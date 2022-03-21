Yeni başlayanlar için tarot açılımları

Tarot kartları ile haşır neşir olmaya başladıysanız, bu basit açılımları öğrenmek ufkunuzu açabilir.

Yeni başlayanlar için tarot açılımları
Yaşam
21 Mart 2022 Pazartesi
Duygu İslamoğlu
Duygu İslamoğlu duygu.islamoglu@gmail.com

78 farklı karttan oluşan tarot destesini kullanmanın birçok farklı yolu var. Sadece tek bir kart çekip anlamına bakabilir, olası mesajlar üzerine kafa yorabilirsiniz. Destedeki tüm kartlar, çeşitli insanlık hallerine gönderme yapan mesajlar içerir. Birden fazla kart çekip belirli bir sırada kartları yorumladığınızda, daha detaylı bir açılım elde etmek mümkün.


Tüm açılımlardan önce, desteyi güzelce karıştırın, uzunca yayın ve kartlarınızı seçin. Sakin, yumuşak bir ortamda olmanız yorumlamanızı kolaylaştırabilir.


1- Tek kart tarot

Desteden tek bir kart çekerek birçok sorunuzu yorumlayabilirsiniz. Herhangi bir konuda cevabı evet ya da hayır olan bir sorunuz olabilir, ya da belirli bir durumla ilgili rehberlik almak istiyor olabilirsiniz. Sorunuza odaklanın, kartınızı seçin ve kartın anlamına bakın. Sadece yazılanlara değil, kartın üzerindeki resmin size neler çağrıştırdığına da dikkat edin. Sorularınız “şu konu hakkında ne yapmalıyım?”, “bunu nasıl yapacağım?”, “şunu nerede bulabilirim?”, “bu durumla ilgili dikkat etmem gereken ne var?” şeklinde de olabilir.


2- Üç kart tarot

Birçok soruya ve konuya uyarlanabilir olması ile üç kart ile tarot açılımı oldukça kolay ve etkili bir yöntem sağlar. Kartların her biri için farklı bir konum belirleyebilirsiniz:


Geçmiş – Şimdi – Gelecek: Seçtiğiniz birinci kart, konu veya sorunuz ile ilgili geçmiş etkiler hakkında fikir verecektir. İkinci kart, şimdiki durumu anlamanıza yardımcı olur. Üçüncü kart ise, gelecekte bu durumla ilgili neler bekleyebileceğinizi anlatır.


Durum – Aksiyon – Sonuç: Belirli bir durumla ilgili rehberlik almak istediğinizde, bu açılımı deneyebilirsiniz. İlk kart mevcut durumun nasıl göründüğünü, ikinci kart bu durumla ilgili alabileceğiniz ya da almayı düşündüğünüz aksiyonu, neler yapabileceğinizi; üçüncü kart ise, ikinci kartın açıkladığı şekilde davranırsanız nasıl sonuçlar elde edebileceğinizi anlatır.


Zihin – Beden – Ruh: Üç kart açılımını, kişisel ihtiyaçlarınızı anlamak için de kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz ilk kart, zihinsel durumunuzu ve ihtiyaçlarınızı, ikinci kart bedensel halinizi ve neler yapmanız gerektiğini, üçüncü kart ise ruhsal ihtiyaçlarınızı ortaya koyacaktır. Her bir kartın birbiri ile olası ilişkilerini de düşünerek genel olarak sizi harekete geçmekten alıkoyan ya da size sıkıntı veren durumları anlamak için detaylı bir yorumlama yapabilirsiniz.


Ben – Durum – O: Biriyle olan ilişkinizle ilgili mesajlar almak istediğinizde, üç kart seçerek ilişkinizdeki durumları anlayabilirsiniz. İlk kart, bu ilişki içerisindeki sizi temsil eder, siz bu ilişkide ne durumdasınız ve nelere ihtiyacınız var? İkinci kart, ilişkinizin genel durumu hakkında fikir verir. Üçüncü kart ise, karşınızdakinin duyguları ve düşünceleri, genel durumu ile ilgili bilgi verecektir.


Üç farklı seçenek: Kararsız kaldığınız bir konu ile ilgili üç farklı seçeneğinizin neler olabileceğini anlamak için de üç kart seçebilirsiniz. Her bir kart için bir durum belirleyebilirsiniz, veya seçeneklerinizin neler olabileceğini bilmiyorsanız, kartların size nasıl üç farklı seçenek düşünebileceğinizi anlatmasını izleyebilirsiniz.


Eksiler – Artılar – Tavsiye: İlk kart belirli bir durumla ilgili zayıflıklarınızı, ikinci kart bu konuda güçlü olduğunuz yanlarınızı, üçüncü kart ise bu durumla ilgili nasıl hareket edebileceğinizi anlatır.


Tarot nedir?
Tarot nedir?


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