Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

"Ey y\u00fckselen yeni nesil! \u0130stikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.". "Benim na\u00e7iz v\u00fccudum nas\u0131l olsa bir g\u00fcn toprak olacakt\u0131r. Fakat T\u00fcrkiye Cumhuriyeti ebediyen ya\u015fayacakt\u0131r.". "Cumhuriyet d\u00fc\u015f\u00fcncede, bilgide, sa\u011fl\u0131kta g\u00fc\u00e7l\u00fc ve y\u00fcksek karakterli koruyucular ister.". "Yeni binan\u0131n ad\u0131 Cumhuriyet'tir. Temelinde kan ve iman vard\u0131r. Biz bu binan\u0131n y\u0131k\u0131lmayaca\u011f\u0131na inanm\u0131\u015f\u0131z.". "Cumhuriyet, d\u00fc\u015f\u00fcncesi h\u00fcr, anlay\u0131\u015f\u0131 h\u00fcr, vicdan\u0131 h\u00fcr nesiller ister.". "Cumhuriyeti,ve onun gereklerini y\u00fcksek sesle anlat\u0131n\u0131z. Bunu y\u00fcreklere yerle\u015ftirmek i\u00e7in elveri\u015fli olan hi\u00e7bir durumu ka\u00e7\u0131rmay\u0131n\u0131z.". "Yeni nesil, en b\u00fcy\u00fck cumhuriyet\u00e7ilik dersini bug\u00fcnk\u00fc \u00f6\u011fretmenler toplulu\u011fundan ve onlar\u0131n yeti\u015ftirecekleri \u00f6\u011fretmenlerden alacakt\u0131r.".
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