Saç kremi kullanmak gerekli mi? Saç kremi nasıl kullanılır?

Saçımızı temizlemek için şampuan şart. Peki, saç kremini niçin kullanmalısınız?

Saç kremi kullanmak gerekli mi? Saç kremi nasıl kullanılır?
Güzellik
02 Mart 2022 Çarşamba

Kimileri şampuanların saçı kreme mecbur bıraktığını söyler, kimileri içinse duştan sonra çılgın saçları tarayabilmenin tek yolu saç kremidir. İşte saç kremi hakkında bilmeniz gereken her şey!


Saç kremi nedir?

Basitçe söylemek gerekirse, saç kremi genellikle silikonlar, yağlar ve yumuşatıcılar gibi bileşenlerin yanı sıra katyonik yüzey aktif maddelerden oluşan bir yumuşatıcı veya nemlendirici maddedir. Birleştirildiğinde, bu bileşenler, bir kısmı şampuanlamadan çıkarıldıktan sonra saçın nemini yeniler. Çeşitli saç kremi türleri de vardır. Saç maskesine benzeyen, saç tellerine daha derinlemesine nüfuz etmesi için daha uzun süre kalması gereken saç krem, saçı aynı anda temizleyen ve şekillendiren bir şampuan ve saç kremi karışımı veya saçı gün boyunca besleyen ve koruyan duş sonrası, durulanmayan bir bakım olan saç kremi olarak bulunabilirler.


Neden saç kremi kullanmalısınız?

Saç kremi, koruyucu bir şekilde kütikülü kaplayarak güçlendirir, saçın uzamasını ve kolayca kırılmamasını sağlar. Saç dış dünyaya maruz kaldığında, kütikül veya dış astar sonunda kırılana kadar zarar görür; saç kremi bu yaralanmaları doldurur ve kütiküllere yardımcı olmak için saçı kaplar, ayrıca saçı pürüzsüzleştirir, çözer, parlaklığı arttırır, kabarmayı azaltır ve dokunmanın daha iyi hissetmesini sağlar.


Saç kremi nasıl kullanılmalı?

Saç kremi kullanmanın doğru yolu, ürünü uzun, akıcı hareketlerle uygulamak ve ıslak olsa da fazla suyu sıkılmış saça uygulamaktan geçer. Aşırı su, saç kreminizi sulandırır ve saçın içindekileri nemlendirmesini engeller. Saç kreminizi saçınızda 2 dakika kadar bekletmeniz gerekir.


Saç kremini ne sıklıkla kullanmalısınız?

Saç kremi saçı pürüzsüzleştirir ve düğümleri çözer, bu nedenle kırılmayı ve ayrık uçları azaltmaya yardımcı olur. Bu yüzden yıkandıktan sonra nemi geri kazandırmak, yumuşatmak ve çözmek için her şampuanladığınızda saç kremi önerilir.


Referans:

Kaleigh Fasanella. “Here’s Why You Should Always Use Conditioner, According to the Experts”. Şuradan alındı: https://www.allure.com/story/what-does-a-conditioner-do-why-should-you-use-it (25.06.2020).


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