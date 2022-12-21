Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba

2023’e girerken bırakman gereken şeyler

Yeni yıla girmeye son 10 gün kaldı. Aralık ayına girerken yeni yıl kararlarının heyecanıyla doluydum. Daha doğrusu bu yılı doğru kapamanın, Aralık ayına birçok şeyi sıkıştırmanın...


Günler geçtikçe son 1 aya tüm yılın hedeflerini sıkıştırmanın nasıl da işe yaramadığını bir kez daha hatırladım. 11 ayı son 1 ayda temize çekemiyor insan. Vermek istediğim kiloları Aralık ayında vermem ya da yazmam gereken şeyleri son bir ayda tamamlamam gerçekçi değil. Ben de kendime izin verdim. Hedeflerimin bazen gerçekleşmeyebileceğinin kabulüne vardım. Ben bu yıl elimden geleni yaptım. Harika günler kadar başıma battaniyeyi yorganı çekip yataktan çıkmak istemediklerim de oldu.


Mutluluktan uçuran haberler de aldım büyük kayıplar da yaşadım. Hatta belki aile sağlığı olarak bugüne kadar en çok sınandığımız zamanları yaşadık.


Vazgeçtiklerim oldu, boşuna tutunduğumu görüp serbest bıraktığım şeylere eklemeler yaptım.


İstiyorum ki siz de bu yıl kendinizi bazı alışkanlıklardan özgürleştirin. 2023’e girerken belki 10 güne yetiştiremezsiniz ama 2023’te bazı şeylerle vedalaşmak için fırsat yaratabilirsiniz.


  • İşlemeyen fikirler, üzerinize olmayan kıyafetler ve işlevini yerine getirmeyen eşyalarla vedalaşın.

  • Daha sağlıklısı için çalışın ama var olan haliyle vücudunuzla barışın. Ona dair olumsuz fikirlerinizle vedalaşın.

  • Tek kullanımlık ürünlerden neleri kullandığınıza bakın ve artık onlar yerine tekrar tekrar kullanabileceğiniz alternatiflere geçin.

  • Varsayımlarla vedalaşın. Niyet okumak, karşımızdakini anlamaya çalışmak belki de hayatta kalmak için geliştirdiğimiz bir refleks ama unutmayın ki bize yararı kadar zararı da dokunuyor. İnsanların yüzüne bakıp şimdi neden böyle bakıyor diye kendi kendini yemenin veda vakti geldi.

  • Gereksiz su kullanımının önüne geçin. İstanbul’da kişi başı günlük su kullanım ortalaması 190 litre. Yıkanırken su ısınsın diye beklediğimiz sular, diş fırçalarken, tıraş olurken unutulan musluklar, bulaşık makinesine koyduğumuz tabaklardaki artıkları sıyırmak yerine sudan geçirmek…. Birçok dikkat etmememiz gereken şey var, gereksiz su israfına da veda edelim.

  • Dedikodu yapmayın ve hislerinden bahsetmemezlik etmeyin. İkisini bir yazdım çünkü ilkine harcadığımız enerjiyi kendimizi doğru ifade etmeye harcasak, net iletişim kursak çok daha mutlu olacağız. Bu yüzden başkaları hakkında konuşmakla da vedalaşalım ve enerjimizi kendimize harcayalım.

  • Sosyal medyada geçen gereğinden fazla zaman da veda listesinde son maddemiz. Kendi günlük ekran sürenize bakın ve bunun %10 ya da 20 daha azı olabilir mi diye bakın. Instagram gibi uygulamalara uygulama içinden süre kısıtı getirerek işe başlayabilirsiniz. Yeni yıldan önce bir kere daha buluşacağız o zamana kadar sevgiyle kalın.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

2023’e girerken bırakman gereken şeyler Hale Acun Aydın
Ağlayarak ayrıldık Yeşim Tijen
Dış seslerin arasında kaybolduğun oluyor mu? Burcu Bağıran
Ruhun bağışıklık sistemi Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen
Siyah süt Sinem Uslu
Sosyal fayda ve sosyal girişimcilik Nihan Uycan Özen
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.