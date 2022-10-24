Sinem Uslu
Sinem Uslu Tüm Yazıları
Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi

Öğrenmek doğal bir süreçtir

Bebekliğinden itibaren oğluma bir şey öğretme çabasında olmadım hiç. Onun kendi merak ve ilgisi doğrultusunda öğrenmek istediklerini öğreneceğini düşündüm hep. Okula gitmediği için neyi öğrenmek istediğine, nelere merak duyduğuna daha yakından şahitlik edebiliyorum.


Evimizde bir duvar saatinin olmadığını, onun saatleri öğrenme isteği ile fark ettim. Bir duvar saati edinmemizden çok kısa bir süre sonra oğlum, saatleri büyük bir oranda öğrenmişti. Bana saati her sorduğunda ona söylemem dışında herhangi bir katkımın olmadığı bu süreçte en önemli unsur onun konuya olan ilgisi ve merakıydı.


Uzun bir süredir rakamlarla ilgileniyor. Her gün bana rakamlarla ilgili onlarca soru soruyor ve ben de sadece sorduğu soruları yanıtlıyorum ve her seferinde öğrenmenin nasıl doğal ve kendiliğinden bir süreç olduğuna bir kez daha şahitlik ediyorum.


Bu anlattıklarım oğlum özelinde olan şeyler değil, hemen her çocuk için geçerli. Çocuklara bir şey öğretme çabası içerisinde olmadığımız zaman da onlar öğreniyorlar üstelik daha kalıcı oluyor bu öğrenme deneyimi çünkü bu şekilde gerçekten merak ettikleri, ilgi duydukları şeyleri öğreniyorlar.


Küçük çocuklarla oyun oynarken dahi yetişkinlerin onlara sürekli bir şeyler öğretme çabası içerisinde olduğuna şahitlik ediyorum çoğu zaman. Ve bazen de oğlumun sorduğu bir soru karşısında ona hiç ihtiyacı olmayan bir bilgiyi sunarken yakalıyorum kendimi ve hemen duruyorum.


Ne gereği var? Hayatlarının çok uzun bir bölümü, hiç ilgilerini çekmeyen şeyleri öğrenmekle geçmeyecek mi zaten?


Biliyorum; hırs ve rekabet kültürü içerisinde yoğrulduk hepimiz. Bundan kurtulmak da öyle kolay değil. Ancak şikâyetçi olduğumuz bu sistemi kendi inandıklarımızı tatbik etmediğimiz sürece desteklemekten başka da bir şey yapmıyoruz aslında.


Okuma-yazma konusunda da çok aceleci davranıldığını düşünüyorum. Her çocuk için okuma-yazma zamanı farklıdır. Çocuğun isteği dışında, çok erken yaşta okuma-yazma öğrenmenin çocuk dışında herkesi tatmin ettiğini gözlemliyorum. Bir kere bunu kabul ettiğimiz zaman, üzerimizde herhangi bir baskı hissetmeyeceğiz ve dolayısıyla çocuğumuza da hissettirmeyeceğiz. Bırakalım, hepsi kendi zamanında öğrensin okuma-yazmayı. Bu kadar aceleci davranmak niye? Ayrıca çok küçük yaşlardan itibaren çocuklara bu kadar fazla bilgi yüklemenin onların duygusal gelişimine de zarar verdiğini düşünüyorum.


Küçük çocuklarla birlikte doğanın kalbinde yer alınan zamanlarda dahi ortalıkta bilgi baloncukları dolaşıyor çoğunlukla. Ve onlara bırakmış olduğumuz ekolojik yıkımlar mirasının üzerine doğayı korumaları gerektiği bilgisini sunuyoruz. Oysa küçük çocukların bilgiden, kavramlardan ziyade duyusal deneyimlere daha çok meraklı olduklarını rahatlıkla gözlemleyebiliriz.


Ekofobiyi Aşmak kitabında David Sobel konuyla ilgili şu sözlere yer veriyor: “Çocuklar fiziksel ve duygusal olarak doğa ve “çevre” ile aralarında bir bağ hissettikten sonra olguları araştırma ihtiyacını zaten kendiliğinden hissedecek ve hem geçmiş nesillerin bıraktığı yaraları sarmayı, hem de gelecek için uygulanabilir, sürdürülebilir pratikler ve politikalar geliştirmeyi görev edineceklerdir… Ve dünyayı bir çocuğun gözünden hayal edebilirsek gençlerimiz yeryüzünü sevmekle onun iyiliğini düşünmek arasındaki bağlantıyı kurabilecektir.”


Ve Rachel Carson’ın o çok sevdiğim sözü geliyor aklıma: “Küçük bir çocuğa doğayı tanıtırken bilgi, duygunun yarısı kadar önemli değildir.” Ben de şöyle düşünüyorum; küçük bir çocuğa her neyi tanıtıyor olursanız olun; bilgi, duygunun yarısı kadar önemli değildir.



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Öğrenmek doğal bir süreçtir Sinem Uslu
Kendi gerçekliğini yaratmak Nihan Uycan Özen
Çatışma halleri - 2 Burcu Bağıran
25 Ekim Güneş Tutulması’nın yükselen burçlara etkileri Kristin Demirci
Sürekli "Biz ne olacağız?" diyor Yeşim Tijen
Sadeleşmen gerektiğini nereden anlarsın?  Hale Acun Aydın
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.