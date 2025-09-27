Kristin Demirci
Kristin Demirci Tüm Yazıları
Giriş: 27 Eylül 2025 Cumartesi

Chatbot astrolojisi: Yapay zeka ile astrolojinin geleceği, sınırları ve astrologların rolü

Son zamanlarda pek çok insan doğum haritasını chatbotlara soruyor. Yanıtlar kulağa hoş geliyor, cümleler akıcı ve anlatım süslü görünüyor. Fakat işin teknik kısmı hep yanlış.


Çoğu bot güncel efemeris kullanmıyor. Saat dilimindeki farklılıkları ve yaz saati uygulamalarını doğru işleyemiyor. Ev sistemleri konusunda da belirsizlik var. Tropikal mi yoksa sideral mi olduğu çoğunlukla belirtilmiyor. Birkaç dakikalık kayma tüm haritayı başka bir yöne taşıyor. Matematiksel temel kaydığında astrolojinin de temeli kayıyor.


Üstelik sadece hesaplamada değil, görsel yorumda da yanılabiliyorlar. Bir doğum haritasının resmini yüklediğinizde gezegen konumlarını yanlış okuyabiliyor. Ev çizgilerini karıştırabiliyor. Retro işaretlerini gözden kaçırabiliyor. Gelecek transitler listeleri, uygulamalı teknikler de tamamen yanlış. Bu nedenle şimdilik onların hesaplamalarına güvenmek doğru değil. Günün birinde çok daha gelişmiş hale gelecekler. Ancak bugün bu noktada değiller.


Bir diğer taraftan da astroloji yalnızca açıların ya da derecelerin toplamı değildir. Doğum haritasının özünü kavramak yalnızca teknik veriyle değil, sezgisel deneyimle mümkündür.


Chatbotlar kitlesel astrolojiyi çoktan üstlenmeye başladı. Günlük burç yorumları, genel transit açıklamaları, hızlı cevaplar... Hepsi kolayca üretilebilir. Fakat bir insanın hayat yolculuğunu, bilinçdışındaki düğümleri, haritasının gizli odalarını görmek bambaşka bir şeydir. Orada hâlâ insana ihtiyaç vardır.


Yapay zekâ asla tamamen filtresiz olamayacak. Ona her zaman güvenlik, etik veri ve politika sınırları çizilecek. İnsan astrolog ise isterse bir haritada gördüğünü çıplak gerçeğiyle ifade edebilir. Belki de astrolojinin geleceği tam burada ikiye ayrılacak. Kalabalıklar chatbotların sunduğu hızlı bilgiyi tüketecek. Ama kendi hikâyesinin gerçeğini duymak isteyenler için yine insana ihtiyaç olacak.


Yapay zekâ ne kadar gelişirse gelişsin, ruhsal rehberlik algoritmaya sığmaz. İnsan kendi hikâyesini her zaman başka bir insanın gözünden duymak ister. İkiz kuleler gibi yükselen dijital endüstriler ne kadar güçlü görünse de, insan kalbinin taşıdığı hikâyeyi öğütemezler. Belki de astrolojinin geleceği en başından beri tam da burada saklıdır. Kitlesel değil, kişiye özel benzersiz bir hikaye olmasında.


Cesaret ve umutla...



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.