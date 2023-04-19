Eşyalarını atmadan önce bir kere daha düşün

Minimalizmle ilgilenen kişilerin duyduğunu tahmin ettiğim bir söz var: "Her şeyin bir yeri olmalı ve her şey de yerli yerinde olmalı” denir. Tam olarak şu kişi demiş diyemiyorum çünkü bu konuda yazanların üzerinde hemfikir olduğu bir konu bu.

Tamam, bu fikir cepte. Bir adım ileri gidiyorum. Peki sizce her iş için özel bir eşya/alet de olmalı mı? Mesela bir konu çok ilginiz dahilinde değilse ona çok yatırım yapmaz, bazı şeyleri diğerinin yerine kullanırsınız. Özellikle de alanınız darsa. Mesela kavanozdan gayet güzel vazo olur. Tabii isterseniz.

Hiçbir şey mecburi değil ama seçenekler sonsuz. Dilerseniz, seviyorsanız çeşit çeşit vazo alırsınız. Ya da canınız isteyip de çiçek aldığınızda, alır onu bir bardağa ya da kavanoza koyarsınız. Hepsi size bağlı. Benim için önemli olan ve size de önerdiğim; Evdeki eşyalarınızı gerçekten kullanmanız, gerçekten sevmeniz.

Bunlar hep anlattığım, savunduğum şeyler. Konu buradan başlayınca ister istemez ileri dönüşüme yani bir eşyanın ömrü bitince başka bir şey için kullanılmasına da geliyor. Bu noktada sizlerden öyle güzel dönüşler alıyorum ki. Bana mesajlarla gelen, bir şeyi farklı amaçlarla kullanma ve ileri dönüşüm örneklerinden size de ilham olması için paylaşıyorum. İçlerinde o kadar güzel fikirler var ki.

Bakalım, sizin de okuyunca "Ben bunu yaparım" dedikleriniz çıkacak mı?

Aynı anda farklı amaçlarla kullanımla başlayalım:

- Kavanozları vazo olarak kullanmak

- Türk kahvesi fincanında rafadan yumurta yemek

- Büyük su bardağını vazo olarak kullanmak (ben de sık sık kullanırım bu yöntemi)

- Kırılan kupalara, fincanlara kaktüs dikmek

- Mikrodalga fırının içini, kullanılmadığı zamanlarda ekmeklik olarak kullanmak

- Eve, ofise fanus gibi şeyler içinde çiçek geldiğinde bu fanusları farklı şeyleri saklamak için kullanmak

- Kağıt tutan mandallarla azalan diş macunu tüpünün ucunu kıvırarak tüpü sonuna kadar verimle kullanmak (bitince de ambalajı keserek içini sıyırabilirsiniz. Hala kaldığını göreceksiniz)

- Çay fincanlarını dondurma, sütlü tatlı vs ikramı için, boyutu biraz büyük olanları kalemlik veya çay kaşıklarını koymak için kullanmak. Ağzı geniş su bardakları genel olarak tatlı servisine çok uygun.

- Küçük güveç kaplarını misafire kaymak, reçel, tereyağ servis etmek için kullanmak

- Demlikleri bitkilere su vermek için kullanmak

- Sarımsak ezici kullanmak yerine bardağın altıyla -elinizle bardağın arasına kalın bir bez koymak güvenlik için iyi bir fikir- ezmek (bıçağın yan kısmı da bu işe yarıyor)

İleri dönüşüme de bakalım:

- Artık giyilmeyen yün kazaklardan yastık yüzü yapmak

- Eski bir plastik bir havanı boyayıp saksı olarak kullanmak

- Eskiyen demlikten ve eskimiş kek kalıbından saksı yapmak

- Kupadan kumbara yapmak. Normal boyutlardan çok büyük bir kupa kumbara oldu, çoook da güzel oldu.

- İşi biten cam şişelere özel kapak alarak yağdanlık ya da sosluk olarak kullanmak. Eski süt şişeleri uygun bir kavanoz kapağıyla bakliyat saklamak için de uygun oluyor.

- Peynir yoğurt vs. kutularını daha sonra yiyecek koymak için saklamak (Burada önerim yağlı ya da sıcak şey koymamak; bu kutular kurabiye, kek gibi ya da kuru meyve, kuruyemiş vs için daha uygun)

- Baskısı kötüleşen ya da sevmediğiniz su bardaklarını kaplayarak mumluk yapmak

- Evlenirken alınmış misafir yemek takımının porselen çorba tenceresini boyayıp orkide saksısı yapmak

- Herhangi bir peynir kutusu, sürülebilir çikolata vs, yoğurt kovası; bunlar dışlarını kapladıktan sonra benim için her zaman saksı görevi görürler.

- Maden suyu şişelerinden vazo yapmak.

- Karton yumurta viyollerinde fide yetiştirmek

- Dergi ve gazeteleri, işleri bittiği zaman hediye paketi olarak kullanmak

- Evde fazla kumaş ve havluları keserek tekrar kullanılabilir makyaj pedi yapmak

- Yaş mama konserve kutularını jüt iple süsleyip kalemlik ya da kaktüs için saksı yapmak

- Eskiyen diş fırçasını atmadan önce fayans ya da ayakkabı vs temizliğinde kullanmak

- Eski elbiselerden çıkartılan kumaşlardan kırk yama / patchwork ile diz battaniyesi yapmak

- Meyve kasalarından kitaplık yapmak

- Ayakkabı kutularını çekmece içi düzenleyici olarak kullanmak

- Yırtık havlu çorapları eski eşofmanların dizlerine yamamak

Sizler de güzel fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın.