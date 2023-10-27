Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar

Afet \u0130nan\n\u0130lk kad\u0131n tarih profes\u00f6r\u00fc ve Atat\u00fcrk'\u00fcn manevi k\u0131z\u0131. Afife Jale\n\u0130lk kad\u0131n tiyatro oyuncusu. Emel Gazimihal\n\u0130lk radyo spikeri. Feriha Sanerk\n\u0130lk kad\u0131n emniyet m\u00fcd\u00fcr\u00fc. Feriha Tevfik\n\u0130lk T\u00fcrkiye g\u00fczeli. Filiz Din\u00e7men\n\u0130lk kad\u0131n b\u00fcy\u00fckel\u00e7i. G\u00fcl Esin\n\u0130lk kad\u0131n muhtar. Remziye Hisar\n\u0130lk kad\u0131n kimyager. Keriman Halis\n\u0130lk D\u00fcnya g\u00fczeli. Lale Aytaman\n\u0130lk kad\u0131n vali. Lale Orta\n\u0130lk kad\u0131n hakem. Leman Alt\u0131n\u00e7eki\u00e7\n\u0130lk kad\u0131n jet pilotu. M\u00fcfide \u0130lhan\n\u0130lk kad\u0131n belediye ba\u015fkan\u0131. Nuran Devres\n\u0130lk kad\u0131n TV spikeri. \u00d6zlem Bozkurt\n\u0130lk kad\u0131n kaymakam. Sabiha Beng\u00fcta\u015f\n\u0130lk kad\u0131n heykeltra\u015f. Sabiha G\u00f6k\u00e7en\n\u0130lk kad\u0131n sava\u015f pilotu. Safiye Ali\n\u0130lk kad\u0131n doktor. Samiye Morkaya\n\u0130lk kad\u0131n otomobil yar\u0131\u015f\u00e7\u0131s\u0131. Seher Ayta\u00e7\n\u0130lk kad\u0131n makinist. Semiha Berksoy\n\u0130lk kad\u0131n opera sanat\u00e7\u0131s\u0131. S\u00fcreyya A\u011fao\u011flu\n\u0130lk kad\u0131n avukat. Tansu \u00c7iller\n\u0130lk kad\u0131n ba\u015fbakan. T\u00fcrkan Akyol\n\u0130lk kad\u0131n bakan. Adile Ayda\n\u0130lk kad\u0131n diplomat. Refet Ang\u0131n\n\u0130lk kad\u0131n \u00f6\u011fretmen. Aysima Alt\u0131nok\n\u0130lk kad\u0131n beyin cerrah\u0131. Sabire Aydemir\n\u0130lk kad\u0131n veteriner. Ferdane Bozdo\u011fan Erberk\n\u0130lk kad\u0131n di\u015f hekimi. \u0130nci \u00d6zdil\n\u0130lk kad\u0131n orkestra \u015fefi. Jale \u0130nan\n\u0130lk kad\u0131n arkeolog. Refet Ang\u0131n\n\u0130lk kad\u0131n \u00f6\u011fretmen. Selma R\u0131za\n\u0130lk kad\u0131n gazeteci. Faz\u0131la \u015eevket Giz\n\u0130lk kad\u0131n profes\u00f6r, zoolog. N\u00fczhet G\u00f6kdo\u011fan\n\u0130lk kad\u0131n g\u00f6kbilimci ve dekan. Pakize Tarzi\n\u0130lk kad\u0131n jinekolog (kad\u0131n do\u011fum uzman\u0131).
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