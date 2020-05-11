İkizler burcunda Venüs Retrosu: 8 sene önce biten ilişkiler

Kristin Demirci
Bütün Yazıları

Gezegenlerin çoğunun geri harekette gözlemleneceği yılın ikinci yarısı Venüs Retro’suyla başlıyor. Retro gezegenler Ay ve Güneş Tutulmalar'ına da eşlik edecekler. 13 Mayıs günü Venüs İkizler burcunda, 14 Mayıs Jüpiter Oğlak burcunda 18 Haziran Merkür Yengeç burcunda, 23 Haziran’da Neptün balık burcunda, 15 Ağustos’ta Uranüs boğa burcunda, 10 Eylül’de ise Mars Koç burcunda geri gidecek.

 

Bu kadar çok gezegenin aynı dönemde retro harekette olmaları hızlı ve düşünmeden alınan kararlarlar için, sonuçsuzluğa yavaşlığa ve tekrarlayan sorunlara işaret edebilir.

 

Retro zamanları kalıcı başlangıçlar, süreklilik vaat eden girişimler ya da bir şeyi noktalandırmaya karar vermek için uygun olmayabilir. Yılın ikinci yarısında herhangi bir başlangıca ve bitişe hazır olmak için daha fazla zamana ve alana ihtiyaç vardır.

 

İkizler Burcunda Venüs Retrosu

Merkür gibi Venüs de Güneş’ten fazla uzaklaşmaz. Güneş’le arasındaki mesafe en fazla 48° olan Venüs’ü Güneş’e yakınlığı nedeniyle yaşam enerjimizle güçlü bağlantısı bulunan kişisel bir gezegen olarak ele alırız. Güneş’e yakınlıkları sebebiyle Merkür, Venüs ve Mars Retrolarının etkileri daima öncelikli yorumlanır.

 

Ortalama 40 gün süren Venüs gerilemesi 8 senede bir aynı burçta yinelenir. Yani 13 Mayıs günü İkizler burcunda gerilemeye başlayacak olan transit Venüs, 2012 yılının Mayıs ve Haziran aylarında yine İkizler burcunda geri gidiyordu.

 

Dini inançların çoğunda 40 gün ve gece kutsal sayılır. 40 gün doğumla, düğünle ve ölümle oluşan yeni şartlara uyum sağlamak için gereken süredir. 40 gün zayıflıklarla yüzleşilen, alışkanlıkların değiştiği ve aynı zamanda dayanıklılığın sınandığı aşama olarak kabul görür.

 

Geçmişimiz biz onunla hesabımızı görene kadar peşimizi bırakmaz.

Venüs haz ve mutluluk veren şeyleri, sevgiyi ve ilişkileri simgeler. Güzellik verimlilik, estetik, doğa, para, değer bilinci, diplomasi ve uyum Venüs yöneticiliğindedir.

 

Venüs Retro’su yaşanmış, bazen de yarım kalmış ilişkileri gündeme getiren bir etkidir. Eski aşıklarla, bir okul aşkıyla, ve eski dostlarla karşılaşılması, hesaplaşılması yeniden iletişim kurulması söz konusu olabilir.

 

Özellikle 8 sene önce, 2012’de sonlanan ilişkilerinizi anımsatacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır görüşmediğiniz bu kişilerle yollarınız bir şekilde yeniden kesişebilir. Sevgili ya da arkadaş fark etmez, eğer 8 sene önce birini incittiyseniz, ilişkideki gücünüzü kötüye kullandıysanız Venüs geri giderken benzer durumları bu defa siz tecrübe edebilirsiniz. Eğer geçmişte incinen ve haksızlığa uğrayan sizseniz, Venüs Retro’su adaletin yerini bulduğunu hissedeceğiniz zaman olabilir.

 

Venüs İkizler burcunda geri giderken kardeşler ve komşularla olan ilişkilerinizde sorunlar ortaya çıkabilir. İki kişi, iki seçim, iki yer iki alternatif arasında kararsız kalmak da Venüs’ün İkizler yerleşimiyle ilgili olabilir.

 

Venüs Retro’su, 13 Mayıs ile – 25 Haziran tarihleri arasında yeni bir ilişkiye başlamak, nişan, nikah, düğün gibi Venüs’le yakından ilintili konular için ideal sayılmaz. Zira bu evrede birlikte olduğunuz kişi gözünüze kusursuz görünebilir fakat birkaç ay sonra partnerinizle alakalı görmezden geldiğiniz her şey son derece kaygı verici bir hal alabilir. Bir ilişki güçlü bir anlayış ve aşk duygusuyla başlasa dahi çok geçmeden ciddi uyumsuzluklar yüzeye çıkabilir.

