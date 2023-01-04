Sürdürülebilir bir seyahatin 2 yüzü

2023’e hızlı bir giriş oldu doğrusu, yılın son günü de haftasonuna denk gelince Pazartesi yine işbaşı yaparak normal düzenimize döndük galiba. Bende hala yeni yıl hedefleri ve motivasyon sabit. Ne kadar daha sürecek bilmiyorum ama şu anda dikkatimi yeni yılda hedefleri gerçekleştirmek için gerçekleştirmem gereken adımlara verdim.

Hedef demeyelim ama niyetlerimden bir tanesi de (keyif amaçlı) daha çok seyahat edebilmek. Hayatım boyunca seyahat etmek, yeni yerler görmek benim için çok değerli oldu. Üniversite yıllarımda katıldığım uluslararası kamplarla tamamen deneyim odaklı seyahat kavramını iyice içselleştirdim sanırım.

Zamanla hayatımda sürdürülebilirlik ağırlık kazandıkça başka kriterlere de dikkat eder oldum. Bugün de beraberce seyahatte sürdürülebilirlik konusuna bakalım istiyorum. Başlıkta da belirttiğim gibi aslında bunun 2 tarafı var: biri konaklama seçeneklerindeki seçimler biri de bizim bireyler olarak seçimlerimiz.

Bu noktada Eskişehir’deki Omm INN’den örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl OMM INN, sürdürülebilir turizmi desteklemek için kurulmuş global sertifikasyon programı Green Globe'un kritelerini yerine getirerek “Green Globe Sertifikası”nı Türkiye’de alan ilk butik otel oldu. Ben de yerinde görerek bunu nasıl başardıklarını öğrendim diyebilirim.

Öncelikle yaptıklarını otel misafirlerine çok net bir şekilde aktardıklarını söyleyebilirim. Çok net grafikler, uyarılar ve otel personelinin anlatımıyla kendinizi farklı bir yerde hissediyorsunuz. Mimarisi zaten ayrı güzel ama yaklaşımları benim için önemli.

Neler yapıyorlar peki? Hatta yaptıklarından evlerimiz için ilham alabilir miyiz, bakalım.

Aydınlatma ile başlayalım. Otel, %95 oranında tasarruf sağlayan LED ampullerle ışıklandırılıyor.

Yıkama

Daha önceki yazılarımdan hatırlayanlar olacaktır, çamaşır yıkamak tabi ki hijyen için önemli ama bir şey kirlendiğinde kontrol etmeden yıkamak boşuna su ve enerji israfı yaratıyor. Burada da otel misafirleri gönüllü olarak havlu ve çarşafları tekrar kullanmaları halinde indirim sağlanıyor.

Yine su tasarrufu için lavabo ve duş başlıklarında tasarruflu perlatörler kullanılıyor.

Hem oda içlerinde hem ortak alanda tek kullanımlık ürünlere alternatif çözümler bulunmuş hatta misafirler de bu ürünleri kendi hayatlarında kullanmak isterlerse otelin yanında olan dükkandan bu ürünleri temin edebiliyorlar. Tabii yine de atık çıkıyor ama bu atıklar ayrıştırılıyor ve mümkün olduğunca geri dönüştürülüyor.

Otelin ortak alanlarında su sebilleri var bu sayede yanınızda su şişesi varsa rahatlıkla doldurabiliyorsunuz.

Kağıt, oteller için olmazsa olmaz ürünlerden biri. Otelde sürdürülebilir ormanlardan gelen kağıt ürünler kullanılıyor.

Atık yağlar konusu da burada daha önce değindiğimiz konulardan biri; burada da kullanılmış yağlar toplanıyor ve sonrasında biyodizel üretim tesislerine gönderiliyor.

Cildimiz en büyük organımız ve çok geçirgen. Temiz içerikli kozmetik ve temizlik ürünlerinin kullanımı bu yüzden oldukça önemli. Burada da temizlikte zararlı kimyasal kullanımını yapılmıyor.

Bu özelliklerin ülkemizdeki büyük-küçük tüm otellere yayıldığını bir düşünsenize. Peki bunlar sürdürülebilir bir seyahat için yeterli mi? Biz de gezginler olarak dikkat etmedikçe hayır.

Seyahat için aslında en sürdürülebilir ulaşım yöntemi tren ancak tabii ki her yer için uygun değil, bunu yazmamın nedeni, gitmeyi seçtiğiniz yerin ulaşım seçenekleri arasında tren varsa bilin diye.

Seyahatiniz için yanınıza kıyafet, kişisel kozmetik ürünleri vs alırken yanınıza bir su matarası ve kahve içiyorsanız termos almak ilk adım olabilir.

Yanınızda katı kozmetik ürünleri taşımak hem gittiğiniz yerde ihtiyaç duymadığınız ürünleri kullanmanıza engel olacak hem de katı formda oldukları için akma vs problemler yaşamanızı da engelleyecektir.

Bavulunuzu mümkün olduğu kadar hafif hazırlamak, seyahat sırasında karbon ayak izinizi azaltmak için de faydalı olacaktır.

Gittiğiniz yerde yerel dükkanları desteklemek, yemek ve alışveriş için yerel seçenekleri değerlendirmek de önemli bir destek.

Yeni yıl bize ne fırsatlar getirecek, şimdiden ön göremesem de hayalini kurmakta bir sakınca yok. Hepimize keyifli keşiflerle dolu bir yıl olsun.