden annelere tavsiyeler

Bir anne olmadan önce belki iş hayatında harikalar yaratıyordunuz. Hayatta birçok şeyin üstesinden geliyor, birçok şeyi birlikte yürütüyordunuz. Ancak anne olunca, bugüne kadar bilmediğiniz bir alanda gözlerinizi dünyaya sanki yeniden açtınız. Belki de “Bebeğime alışamadım” diye içten içe itiraf ediyorsunuz. Sakın kendinizi yetersiz hissetmeyin! Yeni bir anne olarak kendinize daha çok güvenebilmeniz için birkaç tavsiyemiz var.

Tek hedefiniz: Yeterince iyi annelik

İyi haber şu ki, anne olarak yetkinliğinizi geliştirmeniz için sürekli bir fırsat doğuyor. Bu da bebeğinizin sürekli bir gelişim göstermesi ve her yeni günün yeni fırsatlar getirmesi. Unutmayın ki her bebek kendi mizacı ve genetik altyapısıyla doğuyor. Astrolojiye inanıyorsanız, doğum haritasının bile yaşayacaklarınız üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Bebeğinize en iyi şekilde annelik yapmak istiyor olsanız da öncelikle rahatlayın ve her şeyi kontrol altında tutmanın mümkün olmadığını kendinize hatırlatın. Yüksek standartlar koymak yerine gerçekçi olmak size daha iyi gelir. “Yeterince iyi annelik” kavramını hatırlayın ve elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı sık sık tekrar edin. Bu konuda uzman tavsiyeleri için "Yeterince iyi anne olma yolunca 5 önemli öneri" yazısını okuyabilirsiniz.

Kendi merkezinizde kalın

Bazı insanların, tek bir kaynağı en doğrusu olarak kabul etme eğilimi vardır. Söz konusu sizin bebeğiniz olduğunda ise hatırlatmak gerekiyor ki ana kaynak aslında kendi bebeğinizdir. Peki, hiç mi kitap okumamalı? Tabi ki hayır. Evlilik ve aile terapisti Katie Ziskind şöyle diyor: “Kendinize olan güveninizi artırmak için birçok bilgiye ihtiyaç duyduğunuz gerçektir. Kitaplar, videolar, online atölyeler ve deneme-yanılma yöntemlerinin hepsini kullanmak iyi bir fikirdir. Bunların bir karışımını öneriyorum.” Yeni bir anne olarak kendinizi yetersiz hissediyorsanız, sürekli aklınızı kurcalayan konularda tek başınıza yol almak yerine etrafınızdaki bilgi kaynaklarını tarayın. Ancak tek birine takılı kalmak, tüm uygulamaları hayata geçirmek için kendinizi zorlamayın. Dengeyi gözetin ve merkezinizi bulun.

Bilgileri süzgeçten geçirin

Annelik ve bebek bakımı konusunda aklınızdaki soruların cevapları için tecrübeli kişilere fikir danışmak faydalıdır. Daha büyük çocuğu olan anneler, forum siteleri, whatsapp grupları vizyonunuzu genişletebilir ancak bunları merkeziniz haline getirmeyin. Bilgi kaynaklarını taradıktan sonra kendi iç sesinizle kalmak için kısa da olsa vakit ayırın. Bir bilgiyi uygulamaya geçirmeden önce iyice tartın. Bir türlü karar vermiyorsanız ve vaktinizin çoğunu farklı bilgi kaynakları arasında geçirdiğinizi fark ederseniz, gerçekten neye ihtiyacınız olduğuna bir bakın. İhtiyacınız belki de sadece sosyalleşmek veya onay almak olabilir. İlk gördüğünüz bilgiye kapılmayın ve karşınıza çıkan bilgileri kendi süzgecinizden geçirin. Günün sonunda iç sesinizi de karar verme aşamasına mutlaka dahil edin.