 

* Maddi ve manevi değer bilincimizde yanılsamalar artabilir. Birine hak ettiğinden çok daha fazla değer verilebilir. Alışverişlerde ise malın ederinden daha fazla para ödenebilir. Dolayısıyla Venüs geri giderken ne ilişkilere ne de yüklü finansal harcamalara yatırım yapılması önerilmez.

 

* Venüs Retro’su dekoratif, kozmetik, estetik fikirlerin uygulanması ve bu alanlarda harcamalar için de ideal değildir. Büyülenerek ve çok isteyerek yaptırdığınız her şey Venüs ileri gitmeye başladığında gözünüze çirkin ve hatalı görünebilir. Saç şeklinde yapılacak değişiklikler ve pahalı alışverişler retro evresi sonlandığında pişmanlık getirebilir.

 

* Venüs Retro’su ikinci el alışveriş yapılması, kullanılmayan eşyaların satılması ve antika alışverişi için idealdir. Bir ev satın almak istiyorsanız eksiksiz, kusursuz ya da lüks olanına değilfakat tadilat ihtiyacı olan seçeneklere yatırım amaçlı yönelebilirsiniz.

 

* Retro süreci boyunca insanlar sevilmeye ve ilgi görmeye daha yoğun bir ihtiyaç hissederek, kendilerini dışarıdan güzelleştirmenin ve parlatmanın yollarına daha sık başvurmak isterler. Fakat bu evrede manevi değerlere öncelik verilmesi ve kişinin kendisiyle sağlıklı bir değer ilişkisi kurabilmesi önemlidir.

 

* Yarım bıraktığınız dizileri tamamlamak, yeniden yeşeren okuma alışkanlığınızı doyurmak için ikizler burcunda Venüs Retro’sundan faydalanabilirsiniz.

 

Venüs Neptün karesi

Venüs’ün geri gideceği zaman boyunca etkili olacak açı Venüs Neptün arasında tekrarlanacak kare açı olarak göze çarpıyor.

Güzellikten müzikten masallardan ve sanattan ilham almak, müzik ve beste yapmak ya da sanat dersleri almak için harika bir görünüm!

 

Fakat bir diğer taraftan da geçici bir körlüğün, kaygan bir zeminin, gizli ve ulaşılmaz aşkların habercisi.

 

Gerçekliği olmayan, ulvi bir ilişkiden medet ummadan önce, özlemlerinizi somut değerler üretmek için kullanmaya çaba gösterebilirsiniz. Venüs Neptün karesi hayatı zenginleştiren mistik deneyimlerin de arayışıdır. Fakat yolunuzu kaybetmemek için arada bir pusulaya bakmanın faydası olabilir.

 

Cesaret ve umutla...

 

« Önceki yazı
Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

Yazarın Diğer Yazıları
Diğer Yazarların Yazıları

EDİTÖRÜN SEÇİMİ

Bitkilerle güzellik
Bitkilerle güzellik
Biz bu gelin ayakkabılarını çok sevdik!
Biz bu gelin ayakkabılarını çok sevdik!
Pastel renkli ayakkabılar
Pastel renkli ayakkabılar

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?
    Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 21070

  • 4 cilt tipine uygun kil maskesi tarifi
    4 cilt tipine uygun kil maskesi tarifi

    Süresi : 00:57 İzlenme : 4108

  • "Boşaltılamayan her duygu bedende birikir..."
    "Boşaltılamayan her duygu bedende birikir..."

    Süresi : 07:13 İzlenme : 4854

  • Evde oda parfümü yapımı
    Evde oda parfümü yapımı

    Süresi : 00:23 İzlenme : 1691

  • Rüyalar hakkında bilinmeyenler
    Rüyalar hakkında bilinmeyenler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 4172

BURCUN BUGÜN NE SÖYLÜYOR?

Göster

Bugün sizi neler bekliyor? Aşk hayatınızda hangi sürprizler var? Sağlık, iş ve para konularında nelere dikkat etmelisiniz?

BUNLARI DA OKUMALISIN

Annelikle birlikte kendini yeniden doğurmak

Annelikle birlikte kendini yeniden doğurmak

Meğer ne değerliymiş

Meğer ne değerliymiş

Anneler Günü yaklaşıyor! Ne hediye alsam?

Anneler Günü yaklaşıyor! Ne hediye alsam?

Affet beni!

Affet beni!

Sahne eskilerin

Sahne eskilerin

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X