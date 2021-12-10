Aktif umut

CAN kardeşim merhaba, nasılsın bu aralar? Kendine inanç konusunda ne gibi gelişmelerin var? Yeteneklerine odaklanabildin mi? Yoksa hala karanlık kuyuların dibinden mi bakıyorsun hayata? Yapma bunu! Kendine ihanet bunun adı. Sen dünyaya kendi varoluşunu göstermeye gelmiş, açmayı bekleyen harika bir çiçeksin. Eğer hala uygun koşullar oluşmadıysa bu kaderin seni desteklememesi kadar, senin de yetişkin olma sorumluluğunu ele almayışındandır. Fark et! İçinde acı çekmekte olan o küçük yaralı çocuğu sev.

Hem bak bugün sana umudunu hep koruyabilmen için harika bir yöntem ve kaynak hediye edeceğim. Çok yeni öğrendim ve bence çok işe yarıyor. Tanıyorsun beni artık, öğrendiklerimi paylaşamazsam, varlık amacımı yerine getirememiş gibi hissediyorum. Seni ne kadar çok seviyorum bir bilsen... İyi ol, mutlu ol ve mutlu oldukça sen de paylaş istiyorum. Çünkü paylaştıkça her şey çoğalıyor, bu doğru.

Geçtiğimiz hafta sonu ICF (International Coaching Federation) Türkiye’nin 8. Yıllık toplantısına online katıldım. Ana sponsorları arasında HBR (Harvard Business Review), QNB ve Caretta İletişim’in bulunduğu konferansın ana konusu Toplum 5.0: Geleceği Birlikte Yaratmak kavramıydı.

Hem bir koç, hem toplumsal konuları yazan kurgu ve kurgu dışı yazarı olarak hem de bir sosyal girişimci olarak hedef kitlesi olduğum büyülü bir sekiz saati bu alana vakfettim. Keyifle, neşeyle, adanmışlık ve tükenmez bir merakla dinledim her bir konuşmacıyı. Katılımcıların hepsine minnettarım. Çok bilgilendim, ilhamlandım. Bu coşkumun nedenlerini ilerleyen yazılarda birlikte takip ederiz canım kardeşim.

Bugünün teması ise kardeşim, senin ve benim için AKTİF UMUT. Çünkü sen ve ben dünyanın içinde bulunduğu ekolojik ve sosyal paradigma değişikliğinin çok farkındayız. Zaman zaman bu değişime cevap verirken zorlanıyor, hayal kırıklıklarına uğruyoruz. İşte böyle durumlarda umudumuzu, yarına inancımızı ayağa kaldıracak birtakım teknikler olsa da uygulasak diyoruz. Bu konferansta onu buldum nihayet. Konuşmacılardan Dr. Chris Johnstone’un, Joanna Macy ile birlikte yazdığı kitabı Active Hope Türkçe’ye de çevrilmiş durumda. İçinde harika teknikler olduğuna eminim çünkü konferans sırasında küçük de bir uygulama yaptık ve şimdiden dönüştürücü oldu. Bak bu yazıyı bile yazmaya o eğitimde karar verdim. Kitabı da çoktan sipariş ettim. (Türkçe adı: AKTİF UMUT)

Dr. Johnstone nerdeyse otuz yıldır Dayanıklılık (Resilience) konusunda eğitimler veriyor. Online dayanıklılık eğitimleriyle altmışın üzerinde ülkeden katılımcıya erişiyor. Deneyimli bir psikolog ve koç olan Johnstone’un en büyük hedeflerinden biri olabildiğince çok insanda bu bilinci geliştirerek sosyal etkiyi artırmak ve dünya için bir değişim yaratmak.

Aktif Umut ne demek?

