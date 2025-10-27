Günlük burç yorumları: 29 Ekim 2025 Çarşamba

Mars bugün çok erken saatlerde Jüpiter ile üçgen açısını kesinleştiriyor; bu da eyleme geçme ve iyileştirmeler yapma arzumuzu artırıyor. Ancak gün, yarın erken saatlerde kesinleşecek olan Merkür-Neptün üçgeninin güçlü etkisi altında. Günün ilerleyen saatlerinde bu geçiş, fikirlerimizi ve bilgimizi yaratıcı şekillerde sunmamız için bize ilham veriyor. Gizemler ve illüzyonlar hakkında daha meraklı oluyoruz ve potansiyelleri ve olasılıkları daha iyi görebiliyoruz. Bu geçişle birlikte sezgilerimize kolayca uyum sağlıyor ve onlara tepki veriyoruz. Bu etki hayal gücümüzü kullanmamızı teşvik ediyor. Başkalarının düşünce ve duygularını kolaylıkla sezebiliriz ve sözlerimiz, düşüncelerimiz, fikirlerimiz daha hayalperest, renkli, ince ya da yaratıcı bir nitelik taşıyabilir. Az açıklama veya yönlendirmeyle bir şeyleri bilme ve anlama hissi yaşıyoruz. Bu etkinin altında doğrudan ya da kesin olmayabiliriz, ancak engellerin etrafından dolanmanın yolunu görebiliyoruz. Bu geçiş fotoğrafçılık, sanat, şiir, kurgu, maneviyat, reklamcılık ve tanıtım gibi alanlar için elverişli. Burçların son derecelerinde gerçekleşmesi, güçlü keşiflere ve anlayışlara işaret ediyor. Ay günün büyük kısmını Oğlak burcunda geçiriyor ve bu da bizi dengeliyor. Ay, daha sonra Kova burcuna geçiyor. Ay, akşamdan itibaren boşlukta olacak; Ay burç değiştirmeden önceki son açısını (Neptün'e altmışlık açı) yaptıktan sonra, Kova burcuna geçecek.