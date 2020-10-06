Astrolojide 3. Ev: Öğrenme ve İfade becerisi

Merkür’ün yanı sıra, haritalarda 3. Ev incelenerek kişinin zamanının büyük bölümünde neye kafa yorduğuna, düşünme yapısına ve entelektüel becerilerine dair yorum yapılır. Kardeşlerle kuzenlerle komşularla ve yakın akrabalarla ilişkilerimiz de bu evle temsil edilir.

3. Ev iletişim, iletişim araçları, ulaşım ve ulaşım araçlarını simgeler. Yakın çevre, tanıdıklar ve civardaki yerleşimler, mesajlar, haberler, mektuplar, radyo tv ve yazılı basın yine bu evin konularıdır.

Mars ve Satürn 3. Evde

Eğer haritada üçüncü ev olumsuz etkilenmişse burada malefik gezegenler (Mars, Satürn) bulunuyorsa ve bu gezegenler haritadaki diğer gezegenlere sert açılar yapıyorsa kişinin genelde iletişim ifade taşımacılık ve ulaşımla ilgili problemler ve gecikmeler yaşaması beklenebilir. Telefonları sık sık bozulabilir, arabaları arızalanabilir, akrabalarla, eğitimcilerle ve yakın çevreyle huzursuz ilişkiler, kendini ifade ederken çekinceler söz konusu olabilir.

9. Ev yüksek eğitim ve akademiyken, 3. Ev, çocukluk deneyimi içerisinde edinilen bilgilerin temelidir. 3 ev ilk ve orta eğitimle de ilgilidir. Burada bulunan Mars, Satürn, Uranüs Neptün ve Plüton varsa ve sert açılar bulunuyorsa ilk ve orta öğrenim boyunca yaşanan sıkıntıları detaylandırmaya yardımcı olabilir.

3. Evde Ay, Güneş, Merkür Venüs ve Jüpiter gibi yararlı gezegenler hoşnut oldukları burçlardaysa, 3. Evin konularından maksimumda yarar görmek kolaylaşır.

3. Evde hiç gezegen yerleşimi yoksa bu evin yönetici gezegeni ve yerleşimi incelenmelidir.

Konuşma ve ifade becerisi, el becerileri 3. Ev kapsamındaki konulardır. Yetenekli ressamlarda, heykeltıraş, aşçı ya da tamircilerde, iyi konuşmacı ya da yazarlarda, satış ve pazarlamacılarda 3. Evin haritada vurgulu olması beklenir.

Rutin davranış ve tepkilerimiz, yakın çevreyle nasıl iletişim kurduğumuz örneğin markette ya da mağazada nasıl davrandığımız, alışveriş alışkanlıklarımız, komşumuzu nasıl selamladığımız 3. Evin konusudur. 3. Ev bizi saran çevreyi algılamamızı sağlayan gözlerimiz ve kulaklarımızdır. Bu evde yeralan gezegenler çevremizdeki gerçekliği hangi filtrelerden geçirerek algıladığımızı gösterebilir.

Dedikodu, söylentiler, sohbetler, internet ya da telefon üzerinden kurulan bağlantılar, bloglar, köşe yazıları farklı diller öğrenme potansiyeli ya da iyi/kötü espri anlayışı 3. Evle ilgilidir.

Öğrenme ve ifade becerisi

Bir şeyler öğrenmeye kardeşlerimizden, ailemizden yaşadığımız çevreden, gezilerden ve okulda başlarız. Öğrenmeye olan eğilimimiz bir bebeğin emekleme dürtüsü kadar içgüdüseldir.

Hafıza, iletişim ve analiz becerileri, fikir alışverişi ve her tür yazışma, diller ve konuşmalar, yurtiçi yapılan kısa seyahatler, seminerler, tezler, anlayış kapasitesi, yorumculuk, yorumcular yazarlar bilgi danışmanlığı 3. Ev kapsamındaki konulardır.

Birinin hangi konulara ilgi duyduğunu en çok ne hakkında konuşmaktan hoşlandığını ya da hangi tür kitaplar okumayı sevdiğini bu eve bakarak yorumlayabiliriz.

3. Ev bildiklerimizi devamlı olarak güncelleme ihtiyacını da gösterir. 3. evdeki burç ve gezegenler kendinizi güncellemeye ne kadar açık ya da kapalı biri olduğunuza işaret edeceği gibi, bu evdeki transitler kendinizi hangi konuda ve ne şekilde bilgi ve ifade anlamında güncellemeye gereksinimiz olduğunu gösterecektir.

Bu evdeki etkili bir transit yeni bir dil öğrenme ya da öğretme arzusunu güçlendirebilir. Sert bir transit söz konusu olduğunda ise kazalara, yanlış anlaşmalara ve ifadelere karşı dikkatli olmak gerekir.

Sözleşmeler, telifler, taslaklar, teklifler, satış pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtımlar ve reklamcılık bu evin kapsadığı konulardır.

Jestler, mimikler vücut dili, saldırganca, eleştirel, yargılayıcı ya da anlayışlı ifade biçimleri de, sözcükler kadar üçüncü ev alanına girer. Üçüncü ev dinlemeyi, dinleme becerisini ya da yetersizliğini de açıklayabilir.

Dinlemeden anlamak ve anlatmadan anlaşılmak mümkün olmayacağı için 3. evin niteliğini bu yönde güçlendirmek hayatı kolaylaştıracaktır.

Cesaret ve umutla...