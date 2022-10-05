Satın almayı bıraktığım şeyler

Bir şeyi tamamen hayatından çıkarabilir misin? Bugüne kadar temel ihtiyaç dediğin bir şey artık geçmişte kalabilir mi?

Benim artık hayatımdan çıkardığım şeylerin bir listesini paylaşacağım bugün. Bakalım içlerinden size ilham olacak çıkacak mı?

Minimalist hayata geçtikten sonra almayı ya tamamen bıraktığımız ya da oldukça azalttığımız şeyler:

Market promosyonları

Bunlar genellikle markete giderken almayı hiç düşünmediğiniz şeyler oluyor. Aklında olmayan başka bir ürün alma teklifi... O ürünlere kasada indirim önerilmesi cazip geliyor ama ihtiyacım yoksa ve kullandığım şeyler değilse ben bu promosyonları çok uzun bir zamandır pas geçiyorum.

Magnetler ve küçük biblolar

Eski bir 'magnetsever' olsam da artık seyahatlerde daha çok yapmak istediğim şey magnet gibi ürünlere vereceğim parayı güzel bir kafede içeceğim kahveye harcamak ve geriye hatıralarımı yanımda getirmek. Bir günü oranın yerlisi gibi geçirmek, hatıraları çok daha netleştiren bir şey haline gelebiliyor.

Kullanmayacağım makyaj malzemeleri

Bir aralar çok makyaj malzemesi kullanıyordum. Şu anda benim için "makyaj yaptım" demek yüzüme BB krem sürmek, rimel, kalem, bir de ruj sürmek. Eskiden bir sürü ürün vardı ve merak edip ürün alıyordum. Hele o ambalajların güzelliği, gerçekten cezbedici oluyordu. Artık ne kullandığımı biliyorum ve bitiriyorum, yenisini alıyorum.

Parfüm

Parfüm kullanmaya çocuk sahibi olduktan sonra, emzirme dönemlerinde ara verdim. Giderek bana da fazla gelmeye başladı. Parfümlerin kimyasal içeriklerine takıldım ve daha çok uçucu yağlar , aromaterapi dünyasına girdim. Deodorant olarak da daha doğal şeyleri kullanmayı tercih ediyorum. Tek bir parfümüm hala duruyor. Kırk yılın başı uzaktan kıyafetime gelecek şekilde sıkıyorum.

Basılı dergi / gazete

Online takip ediyorum çok uzun zamandır. Kitapta da basılı ve e-kitap başa baş gidiyor.

Sentetik kumaşlı kıyafetler

Bu konu da hamilelikle birlikte odağıma yerleşti. Hem hava almama durumunu sevmiyorum hem de yıkandıkça suya mikroplastik salmalarını. Çok nadiren karışımlı ürünler alıyorum. O zaman sentetik oranının %30’dan fazla olmamasınına dikkat ediyorum. Bir de tabii dış giyimde ya da botlarda vs sentetik madde olabiliyor.

Sadece indirime girdi diye alınan şeyler

Bir şeyi sadece indirimde diye almıyorum. Bunu yazıyorum çünkü eskiden yaptığım bir şeydi. Bir şey alırken altta bu neden mi yatıyor diye siz de sorgulayın.

Tek kullanımı plastikler

Almamak için elimden gelen önlemi alıyorum. Tabii ki sokakta suyum bittiği için pet şişe aldığım vs gibi durumlar oluyor. Ama mümkün olduğunda önden hazırlıklı oluyorum. Evde bir doğumgünü mü var? Plastik tabak almak yerine, evdeki tabakların yetmeme ihtimaline karşı tabak ödünç alıyorum.

Fazla yapılan gıda alışverişi

Gıda israfına dikkat ediyorum. Planlı alışveriş yapıyorum. Haftanın gidişatını dikkate alıp ona göre alışveriş yapıyorum.

Bunlardan hangilerine "ben de" dediniz?