İster iş yerinde, ister sahada, isterse hayatta olsun, kim kazanmayı sevmez ki? Başarı hedefi ile çıkılan yolda yenilgi ile karşılaştığımızda çoğunlukla zorlanırız. Böyle durumlarda yenilgiyle başa çıkabilirsiniz. “Nasıl mı?” dediğinizi duyar gibiyiz işte yenilgiyi başarılı bir şekilde atlatmanın 10 yolu:

Bir ders çıkarın

Yenilgide de fırsat vardır. Örneğin bir işe başlarken kapasitenizin üzerinde mi kaldınız? Yenilgiden bir ders çıkarın ve gelecekte bunun tekrar yaşanmasını önlemeye çalışın.

Bardağın dolu tarafını görün

Başardığınız tüm güzel şeylere bakın. İyimser olun ve zihninizi doğru yere odaklayın. Konfor alanınızın dışına çıktığınızda risk alıyorsunuz. Rahatsız olun, başaracaksınız. Pozitif, odaklanmış ve mutlu kalın. Bir duruma olumlu bakış açınız, moralinizi yüksek tutmanıza yardımcı olacaktır. Bardağı ağzına kadar dolu görün.

Her başarısızlık sizi başarıya bir adım daha yaklaştırır

Şansınızı değerlendirin ve artık onların sizin lehinize olduğunu bilin. Eğer yenildiyseniz, her şey yolunda, başarıya yaklaşıyorsunuz.

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Her başarısızlıkta bir fırsat görün

En iyi iş fikirlerinden bazıları yenilgi veya başarısızlık sonucunda ortaya çıkmıştır. Yenilgiye uğradığınızda fırsatınızı arayın.

Uzmanlardan rehberlik alın

Her zaman öğrenmeye açık olun. Yenilgiyle karşılaştığınızda, sizden daha bilge birinin tavsiyesini arayın. Neyin yanlış gittiğini belirlemek için kişisel bağlantılarınıza, sosyal medya bağlantılarınıza, alanındaki uzmanlara kulak verin.

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Hedefinize odaklanın

Hedef belirlemek, yenilgiyi aşmanın mükemmel bir yoludur. Yol boyunca aksilikler, engeller ve birkaç zorlukla karşılaşacağınızı bilmek, bunların ötesini görmenize ve hedeflerinize odaklanmanıza yardımcı olacaktır.

Sorumluluk alın ve başkalarını suçlamayın

Yenildiğinizde suçlanacak tek kişi sizsiniz. Ekonomi, rekabet, takım arkadaşınız veya iş arkadaşınız değil, sizsiniz. En güzel yanı ise kendinizi kontrol edebiliyorsunuz, başkasını değil. Darbeyi göğüsleyin ve yolunuza devam edin.

Oyunda kalın ve pes etmeyin

Yenilginin başarısızlıkla sonuçlanmasının tek yolu, pes etmenizdir. Hayallerinizin peşinden koşmaya neden başladığınızı hatırlayın. Eğer tutku sizi yönlendiriyorsa, başarılı olana kadar oyunda kalacaksınız. Yenilginin düşmanı azimdir. Yeterince uzun süre devam ederseniz kazanacaksınız.

Elinizden gelenin en iyisini yapmaya devam edin

Yapmaya değer her şey, doğru yapılmaya değerdir. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Eğer elinizden gelenin en iyisini yapabileceğinizi düşünmüyorsanız, başlamayın. Sadece işi geçiştirirseniz, tekrar tekrar yenilgi yaşarsınız ve bu sizi yıpratır.

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Kendinize inanın

Her şey başarısız olsa dahi kendinize inanmak sizi kurtaracaktır. Yenilgiye meydan okuyan en önemli şeyin kendinize olan inancınız olduğunu unutmayın. Yeterince güçlüsünüz, yeterince iyisiniz ve kazanmayı hak ediyorsunuz.

Hayattaki her şeye olumlu bir yaklaşımla yaklaşırsanız, yenilgi yine de sizi bulabilir ancak ziyareti kısa sürecektir. Her yönden size etki eden tüm dış güçleri asla kontrol edemezsiniz ancak olanlara nasıl tepki vereceğinizi kontrol edebilirsiniz. Zorluklar, yenilgi ve başarısızlık, zafere giden yolda büyük fırsatlar sunacaktır.

Manşet fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Referanslar

Doug A. Sandler. "10 Ways to Successfully Handle Defeat". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/10-ways-to-successfully-handle-defeat_b_7584356 (17.06.2015)

RUH Kendine güvenmenin sırrı