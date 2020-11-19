Yeni kitap: 'Koronadan Korunmak Mümkün'

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş'ın, 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatımıza giren ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'a karşı alınabilecek önlemleri ve bağışıklığımızı güçlendirmenin yollarını anlattığı 'Koronadan Korunmak Mümkün' kitabı raflarda yerini aldı.

Yeni kitap: 'Koronadan Korunmak Mümkün'
Yaşam
19 Kasım 2020 Perşembe

İlaçsız Yaşam, Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi, Mutluluk Kürleri, Diyabet ve Zayıflama Kürleri, Mutluluk Kürleri 2 ve Yaşam Sevinci kitapları ile okuyucularına yol gösteren Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş'ın, "Yeni kitabımı, COVID-19 salgınında korku içinde yaşayan insanlara bir kılavuz olması için hazırladım, tüm sorularınızın cevabını bulacaksınız" dediği 7. kitabı "Koronadan Korunmak Mümkün" salgın döneminin başucu kitabı olarak ALFA Kitap'tan yayınlanarak okuyucularıyla buluşmaya başladı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgınla karşı karşıyayız. Herkeste bir çaresizlik hissi hâkim; sağlıklarının, daha da önemlisi yaşamlarının üzerinde herhangi bir kontrole sahip olmadıklarını düşünüyorlar. Dr. Ümit Aktaş'ın yeni kitabı "Koronadan Korunmak Mümkün", bu çaresizlik hissini yok eden bir kılavuz kitap niteliğinde, önleyici bir kitap olarak çözüm sunuyor.


"Amacım; insanların bağışıklık sistemini güçlendirmek ve COVID-19'a karşı onları dirençli hale getirmek" diyen Dr. Ümit Aktaş, yeni kitabı "Koronadan Korunmak Mümkün" ile en etkili maskemiz, yani bağışıklığımızı güçlendirmenin ve fitoterapi desteği ile hastalıklardan korunmanın yollarını anlatıyor.


Herkesin aklında olan; "Bu virüsten nasıl korunacağız?", "Hastalanırsak sağlığımıza nasıl kavuşacağız", "Bağışıklığımızı güçlendirmek için ne yapabiliriz?", "Koronavirüsten korunmak için nasıl beslenmeliyim?", "Hangi bitkileri, hangi vitaminleri kullanmalıyım?", "Aşı olmalı mıyım?" gibi tüm sorularının cevaplarının yer aldığı kitap, daha sağlıklı bir yaşam sürmenin ipuçlarını, tüm salgın hastalıklara karşı direnç kazanmanın yollarını barındırıyor.


Salgınların dünyada ilk kez yaşanmadığı gibi yaşadığımız pandeminin son da olmayacağını vurgulayan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Koronadan Korunmak Mümkün" kitabında toksik besinlerden kurtulmanın, sağlıklı ve doğal beslenmenin bizi başta koronavirüs olmak üzere sayısız salgın ve kronik hastalığa karşı nasıl koruduğunu aktarıyor.


Kitapta, 12 Adımda Güçlü Bir Bağışlık bölümü bir rehber olarak sunulurken, 7 günlük örnek beslenme programı ve koruyucu kürler de yer alıyor.






Bağışıklığına güven

Dünyada, sosyal mesafe, maske, elini yıka haricinde yapıcı bir önlem ve etkili bir ilacın olmadığını vurgulayan Dr. Ümit Aktaş, "Bizi her türlü hastalıktan koruyan, maskelerimiz ya da mesafe değildir. Bunlar sadece önlemdir. Bizi koruyan asıl faktör, güçlü bağışıklık sistemimizdir. Bu kitapta bağışıklığı nasıl güçlendireceğinizi anlattım. Aşıya değil, bağışıklık sisteminize güvenin. Sizi koruyacak ve iyileştirecek olan bağışıklık sisteminizdir. Her insanın içinde iyileşme gücü vardır" diyor.


12 adımda güçlü bir bağışıklığın yolu

"Koronadan Korunmak Mümkün" kitabında bağışıklığı güçlendirmenin yolları tüm yönleriyle ayrıntılı şekilde aktarılırken, bağışıklığı güçlendirmek ve koronadan korunmak için önerilen program, 12 adımda okuyucularına sunuluyor.


Kitap; 'COVID-19 Nedir?', 'COVID-19 Beslenme', 'COVID-19'da Tamamlayıcı Tıbbın Önemi' , 'COVID-19'da Besin Takviyeleri ile Bağışıklık Dopingi', 'COVID-19'da Ozonterapi', 'COVID-19'da Uykunun Gücü', 'COVID-19'dan Egzersizle Korun', 'COVID-19 Koruma Programı' ve 'Salgından Aldığımız Dersler' başlıklarıyla dokuz ana bölümden oluşuyor.

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