İçsel konuşmalarınızı değiştirin

Kendinizle diyaloğunuz nasıl? “Olmuyor”, “Yapamıyorum”, “İstediğim gibi değil”, “Hep böyle mi kalacak?”… Bunları bebeğinize bakarken ve annelikle ilgili işleri yürütürken sık sık içinizden söylediğinizi fark ediyorsanız durun. Kendinize haksızlık ediyor olma ihtimaliniz yüksektir. Sizinle aynı durumdaki bir arkadaşınıza neler söylerdiniz? “Herkes yapabiliyor. Bir tek ben beceremiyorum sanırım” diyen dostunuza nasıl bir yorum yapardınız? Yeni bir anne olarak acemilik hisseden arkadaşınıza muhtemelen bugüne kadar neleri kotardığını ve neleri harika şekilde becerebildiğini vurgulardınız. İşte bu şekilde, kendinizin en iyi arkadaşı olun. Kendinizi eleştirmek sizi daha iyi bir anne yapmaz. Darmadağın olan uyku ve beslenme düzeninize rağmen çok şey başardığınızı kendinize hatırlatın. Bu koşullar altında yapabileceğinizin en iyisini yapıyorsunuz, buna inanın.

Kendi kabilenizi kurun

Anne olduktan sonra çocuksuz arkadaşlarınızla aranıza bir mesafenin girdiğini hissetmeniz mümkündür. Her ne kadar size anlayışla davranıyor olsalar da artık gündeminiz oldukça değişmiştir. Bütün zamanınızı bebeğinizin günlük programı belirlerken arkadaşlarınızla eskiden konuştuğunuz konulara adapte olmak size zor hatta anlamsız gelebilir. Bunun bir geçiş ve adaptasyon süreci olduğunu unutmayın. Bebek bakımı ve annelik konularında paylaşım yapmak için yeni arkadaşlar edinmek sizi rahatlatacaktır. Böylece çocuksuz arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler sizin farklı bir yönünüzü size hatırlatır ve ruhsal olarak rahatlamanıza yarar. Sizin gibi yeni doğum yapmış ve bebeğini büyüten annelerle arkadaşlık kurmak konusunda girişken olun. Doktorun bekleme odası ve park gibi yerlerde gördüğünüz yeni annelerle sohbet başlatmaktan çekinmeyin. “Yalnız değilim” duygusunu yaşamak bile çok şey değiştirir.

Tavsiyeler, tavsiyeler, tavsiyeler…

Bir bebek doğduğunda, etraftaki herkes yeni anneye tavsiye vermeye hazır bekler. Bu tavsiyeler ne kadar iyi niyetli de olsa istemeden ifade edildikleri zaman rahatsız edici hale gelebilirler. Bebek bakımının her detayıyla ilgili öneri duymak sizi bir süre sonra hiçbir şeyi doğru yapmadığınız hissine sürükleyebilir. Kendi alanınızı ve ruhsal durumunuzu korumak hem bebeğiniz hem de sizin için önemlidir. Bunu korumanın yolu ise sınırları belirlemektir. Özellikle de aile büyüklerinden gelen müdahaleler canınızı sıkıyorsa, uzun açıklamalar veya savunmalar yapmak yerine kısaca “Tavsiye için teşekkür ederim” demeyi veya konuyu değiştirmeyi deneyin. Karışan kişileri engellemek mümkün olmasa da elinizde olan şey, tavsiyenin sizi ne kadar etkileyeceğini belirlemektir. Kendinize şunu tekrar edin; “İyi bir ebeveyn olmanın tek bir yolu yoktur. Kendi yolumu buluyorum.”

İyi yaptığınız şeyleri hatırlayın

Anne olmadan önce ustaca yapabildiğiniz birçok şey vardır. Yetişkin olarak birçok konunun üstesinden geliyor, varsa çalıştığınız yerden de yaptığınız tonla iş için maaş alıyordunuz. Bebek bakımı konusunda acemi olsanız da başka birçok şeyin ustası hatta profesyoneli olduğunuzu hatırlayın. Yapabildiğiniz birçok şey, sizi yaşam beceriniz olarak bugünlere getirdi. Bir hamilelik ve doğum yaşamak zaten başlı başına bir başarı olduğuna göre, bebek bakımı konusunda yetersiz hissetmeniz boşuna! Herkes acemilik dönemi yaşar ve zamanla öğrenir. Unutmayın ki bebeğinizin annesi olma konusunda en iyisi ancak siz olabilirsiniz. O, sizin bebeğiniz. Yaşadığınız her günün tadını çıkarmaya bakın.

Yazı: Senem Tahmaz