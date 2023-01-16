Yeni başlangıçlar

Merhaba güzel kardeşim,

Yılın muhasebesini yaptın mı yoksa boş ver deyip geldiği gibi yaşamaya devam mı ediyorsun? Hangisini seçtiysen seç, seni seviyorum. Burası senin özgür seçim alanın. Sadece var olduğun için dahi değerlisin. Ben seni yargılayamam. Yargıladığımda bir büyük yanılgıya düşer kendimi bütünden ayırırım.

O zaman neden bu ısrar?

İnan ben de kendime soruyorum. Bunun adı ısrar mı kararlılık mı?

Ne için buradayım? Neden birçok konuda değişmeye dönüşmeye son derece gönüllüyken, bazı tavırlarımı hiç değiştirmiyorum? Mesela doğru bildiğimi söylemekten – çok acı bedelleri olsa da- özümü yansıtan davranışları sergilemekten, ya da hatırlatma yazıları yazmaktan vazgeçmiyorum. Benim gibiler vazgeçmezler kardeşim. En büyük dersleri bırakmayı öğrenmek olsa dahi bazı şeylerden hiç vazgeçmezler ve hatta insanlık tarihindeki bazı eşikler de bu gibi uğraşlar sayesinde aşılır. Kendimi yüceltmek için anlatmıyorum bunları sana. Birileri ısrar etmek zorunda diyorum. Birileri duysun, görsün, bilsin diye birileri de böyle olmak zorunda diyorum. Evet evrende bakış açısı sayısı kadar, sınırsız sayıda doğru var ama hakikat tek bunu biliyorsun. Bazen en sevmediğin, en istemediğin kişinin ağzından bile sistemin sesini duyabilirsin, bunu da konuştuk kaç kere. Dinlemeyi bilmek lazım. “Bu kulaklar bunu neden duydu, bu gözler bunu neden gördü” diye sormak lazım. Eğer bu sorumluluktan kaçarsan bilincin aynı yerde kalacak. Ve benimki de!

Benim de söylenenleri duyup, görüp kendime bir ince ayar çekmem gerek. Belki doz düşürür, üslup yumuşatırım, henüz bilemiyorum. Araştırıyorum. Yeni bir başlangıç peşindeyim ben de! Vallahi de billahi de “hakikat bildiğimi söylemekten vazgeçmeden, etkili nasıl olurum” konusunu gece gündüz araştırıyorum. Kendimi kibir kalelerine hapsetmeden, hatalarımı görmeye çalışarak ve daha çok şefkate kalbimi açarak…Bazen kayboluyorum, nereden başlayacağımı bilemeyip, çağımızın hastalığı hızlı bir yaşam içinde sürüklenmeye bırakıyorum kendimi. Bu bana iyi gelmiyor. İçimdeki hırslı ve “daha fazla” diyen ego benlik yapmak istediklerimin hayali içinde bir zamansızlık illüzyonu yaratarak beni haddinden fazla yoruyor. Yoruldukça ben de hedeflerimden beni geri tuttuğunu düşündüğüm düşük bilinç! ile savaşımı derinleştiriyorum kardeşim. Kalbini kırıyorumdur bazen, affet. Ama sen de benimkini kırıyorsun. İlerlemek istemediğinde, konfor alanından çıkmak sana zor geldiğinde... Cesaretimi ve umudumu yok ediyorsun. İnsanlığa karşı hayal kırıklıklarıyla doluyor, kendimi bütünden ayırmaya başlıyorum, kendi bilincimin seninkinden yüksek olduğu yanılgısıyla…İşte bu yüzden ikimiz de gelişmek zorundayız, yok farkımız. Ben senim, sen bensin. Hatırlayalım!

Off ki ne off… Durmadan başa sarıyorum bazen. Sonra kalkıp bunun için kendimi yargılıyorum. Ne zamanlarda böyle oluyor, titreşimimi düşürüyorum? Diyorum ya bir yerlerde hata var ve ben yeni başlangıçlar yapmalıyım. Ama nasıl?

