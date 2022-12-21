2023’e girerken bırakman gereken şeyler

Yeni yıla girmeye son 10 gün kaldı. Aralık ayına girerken yeni yıl kararlarının heyecanıyla doluydum. Daha doğrusu bu yılı doğru kapamanın, Aralık ayına birçok şeyi sıkıştırmanın...

Günler geçtikçe son 1 aya tüm yılın hedeflerini sıkıştırmanın nasıl da işe yaramadığını bir kez daha hatırladım. 11 ayı son 1 ayda temize çekemiyor insan. Vermek istediğim kiloları Aralık ayında vermem ya da yazmam gereken şeyleri son bir ayda tamamlamam gerçekçi değil. Ben de kendime izin verdim. Hedeflerimin bazen gerçekleşmeyebileceğinin kabulüne vardım. Ben bu yıl elimden geleni yaptım. Harika günler kadar başıma battaniyeyi yorganı çekip yataktan çıkmak istemediklerim de oldu.

Mutluluktan uçuran haberler de aldım büyük kayıplar da yaşadım. Hatta belki aile sağlığı olarak bugüne kadar en çok sınandığımız zamanları yaşadık.

Vazgeçtiklerim oldu, boşuna tutunduğumu görüp serbest bıraktığım şeylere eklemeler yaptım.

İstiyorum ki siz de bu yıl kendinizi bazı alışkanlıklardan özgürleştirin. 2023’e girerken belki 10 güne yetiştiremezsiniz ama 2023’te bazı şeylerle vedalaşmak için fırsat yaratabilirsiniz.

İşlemeyen fikirler, üzerinize olmayan kıyafetler ve işlevini yerine getirmeyen eşyalarla vedalaşın.

Daha sağlıklısı için çalışın ama var olan haliyle vücudunuzla barışın. Ona dair olumsuz fikirlerinizle vedalaşın.

Tek kullanımlık ürünlerden neleri kullandığınıza bakın ve artık onlar yerine tekrar tekrar kullanabileceğiniz alternatiflere geçin.

Varsayımlarla vedalaşın. Niyet okumak, karşımızdakini anlamaya çalışmak belki de hayatta kalmak için geliştirdiğimiz bir refleks ama unutmayın ki bize yararı kadar zararı da dokunuyor. İnsanların yüzüne bakıp şimdi neden böyle bakıyor diye kendi kendini yemenin veda vakti geldi.

Gereksiz su kullanımının önüne geçin. İstanbul’da kişi başı günlük su kullanım ortalaması 190 litre. Yıkanırken su ısınsın diye beklediğimiz sular, diş fırçalarken, tıraş olurken unutulan musluklar, bulaşık makinesine koyduğumuz tabaklardaki artıkları sıyırmak yerine sudan geçirmek…. Birçok dikkat etmememiz gereken şey var, gereksiz su israfına da veda edelim.

Dedikodu yapmayın ve hislerinden bahsetmemezlik etmeyin. İkisini bir yazdım çünkü ilkine harcadığımız enerjiyi kendimizi doğru ifade etmeye harcasak, net iletişim kursak çok daha mutlu olacağız. Bu yüzden başkaları hakkında konuşmakla da vedalaşalım ve enerjimizi kendimize harcayalım.