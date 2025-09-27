Chatbot astrolojisi: Yapay zeka ile astrolojinin geleceği, sınırları ve astrologların rolü

Son zamanlarda pek çok insan doğum haritasını chatbotlara soruyor. Yanıtlar kulağa hoş geliyor, cümleler akıcı ve anlatım süslü görünüyor. Fakat işin teknik kısmı hep yanlış.

Çoğu bot güncel efemeris kullanmıyor. Saat dilimindeki farklılıkları ve yaz saati uygulamalarını doğru işleyemiyor. Ev sistemleri konusunda da belirsizlik var. Tropikal mi yoksa sideral mi olduğu çoğunlukla belirtilmiyor. Birkaç dakikalık kayma tüm haritayı başka bir yöne taşıyor. Matematiksel temel kaydığında astrolojinin de temeli kayıyor.

Üstelik sadece hesaplamada değil, görsel yorumda da yanılabiliyorlar. Bir doğum haritasının resmini yüklediğinizde gezegen konumlarını yanlış okuyabiliyor. Ev çizgilerini karıştırabiliyor. Retro işaretlerini gözden kaçırabiliyor. Gelecek transitler listeleri, uygulamalı teknikler de tamamen yanlış. Bu nedenle şimdilik onların hesaplamalarına güvenmek doğru değil. Günün birinde çok daha gelişmiş hale gelecekler. Ancak bugün bu noktada değiller.

Bir diğer taraftan da astroloji yalnızca açıların ya da derecelerin toplamı değildir. Doğum haritasının özünü kavramak yalnızca teknik veriyle değil, sezgisel deneyimle mümkündür.

Chatbotlar kitlesel astrolojiyi çoktan üstlenmeye başladı. Günlük burç yorumları, genel transit açıklamaları, hızlı cevaplar... Hepsi kolayca üretilebilir. Fakat bir insanın hayat yolculuğunu, bilinçdışındaki düğümleri, haritasının gizli odalarını görmek bambaşka bir şeydir. Orada hâlâ insana ihtiyaç vardır.

Yapay zekâ asla tamamen filtresiz olamayacak. Ona her zaman güvenlik, etik veri ve politika sınırları çizilecek. İnsan astrolog ise isterse bir haritada gördüğünü çıplak gerçeğiyle ifade edebilir. Belki de astrolojinin geleceği tam burada ikiye ayrılacak. Kalabalıklar chatbotların sunduğu hızlı bilgiyi tüketecek. Ama kendi hikâyesinin gerçeğini duymak isteyenler için yine insana ihtiyaç olacak.

Yapay zekâ ne kadar gelişirse gelişsin, ruhsal rehberlik algoritmaya sığmaz. İnsan kendi hikâyesini her zaman başka bir insanın gözünden duymak ister. İkiz kuleler gibi yükselen dijital endüstriler ne kadar güçlü görünse de, insan kalbinin taşıdığı hikâyeyi öğütemezler. Belki de astrolojinin geleceği en başından beri tam da burada saklıdır. Kitlesel değil, kişiye özel benzersiz bir hikaye olmasında.

Cesaret ve umutla...