Bunu anlayabilmek için öncelikle umut ve umutsuzluğun da yani iyimser ve kötümser duygularımızın hepsinin gelip geçici olduğunu bilmemiz gerekir. Çünkü duygular geçicidir ve tetikleyicidir. İşte eğer bizler de zaman zaman karanlıklara gömülüyor ve ilerlemek için gücümüzü kaybediyorsak içimizdeki umudu aktive edebileceğimizi bilmeliyiz. Joanna Macy, bir konuşmasında bunu “Hope arises in action” (Umut hareketten kaynaklanır) diyerek oldukça güzel anlatıyor. Harekete geçmezsek içimizdeki umudun kuruması ve bizim karanlık, umutsuz duygulara kapılmamız çok olasıdır.

Neden umudumuzu korumalıyız?

Çünkü içinde yaşadığımız dünya, karşı karşıya kaldığı krizlerle oldukça umutsuz ve karanlık gözüküyor kardeşim. Önümüzde iki seçenek var; ya ne olursa olsun, benden sonra tufan diyeceğiz ya da yanlışlarımızı düzeltmek için harekete geçeceğiz. Birinci seçeneği duymaya tahammülüm olmadığını biliyorsun. Eğer böyle düşünen bir kardeşimsen, seni biraz uzaktan sevebiliyorum, affet!

Ama sen kardeşim, sen! Sana dair çok büyük umudum var. Eğer beni uzunca bir süredir okuyorsan, ne için burada olduğumu, bu alanı senin ve benim için neden tutmaya devam ettiğimi biliyorsun. Bizden sonraki nesillere sorumluluğunu içinde hissediyorsun. Şu an yaşadığımız her sorunun parçası olduğunu kabul ediyorsun ve çözümün bir parçası nasıl olunur hakkında düşünüyorsun. Biliyorum. Buradayım. Tamamen aynı duygularla. İnan milyonlarca insan aynı UMUT’a sarılmış durumda. BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ!

Küçük bir başlangıç

Ara ara türbülanslarımız oluyor canım kardeşim. İnsanız. İşte o zamanlarda kullanmak için Dr. Johnstone’un anlattığı yedi adımlı bu başlangıç metodunu kullanabilirsin.

1. Sevdiğin, hoşlandığın, sana güç veren şeyleri listele. (Ben………….seviyorum.)

2. Şükran duyduğun, teşekkür etmek istediğin şeyleri listele. (Ben………için şükran duyuyorum.)

3. Dünya için duyduğumuz acıları, kaygıları onurlandır. (Hisleri fark ediyorsun) Bunu yaparken fark etmeye ve acıların içinde kavrulmamaya odaklanıyoruz. Çünkü aslında onların varlığı bizi harekete geçiren şey. Sorunun çözümüne yönelik ilham veren, cesaretlendiren bakış açılarını, nasıl baş ettiğini yaz. Örneğin pozitif düşünce, alıştırmalar, iyi uyku, sağlıklı beslenme, ortak bağlantılar kurmak ve yardımlaşmak vb. (Kendi iç dünyana bağlan)

4. Geleceğe dair umuduna odaklan (Hayal kur)

5. İlerlemek için oyundaki katkını bul ve yaz. Nasıl bu hayali destekleyebilirsin? (Planla)

6. Aktif Umut konusunda derinleş ve paylaş, harekete geç (Gelecek hafta Aktif Umut konusunda ne yapabilirsin?)

Nasıl bilgilenebilirim?

Her şeyde olduğu gibi derinleşmek ve işin özünü anlamak gerekli sevgili kardeşim. Bunun için sana kitabın adını zaten verdim. Aşağıya da ücretsiz eğitimlerin linkini bırakıyorum. Konuşmalar için de internet elinin altında, araştır lütfen. Emek vermeden bilgilenmek de öğrenmek de pek mümkün olmuyor. Altın değerindeki bilgilerin önemini kavrayabilmemizi diliyor ve seninle birlikte büyümek istiyorum kardeşim. Alanda benimle kal, çünkü umudum çok büyük. Sen düştüğünde ben her zaman buradayım. Ben düştüğümde sen de orada olacak mısın merak ediyorum. İçimden geldi belki linkleri araştırırken senin için aşağıya Türkçe sözleriyle bıraktığım şarkıyı da dinlersin.

https://activehope.training/

https://resiliencetraining.net/

Bir sonraki sefere kadar tüm sevgimle,

Kardeşin Nihan