Merkür Oğlak burcunda: Ölülerin sözleri ve yaşayanların kaderi

Seyir halindeki Merkür, ortalama yirmi günde bir burç değiştirir ve Merkür'ün burç değiştirdiği her sefer, yeni fikirlere uyum sağlama ve adeta yeni bir dil öğrenme anlamına gelir.

14 Ocak günü Merkür, Oğlak Burcuna ilerleyecek. Önümüzdeki 3 hafta boyunca, algılama, düşünme ve iletişim tarzınızda bir değişiklik fark edebilirsiniz.

Merkür-Oğlak birleşimi, daha pratik, analitik, işlevsel, ayakları yere basan düşünceler, kararlar ve konuşmalar anlamına gelir. Belli bir konuya odaklanmak ve ilişkilerde belli mesafeler çizmek kolaylaşır.

Gerçekçi bir bakış açısıyla gerçekçi planlar yapılır. Bir şeyin faydalı mı yoksa faydasız mı olduğuna karar verilir. Merkür-Oğlak, kullanışlılık, tutarlılık, verimlilik ve özellikle de her konuda bir dayanak arayışıdır. Temkini ve şüpheyi elden bırakmadan, mutlaka bir kanıt talep edersiniz. Bu enerjide, uçucu ve dağınık hayallerin peşinde koşmaya, varsayımlar üzerinden risk almaya yer yoktur.

Dünyevi gündem

3 hafta boyunca, bilhassa muhafazakar ve dogmatik fikirler rağbet görebilir. Herkes, her şeyi bilen bir otorite gibi davranabilir. Merkür-Oğlak, genç omuzlar üzerindeki yaşlı bir kafadır. Kendimize hatırlatmamız gereken, "Katı olmadan ve haklı olmaya ihtiyaç duymadan kendimi pratik bir şekilde nasıl ifade edebilirim?" sorusudur.

İmparatorluk çöktükten sonra bile, Roma yazıları, yasaları ve idari prensipleri yüzyıllar boyunca sürmüştür. Kelimeler, ölülerin yaşayanları yönetmesini ve geçmişin güçlerini devam ettirmesini sağlayabilir. Yani aslında ölüler, yaşayanların kaderlerini belirleyebilir. Merkür ve Oğlak Burcu, kelimeler ve fikirlerle birbirine bağlı kalıcı yapılar oluşturmak için işbirliği yapabilirler. Dolayısıyla siyasi olarak eski yasaların ve sloganların gündeme getirilmesi söz konusu olabilir.

Yol/yolculuk düzenlemeleri, iptal edilen veya yenilenen toplu taşıma araçları ya da eski yol güzergahları, medya, iletişim ve habercilikle ilgili ciddi engeller ve sorunlar ülke gündemini meşgul edebilir. Hayvan dostlarımız da Merkür yöneticiliğindedir ve bu süreçte bakımlarını ihmal etmemek gerekir. Aynı zamanda hayvan hakları yasası gündemde kalmaya devam edebilir.

Kişisel gündemler

Zihinsel enerjinizi işe yarayan ve size fayda sağlayacak uğraşlara yönlendirebilirsiniz. Pragmatik bir bakış açısıyla, neyin neden işe yaramadığı konusunda net çıkarımlar yapabilirsiniz. Başkaları, sözde "rüya görmeye devam ederken", önemli planları ve organizasyonları tamamlayabilirsiniz. Bir diğer yandan, zaman testinden geçmiş, geleneksel markalara ve tercihlere yatırım yapabilirsiniz.

Merkür ve Oğlak birleşimi, isminin önünde taşıdığı bir dolu unvanla, zekasının ve bilgisinin teyit edilmesine ihtiyaç duyan birine benzetilebilir. Eğer unvan sizin için çok önemliyse, Satürn-Oğlak, yetersizlik, başarısızlık ve eksiklik endişesi gibi korkuları yüzeye taşıyabilir. Bu yüzden de belli uzmanlık belgeleri edinebilir ya da bu belgeleri edinmek için harekete geçebilirsiniz.

Merkür astrolojide kardeşi/kardeşleri de simgeler. Dolayısıyla Satürn etkisiyle kardeş konusu da önem kazanabilir. Bu dönemde, kardeş ya da kardeş gibi gördüklerimize karşı sorumluluklarımız artabileceği için, üstlendiğimiz bu sorumlulukların kardeşimizle olan ilişkimize zarar vermemesine özen göstermeliyiz.

Merkür-Oğlak birleşimi, kulak/işitme sorunlarına da işaret edebilir. Psikolojik açılımı ise, kişinin olumsuz şeyler işiteceği korkusuyla, kulaklarını dış dünyaya kapatmasıdır.

Son olarak...

Bu aşamada iletişim kurarken dikkatli ve özenli olmanız önerilir. Çünkü söyleyecekleriniz, ilişkilerinizin uzun vadede seyrini belirleyebilir. Merkür-Oğlak burcundayken, haberleşmeler yavaş ve mesafeli gerçekleşebilir. Dolayısıyla, kişisel uzlaşma arayışından çok, bürokratik, diplomatik ya da kurumsal görüşmelere, başvurulara ve iletişime odaklanmak faydalıdır.

Cesaret ve umutla...