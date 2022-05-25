Hoş geldim!

MicheL Faucault, Cinselliğin Tarihi adlı kitabında; “Çok iyi biliriz ki çocukların cinselliği yoktur; bu da cinselliği onlara yasaklamak, sözünü etmelerini engellemek, cinselliği sergilemeye kalkışacakları her yerde gözleri kapayıp kulakları tıkamak, onlara genel ve titiz bir suskunluğu dayatmak için gerekli bir nedendir. Baskıya özgü olan şey budur işte; onu basit bir ceza kanunun yasaklarından ayıran da bu olmalıdır. Baskı hem yok olmaya mahkûm etme işlevi görür hem de bir susma emri, var olmayışın olumlanması ve dolayısıyla da tüm bu konularda söylenecek, görülecek ya da bilinecek hiçbir şey olmadığının tespit edilmesini sağlayacak biçimde işler” diyordu.

İnsanın bir yanı yasaklandığında; bütününde rahat ve uyumlu olması nasıl mümkün olabilir?

Çocuk ve cinsellik kelimelerinin yan yana gelmesinden dahi rahatsız olunan “seni leylekler getirdi dünyasında” değişimi ve dönüşümü başlatmanın yolu nedir?

Bugün bu değişime ve dönüşüme katkı sunacağını düşündüğüm bir kitaptan bahsetmek istiyorum size. Rayka Kumru’nun Hoş Geldim adlı kitabından. “Hoş Geldim” nasıl doğduğunu sorgulayan çocukların, merakını giderdiği gibi bu soruya nasıl yanıt vereceğini bilemeyen yetişkinlere de rehberlik ediyor.

Ailelerin, çocuklarıyla cinsellik hakkında, erken yaşta ve uygun içeriklerle konuşmaları büyük önem taşıyor. Çocuğun; “Nereden gelmişim, nasıl gelmişim ben buraya?”, “Yerden mi bitmişim?”, “Gökten mi inmişim?” sorularıyla başlayan kitap, çocuklukları; cinsellik kelimesinin tabu sayıldığı bir döneme rastlayan bugünün ebeveynlerine, çocuklarıyla cinsellik konusunda kapsamlı bir şekilde konuşabilme fırsatı sunuyor.

Kitabın yazarı Rayka Kumru, “Ben nereden geldim?” sorusunun çoğunlukla cinsellikle ilgili değil, varoluşla ilgili bir soru olduğunu belirterek, çok önemli bir noktaya da temas ediyor. Bu bilgi, yetişkinlerin konuya bakış açılarını da, sahip oldukları bilgileri de güncellemelerini sağlayabilir.

Hep Kitap’ın bizlerle buluşturduğu Hoş Geldim, çocukların hak ettikleri zenginlikte ve güçlendirici bir kitap. Karakterlerin tiplemelerinden, kıyafetlerine, sperm ve yumurtanın dansından, rahimdeki fetüslere, sayfalardaki renklerden kirpiklere, titiz bir çalışmanın sonucu olan Hoş Geldim’in çizimleri Onur Sipahi’ye ait.

Kitabın girişinde ise yazar Rayka Kumru’ya ait olan şu sarsıcı satırlar karşılıyor okuyucusunu: “Tüm mülteci, sığınmacı ve göçmen çocuklara… Yolculuğunuz nerede başlamış olursa olsun, vardığınız toprakların sizi hak edecek kadar güzel olması dileğimle.”