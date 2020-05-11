İkizler burcunda Venüs Retrosu: 8 sene önce biten ilişkiler

Gezegenlerin çoğunun geri harekette gözlemleneceği yılın ikinci yarısı Venüs Retro’suyla başlıyor. Retro gezegenler Ay ve Güneş Tutulmalar'ına da eşlik edecekler. 13 Mayıs günü Venüs İkizler burcunda, 14 Mayıs Jüpiter Oğlak burcunda 18 Haziran Merkür Yengeç burcunda, 23 Haziran’da Neptün balık burcunda, 15 Ağustos’ta Uranüs boğa burcunda, 10 Eylül’de ise Mars Koç burcunda geri gidecek.

Bu kadar çok gezegenin aynı dönemde retro harekette olmaları hızlı ve düşünmeden alınan kararlarlar için, sonuçsuzluğa yavaşlığa ve tekrarlayan sorunlara işaret edebilir.

Retro zamanları kalıcı başlangıçlar, süreklilik vaat eden girişimler ya da bir şeyi noktalandırmaya karar vermek için uygun olmayabilir. Yılın ikinci yarısında herhangi bir başlangıca ve bitişe hazır olmak için daha fazla zamana ve alana ihtiyaç vardır.

İkizler Burcunda Venüs Retrosu

Merkür gibi Venüs de Güneş’ten fazla uzaklaşmaz. Güneş’le arasındaki mesafe en fazla 48° olan Venüs’ü Güneş’e yakınlığı nedeniyle yaşam enerjimizle güçlü bağlantısı bulunan kişisel bir gezegen olarak ele alırız. Güneş’e yakınlıkları sebebiyle Merkür, Venüs ve Mars Retrolarının etkileri daima öncelikli yorumlanır.

Ortalama 40 gün süren Venüs gerilemesi 8 senede bir aynı burçta yinelenir. Yani 13 Mayıs günü İkizler burcunda gerilemeye başlayacak olan transit Venüs, 2012 yılının Mayıs ve Haziran aylarında yine İkizler burcunda geri gidiyordu.

Dini inançların çoğunda 40 gün ve gece kutsal sayılır. 40 gün doğumla, düğünle ve ölümle oluşan yeni şartlara uyum sağlamak için gereken süredir. 40 gün zayıflıklarla yüzleşilen, alışkanlıkların değiştiği ve aynı zamanda dayanıklılığın sınandığı aşama olarak kabul görür.

Geçmişimiz biz onunla hesabımızı görene kadar peşimizi bırakmaz.

Venüs haz ve mutluluk veren şeyleri, sevgiyi ve ilişkileri simgeler. Güzellik verimlilik, estetik, doğa, para, değer bilinci, diplomasi ve uyum Venüs yöneticiliğindedir.

Venüs Retro’su yaşanmış, bazen de yarım kalmış ilişkileri gündeme getiren bir etkidir. Eski aşıklarla, bir okul aşkıyla, ve eski dostlarla karşılaşılması, hesaplaşılması yeniden iletişim kurulması söz konusu olabilir.

Özellikle 8 sene önce, 2012’de sonlanan ilişkilerinizi anımsatacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır görüşmediğiniz bu kişilerle yollarınız bir şekilde yeniden kesişebilir. Sevgili ya da arkadaş fark etmez, eğer 8 sene önce birini incittiyseniz, ilişkideki gücünüzü kötüye kullandıysanız Venüs geri giderken benzer durumları bu defa siz tecrübe edebilirsiniz. Eğer geçmişte incinen ve haksızlığa uğrayan sizseniz, Venüs Retro’su adaletin yerini bulduğunu hissedeceğiniz zaman olabilir.

Venüs İkizler burcunda geri giderken kardeşler ve komşularla olan ilişkilerinizde sorunlar ortaya çıkabilir. İki kişi, iki seçim, iki yer iki alternatif arasında kararsız kalmak da Venüs’ün İkizler yerleşimiyle ilgili olabilir.

Venüs Retro’su, 13 Mayıs ile – 25 Haziran tarihleri arasında yeni bir ilişkiye başlamak, nişan, nikah, düğün gibi Venüs’le yakından ilintili konular için ideal sayılmaz. Zira bu evrede birlikte olduğunuz kişi gözünüze kusursuz görünebilir fakat birkaç ay sonra partnerinizle alakalı görmezden geldiğiniz her şey son derece kaygı verici bir hal alabilir. Bir ilişki güçlü bir anlayış ve aşk duygusuyla başlasa dahi çok geçmeden ciddi uyumsuzluklar yüzeye çıkabilir.

* Maddi ve manevi değer bilincimizde yanılsamalar artabilir. Birine hak ettiğinden çok daha fazla değer verilebilir. Alışverişlerde ise malın ederinden daha fazla para ödenebilir. Dolayısıyla Venüs geri giderken ne ilişkilere ne de yüklü finansal harcamalara yatırım yapılması önerilmez.

* Venüs Retro’su dekoratif, kozmetik, estetik fikirlerin uygulanması ve bu alanlarda harcamalar için de ideal değildir. Büyülenerek ve çok isteyerek yaptırdığınız her şey Venüs ileri gitmeye başladığında gözünüze çirkin ve hatalı görünebilir. Saç şeklinde yapılacak değişiklikler ve pahalı alışverişler retro evresi sonlandığında pişmanlık getirebilir.

* Venüs Retro’su ikinci el alışveriş yapılması, kullanılmayan eşyaların satılması ve antika alışverişi için idealdir. Bir ev satın almak istiyorsanız eksiksiz, kusursuz ya da lüks olanına değilfakat tadilat ihtiyacı olan seçeneklere yatırım amaçlı yönelebilirsiniz.

* Retro süreci boyunca insanlar sevilmeye ve ilgi görmeye daha yoğun bir ihtiyaç hissederek, kendilerini dışarıdan güzelleştirmenin ve parlatmanın yollarına daha sık başvurmak isterler. Fakat bu evrede manevi değerlere öncelik verilmesi ve kişinin kendisiyle sağlıklı bir değer ilişkisi kurabilmesi önemlidir.

* Yarım bıraktığınız dizileri tamamlamak, yeniden yeşeren okuma alışkanlığınızı doyurmak için ikizler burcunda Venüs Retro’sundan faydalanabilirsiniz.

Venüs Neptün karesi

Venüs’ün geri gideceği zaman boyunca etkili olacak açı Venüs Neptün arasında tekrarlanacak kare açı olarak göze çarpıyor.

Güzellikten müzikten masallardan ve sanattan ilham almak, müzik ve beste yapmak ya da sanat dersleri almak için harika bir görünüm!

Fakat bir diğer taraftan da geçici bir körlüğün, kaygan bir zeminin, gizli ve ulaşılmaz aşkların habercisi.

Gerçekliği olmayan, ulvi bir ilişkiden medet ummadan önce, özlemlerinizi somut değerler üretmek için kullanmaya çaba gösterebilirsiniz. Venüs Neptün karesi hayatı zenginleştiren mistik deneyimlerin de arayışıdır. Fakat yolunuzu kaybetmemek için arada bir pusulaya bakmanın faydası olabilir.

Cesaret ve umutla...