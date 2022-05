"Oversharing nedir?"

Oversharing yani bir şeyler hakkında çok fazla anlatma ihtiyacı duymak, genellikle güvenirlik kavramıyla karıştırılabilir. Birine güvenmek, size yemek servisi yapan bir garsona en büyük sorunlarınızı anlatmak değildir. Bu durum kendinize ve size en yakın olan kişilere saklamanız gereken şeyleri çok fazla paylaşma arzusu içerisinde olduğunuzun bir işaretidir. Peki bu durumun sebepleri nelerdir ve bundan nasıl kurtulabilirsiniz?

Sürekli bir şeyler anlatma isteğinin olası sebepleri:

Anksiyete

Bazı insanlar endişeli hissettikleri zamanlarda daha normal görünebilmek için çok konuşkan olmaya yatkınlardır. Ancak, bu insanlar stres yüzünden konuşmaya başladıklarında ne söylediklerini kontrol etmekte çok zorlanırlar. Aynı zamanda bazı insanlar sosyal etkinliklerde garip hissettikleri için ortama uyum sağlamanın tek yolunun kendi hayatlarından bahsetmek olduğunu düşünürler. Bunun sonucunda ise çok fazla kişisel konudan bahsederek çevrelerindekilerinin rahatsız olmasına neden olurlar.

Yalnızlık

Çoğu zaman insanlar kendilerini yalnız olmadıklarına ikna ederler ve biriyle iletişim kurmak yerine bu hisse tutunmaya devam ederler. Daha sonrasında birileriyle buluştukları zaman da kontrol edilemez bir şekilde çok fazla şey paylaşmaya başlarlar. Birilerine bağlanma ve duygusal yüklerini paylaşma ihtiyaçları o kadar fazladır ki karşılarındakini rahatsız hissettirebilirler.

Sınırını bilmemek

Her ilişkide sınırlara ihtiyaç duyulur. Ancak bazen insanlar bu sınırları anlayamazlar ve onlara verdiğiniz ipuçlarını algılamakta zorluk çekerler. Sözsüz iletişim bazı zamanlarda sözlü iletişimden daha güçlüdür ancak çok fazla paylaşım yapma eğiliminde olan insanlar bunu kolay kolay anlayamazlar.

Aşırı sosyal medya kullanımı

18-35 yaş arası sosyal medya kullanıcılarının yüzde 40'ı kişisel bir şey paylaştıklarında pişman olduklarını ifade ediyor. Bu da insanların sosyal medyada iyi ya da kötü her şeyi çok fazla paylaşma eğiliminde olduklarının bir kanıtı. Çoğu insan, kişisel bilgilerini yakınlarıyla paylaşamadan önce sosyal medyada paylaşıyor ve bu da paylaşımlarınızı kimin gördüğünü bilmediğinizden çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Soruları yanıtlayın ve öğrenin: Çok fazla paylaşma eğiliminde misiniz?

Gereğinden fazla paylaşma eğiliminde olup olmadığınızı şu sorulara cevap vererek anlayabilirsiniz:

Başkalarına çok hızlı bir şekilde mi bağlanmak istiyorsunuz?

Romantik ilişkilerde de arkadaşlıklarda da aradaki bağ zaman içinde şekillenir. Ancak, siz bunun çok hızlı bir şekilde ilerlemesini istiyorsanız başlangıçta çok fazla kişisel şey paylaşıyor olabilirsiniz. Bu sizin kendi bağlanma tarzınızdır ancak karşınızdaki sizden uzaklaşabilir.

Sempatiye aç mısınız?

Çoğu insan sorunlarını paylaşıp rahatlamak için değil, çevresindekilerin ona acımasını istediği için anlatır. Sempatiye aç olmak aynı zamanda ilgi çekme isteğinin de bir göstergesidir.

Sosyal medya sizin için bir sığınak mı?

Sosyal medyada hayatınızla ilgili bir şeyler paylaşmakta sakınca yoktur ancak çok fazla detay vermek zararlı olabilir.

Bir şeyler paylaştıktan sonra pişmanlık mı duyuyorsunuz?

Böyle hissetmeniz paylaştığınız şeylerin karşınızdaki kişiye çok geldiğini anladığınızı gösterir. Biraz gergin olabilirsiniz ancak bu aynı zamanda gereğinden fazla paylaşım yaptığınızı da gösterir.

Bundan nasıl vazgeçebilirsiniz?

Sorunu ne olduğunu anlayın

Farkındalık sorunun kökenini anlamanıza ve sorunlarınız hakkında neden bu kadar fazla konuşma eğiliminde olduğunuzu fark etmenize yardımcı olur. Sorunu tespit etmeden önce içsel duygularınızla bağlantıya geçmelisiniz.

Bunu ilgi çekmek için mi yapıyorsunuz?

Özgüveninizin düşük olup olmadığını anlamak için kişisel gelişim kitaplarından yardım alabilirsiniz. Belki de sorununuzun kökeni ve sempatiye aç olma sebebiniz budur.

Terapi en doğru seçenek olabilir

Sorunlarınız tahmin ettiğinizden daha derin olabilir. Bir terapistten yardom almak sorunlarını anlamanız ve üstesinden gelmeniz için iyi olabilir.

Çeviren: Dilara Koru

Referans: BrightSide. The Reasons Why People Overshare, and Why You Should Stop Doing It. Şuradan alınmıştır: https://brightside.me/inspiration-psychology/the-reasons-why-people-overshare-and-why-you-should-stop-doing-it-806557/