Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar

Cumhuriyet'in getirdiği kazanımlarla ilkleri başaran kadınlar... Unvanlarının önüne "kadın" konması şimdi cinsiyetçi olarak kabul görse de kadınların kat ettiği yolları onlar açtı. Onlar, Cumhuriyet'in sunduğu imkanlara kendi azimlerini kattı ve yaşadığımız topraklarda mesleklerinin ilk kadın temsilcileri oldu. Cumhuriyet'in 100. yılında, cumhuriyet kadınlarının başarıları...

Yaşam
Giriş: 27 Ekim 2023 15:45 Güncelleme: 27 Ekim 2023 16:13
ABONE OL

  • Afet İnan

    İlk kadın tarih profesörü ve Atatürk'ün manevi kızı

    1 / 36

  • Afife Jale

    İlk kadın tiyatro oyuncusu

    2 / 36

  • Emel Gazimihal

    İlk radyo spikeri

    3 / 36

  • Feriha Sanerk

    İlk kadın emniyet müdürü

    4 / 36

  • Feriha Tevfik

    İlk Türkiye güzeli

    5 / 36

  • Filiz Dinçmen

    İlk kadın büyükelçi

    6 / 36

  • Gül Esin

    İlk kadın muhtar

    7 / 36

  • Remziye Hisar

    İlk kadın kimyager

    8 / 36

  • Keriman Halis

    İlk Dünya güzeli

    9 / 36

  • Lale Aytaman

    İlk kadın vali

    10 / 36

  • Lale Orta

    İlk kadın hakem

    11 / 36

  • Leman Altınçekiç

    İlk kadın jet pilotu

    12 / 36

  • Müfide İlhan

    İlk kadın belediye başkanı

    13 / 36

  • Nuran Devres

    İlk kadın TV spikeri

    14 / 36

  • Özlem Bozkurt

    İlk kadın kaymakam

    15 / 36

  • Sabiha Bengütaş

    İlk kadın heykeltraş

    16 / 36

  • Sabiha Gökçen

    İlk kadın savaş pilotu

    17 / 36

  • Safiye Ali

    İlk kadın doktor

    18 / 36

  • Samiye Morkaya

    İlk kadın otomobil yarışçısı

    19 / 36

  • Seher Aytaç

    İlk kadın makinist

    20 / 36

  • Semiha Berksoy

    İlk kadın opera sanatçısı

    21 / 36

  • Süreyya Ağaoğlu

    İlk kadın avukat

    22 / 36

  • Tansu Çiller

    İlk kadın başbakan

    23 / 36

  • Türkan Akyol

    İlk kadın bakan

    24 / 36

  • Adile Ayda

    İlk kadın diplomat

    25 / 36

  • Refet Angın

    İlk kadın öğretmen

    26 / 36

  • Aysima Altınok

    İlk kadın beyin cerrahı

    27 / 36

  • Sabire Aydemir

    İlk kadın veteriner

    28 / 36

  • Ferdane Bozdoğan Erberk

    İlk kadın diş hekimi

    29 / 36

  • İnci Özdil

    İlk kadın orkestra şefi

    30 / 36

  • Jale İnan

    İlk kadın arkeolog

    31 / 36

  • Refet Angın

    İlk kadın öğretmen

    32 / 36

  • Selma Rıza

    İlk kadın gazeteci

    33 / 36

  • Fazıla Şevket Giz

    İlk kadın profesör, zoolog

    34 / 36

  • Nüzhet Gökdoğan

    İlk kadın gökbilimci ve dekan

    35 / 36

  • Pakize Tarzi

    İlk kadın jinekolog (kadın doğum uzmanı)

    36 / 36

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.