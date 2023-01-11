Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba

2023'te neler yiyeceğiz?

Dün Dilara Koçak’ın bir davetindeydik. Sevgili Dilara’nın oluşturduğu menü vegan ağırlıklıydı. Yemek sırasında sohbet ederken bize 2023’e damgasını vuracak 10 trendden bahsetti. Farklı başlıklar altında öne çıkan vurgu artık daha çok yeşillik ve bakliyat tüketecek olmamız.


Bazen etik bazen çevresel nedenlerle bazen de ikisi birden etkili olacak şekilde hayvansal gıdaları bırakan kişilerin sayısı artıyor. Restoran ve marketlerin de buna uygun ürünleri artırması gerekiyor.


Bugün ben özellikle su kısmına odaklanmak istiyorum. Özellikle barajlardaki su azalmışken ilk olarak baktığımız yer kendi su tüketim alışkanlıklarımız oluyor ancak bir de dolaylı olarak tükettiğimiz su var. Yani bir kıyafet aldığımızda ya da bir gıda tükettiğimizdeki su ayak izi; Su ayakizi dediğimiz zaman bu süreç hammaddenin işlenmesinden, doğrudan operasyonlara ve tüketicinin ürünü kullanmasına kadar geçen tüm süreci kapsıyor. Başka bir deyişle bir ürünün veya aldığınız bir hizmetin üretilmesi için gereken tatlı su miktarının tüm tedarik zinciri boyunca ölçümü olarak da ifade edebiliriz.


Hayvansal gıdaların su ayak izleri bitkisel gıdalara göre çok daha yüksek.


Su ayak izi, 1 adet portakal ortalama 60 litre iken 1 yumurta için ortalama 600 litre.


1 adet elma ortalama 85 litre iken 150 gr biftek için gereken su 2500 litre.


Benim severek tükettiğim kahveye de değinmeden olmaz 40 yıl hatrı var dediğimiz 1 fincan kahvenin su ayak izi ise tam 140 litre.


İşte bu yüzden bu yıl;


Daha da yeşil bir yeme düzenine geçmemiz bekleniyor. Yine Akdeniz diyeti ama hayvansal gıdaların daha azaldığı, yeşilin daha arttığı bir yeme düzeni.


Bitkisel sütleri daha çok konuşacağız. Fındık, badem, soya ya da yulaf sütleri karşımıza daha çok çıkacak ve erişilebilir olacak.


Filizlendirilmiş bakliyatlar da bakliyatın farklı hallerinde önem kazanan trendlerden biri. Üstelik oldukça lezzetli ve besleyici.


Yine nispeten yeni bir lezzet olarak bakliyattan üretilmiş makarnalar da daha çok karşımıza çıkacağa benziyor.


Siz bu trendleri takip edecek misiniz?


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