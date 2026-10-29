Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

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Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun!

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yılı! Biz de bu sebeple Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözlerini bir araya getirdik!

Giriş: 29 Ekim 2026, Perşembe 10:00
Güncelleme: 29 Ekim 2026, Perşembe 10:07
1

"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz."

2

"Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır."

3

"Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister."

4

"Yeni binanın adı Cumhuriyet'tir. Temelinde kan ve iman vardır. Biz bu binanın yıkılmayacağına inanmışız."

5

"Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister."

6

"Cumhuriyeti,ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız."

7

"Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."

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