Yetersiz görünmekten korkuyorum

O her işin üstesinden geliyor, peki ya ben?

Yetersiz görünmekten korkuyorum
İlişki
05 Nisan 2022 Salı

Selamlar, ben 27 yaşında bir kadınım. Çok kısa süredir bir ilişkim var ve ilişkiye bağlı olarak birtakım korkularım var. Bu korkularımın herkese basit gelmesinden çok yakınsam ve sıkılsam da yine de bir daha anlatmaya karar verdim.


Kısa süredir mutlu giden bir ilişkim var. İnanılmaz yetenekli ve kelimenin tam anlamıyla "iş bitirici" bir sevgilim var. Birkaç tane müzik aleti çalıyor, boş zamanlarında resim çizmeye bayılıyor ve aynı zamanda iş yrinde gayet iyi pozisyonda olan birisi. Bunların hepsinin iyi ve güzel olduğunu ben de biliyorum ve hatta hayranlık da duyuyorum ama kendimin bunlardan hiçbirini yapamayışım beni oldukça üzüyor. Onun yanında yetersiz görünmekten korkuyorum, arkadaşlarımızla yan yana geldiğimizde birbirimize uyuşmadığımızı düşünebilecekleri endişesi sarı beni.


Önemli olan ikimizin birbirimizi sevmesinin olduğu konusunda ikna ediyorum ve yatıştırıyorum kendimi zaman zaman. Haklı olduğumu da düşünmüyor değilim. Sonuçta o beni böyle beğendi, ben de onu. Bu hissime "ego" diyebilir miyiz? Çünkü normalde kendini yetersiz bir insan değilimdir ama kendimden yetenekli ve ilgi gören birini görünce paniğe kapılıyorum...


Rumuz: Ego

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