Yeni yıl hedefleri

Yeni yıl hedefleri
Hayatın Sesi
Giriş: 30 Aralık 2024 12:00
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Mert Kaya

Bir yılı daha geride bırakıp, yeni yıla merhaba demeye sadece sayılı günler kaldı. Kimimiz yılın başında, yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı birçok şeyi gerçekleştirebilirken, kimimiz de koyduğu yeni yıl hedeflerinin bir kaçını gerçekleştirebildi ya da hiç birini gerçekleştiremeden yeni yıl için yeni hedefler koymaya başladı bile. Yapılan bir araştırmaya göre, insanların sadece yüzde sekizi yeni yıl hedeflerinin tamamına ulaşabiliyor. Yapılan bir diğer araştırmaya göre, yeni yıl için alınan en popüler beş kararsa şöyle:

  • Kilo vermek

  • Egzersiz ya da spora başlamak

  • Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakmak

  • Tasarruf etmek, birikim yapmak gibi finansal kararlar

  • Kendine zaman ayırmak

Liste bu şekilde uzayıp giderken, şöyle bir bakıldığında listedeki birçok şeyi gerçekleştirmek için, yeni yılı beklemenin çok da mantıklı olmadığını düşünüyorum. İlla bir şeylere başlamak için yeni yılın gelmesi ya da pazartesi günü olması gerekmez. Hemen tam da şu anda başlanabilir birçok şeyi gerçekleştirmeye. Mesela zararlı alışkanlıkları bırakmaya hemen başlanılabilir. Bunun için birçok sağlık kuruluşu, gönüllü dernekler ve devlet destekli tedavi programları mevcut. Gerçekten bırakmaya kararlı biri bırakmak için herhangi bir günün gelmesini beklemez. Veya kilo vermeye başlamak için beklenecek bir gün olmadığı gibi. Ya da tasarruf etmeye yılsonuna kadar limitleri zorlayıp, yeni yılla beraber kemer sıkmak çok da mantıklı bir hareket değil. Hayat anlık değişken olaylar bütünüdür. Belki de yeni yılı göremeden göçüp gideceğiz. Belki öyle şeyler gelecek ki başımıza, onunla uğraşmaktan hiçbir hedefimiz aklımıza dahi gelmeyecek. Tüm meşguliyetimiz o olayla olacak. Hayat bir kere. Hayatımız ile ilgili aldığımız kararları uygulamaya hemen başlamalı ve sürekliliğini de getirmeliyiz. Birkaç gün yapıp, sonra unutacağımız hedeflerimiz olmamalı. İstikrarlı şekilde bu hedefleri yerine getirmeliyiz.


Amerikalı ünlü motivasyon konuşmacısı Les Brown hedefler ile ilgili şöyle bir söz söylemiş; “Hedefler koyar ve tüm kararlılığınızla peşinden giderseniz, sonuçlar sizi şaşırtacak yerlere götürür.” Hedefi olmayan insan, amaçsız insandır. Hayatı güzel, anlamlı ve yaşanılabilir hale getirmekte, kötü, anlamsız ve yaşanılamaz hale getirmekte bizim elimizde olan bir şey. Bu yüzden hayatımızı anlamlı, güzel ve yaşanılabilir bir yer halinde getirelim ve bir şeylere başlamak için yeni yılı değil, doğacak güneşi bekleyelim.

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