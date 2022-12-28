Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba

2023'te bütçeni sağlama al

2023’e girerken bütçeniz hakkında konuşalım istedim. Kendim de bir zamanlar bütçemi yönetmeyi bilmediğim için oldukça zorluk çektim açıkçası. Bu zamanlarda bana yardımcı olan önerileri sizinle paylaşmak istiyorum ve şimdiden herkese harika ve bereketli bir yeni yıl diliyorum.


Bütçeni belirle

Bütçe oluşturmaya başlamanın en iyi yolu harcama alışkanlıklarını gözden geçirmek. Yeni bir ayda, ay boyunca satın aldığın her şeyi kaydet, bunun için bir excel dokumanı kullanabilirsin. Eğer yardım istersen arama motoruna Harcama Tablosu, Türk işi minimalizm yazarak hazırladığım tabloya ulaşabilirsin. Harcamalarını restoranlar, yiyecekler ve kişisel bakım gibi kategorilere ayırdığında paranın nereye gittiğini net bir şekilde görebileceksin.


Tasarrufu ayın sonunda değil başında yap

Otomatik olarak gelirini aldığın anda kenara paranı ayırmalısın. Kendine bir yüzde ya da bir tutar belirleyebilirsin. Ne kadar olduğu önemli değil, önemli olan az ya da çok bir yerden başlamış olman. Her avans, ya da düzenli gelirin dışında bir gelir elde ettiğinde tasarruf hesabınıza bir kısım koy.


24 Saat Kuralı'nı kullan

24 Saat Kuralı ile pahalı veya gereksiz eşyaları anında satın almaktan kaçın. Gerekli olmayan herhangi bir ürün için satın almadan önce 24 saat bekle. Daha sonra satın almak üzere sepetine eklenebileceğin online alışveriş için mükemmel bir yol.


Satın alımları maliyet yerine çalışılan saatlere göre hesapla

Düzenli bir maaşın varsa ortalama olarak bir saat çalışmanın karşılığını biliyorsundur. O zaman, satın almak istediğin şeyin ücretini saatlik ücretine böl. Örneğin, 1500 liralık bir çift ayakkabı almayı düşünüyorsan ve saatte 100 lira kazanıyorsan, bu ayakkabılar için 15 saat çalışmaya değer olup olmadığını kendini sor. Bazen değer, bazen değmez.


Abonelikten çık

En çok para harcadığın mağazalardan gelen pazarlama e-postalarının abonelğinden çıkarak sürekli al al mesajlarından kurtul.


Kütüphanenden yararlan

Kitap okumak harika ama özellikle de borçla baş etmek zorundaysan kendine en yakın kütüphaneyi keşfet.


Hediye vermeyi önceden planla

Yılbaşı, doğumgünü, evlilik yıldönümü gibi dönemlerde hediye alıyorsan bu parayı mutlaka bütçende ayır.


Sadece ucuz olduğu için kıyafetler alma

Satın alırken ilk önceliğin bir şeyin ucuz ya da indirimde olması değil ona gerçekten ihtiyacın olup olmadığı olsun.



Bir mahalle takas pazarı düzenle

Sadece bütçen için değil dünya için de harika bir hareket. Belki muhtarlıktan destek alabilirsin, bir sitede oturuyorsan ortak alanı değerlendirebilirsin.


Yemeğini taşı

Bu öneriye çok kez rastlamış olabilirsin çünkü gerçekten etkili. Yemeklerini önceden planla ve market alışverişi yaparken bir listeye sadık kal. Yine hem bütçen hem de gıda israfını önden engellediğin için dünya için harika bir hareket.


Enerjini koru

Evde elektrik tasarruflarını hayata geçirmek yine hem bütçe hem dünya için önemli.



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