Yeni başlangıçlar için motivasyon

Aradığım motivasyonu nereden bulacağım diye düşünüyordum kara kara ve sonra geçtiğimiz hafta Köprü Akademi’nin Açık Kapı etkinliklerinden Yeni Yıl Yeni Başlangıçlar Atölyesi’ne katıldım. Ve bir anda aydınlanıp, yapacaklarıma motive oldum. Meğerse ben küçük başarılarımı kalpten kutlamayı tam olarak başaramıyormuşum. Yine dinlenmeyi unutmuş, kendimi bin bir proje içinde kaybetmişim. Yorulmuş, yoruldukça da başkalarını suçlamaya başlamışım. Sana da böyle oluyor mu kardeşim? Öğrendiklerini unutup, yine aynı hataları yapıyor musun? Tabii yapıyorsun, çünkü insanız. Ama gelişim için umut her zaman var. Ne kadar çok yaşam içinde uygulama yapıyorsun, o kadar çok farkındalık kazanıyorsun. İyi ki ben de hayatımı farkındalık disipliniyle çevrelemişim.

Burada sana yazdığım mektuplar beni öyle güzel disipline ediyor ki kardeşim. Ayrıca Köprü Project var hayatımda, az önce yazdım. Dur sana biraz daha hatırlatayım sevgili kardeşim; Köprü Project’e bağlı Köprü Akademi her ayın ikinci Perşembe akşamı ücretsiz harika koçluk atölyeleri düzenliyor. Bugüne kadar yapılanların başlıklarını aşağıda sıralayacağım. Merak etme, bir şey kaçırmadın. Biz ara ara bu atölyeleri yeniden açacağız. Çünkü topluma kattığımız sosyal fayda kanalımız bu. Ve hatta kendimizi eğitme metodumuz.

Biliyorsun Köprü Project dijital platformu üzerinde “n” sayıda harika insanı “m” sayıda harika projeyle buluşturmak gibi çok güzel bir hayalimiz vardı. Bu hayal bugünlerde büyüyerek gelişiyor. Platformun geliştirme projesi çok iyi gidiyor. Beta sürümüyle bile çok kişiye dokunuyor, harika projelerin başlangıçlarını yapıp, topluluklarını oluşturmaya çalışıyoruz. Sosyal fayda üretmeyi odağına koymuş, iyilikte buluşan herkes burada.

İşte kurucular olarak bizim sosyal fayda projemiz de ayda bir yaptığımız bu ücretsiz atölyeler. Bak bakalım şu ana kadar neler yapmışız:

2022 yılı

20-26 Mart: Amaç Atölyesi

07 Haziran: Kişisel Liderlik

26-29 Haziran: Amaç Atölyesi

27 Eylül: Stres Yönetimi ve Dayanıklılık

11 Ekim: Duygusal Regülasyon

24 Ekim: İçsel Dinginlik

15 Aralık: Öz Şefkat

2023 yılı

12 Ocak: Yeni Yıl Yeni Başlangıçlar

Ne kadar değerli atölyeler değil mi? Sırf bu atölyeler için bile hem can kardeşlerimi hem de kendimi kutlamalıyım. Kısa zamanda çok iş başardık. Sen de kendini kutla kardeşim. Bizimle yol aldın. Kendine yakından bakma cesareti gösterip, ruhunu, bilincini biraz daha genişlettin.

Yok hayır yapmadım, yapamadım mı diyorsun? Geç değil, insan her zaman yeniden başlayabilir.

Var mısın bu yıl kendinle tanışmaya, biraz daha BİZ olmaya? Eğer cevabın evetse ben seni burada bekleyeceğim. Hayal edeceğim, planlayacağım, yazacağım, yapacağım. Ama her adımda seni haberdar edeceğim. Hakikat bildiğimi hep söyleyeceğim. Tanıyorsun beni. Zaman zaman çok yakınımdasın kardeşim ama zaman zaman da irade yorgunluğu yaşıyor uzaklaşıyorsun benden ama bil ki ruhun hep ruhumla bir ve biz birlikte büyüyoruz. Birlikte hatalar yapıyor ve bunlardan öğreniyoruz.

Seni kalpten seven

Kardeşin Nihan