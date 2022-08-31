Eşyalarınız azaldıktan sonra yerlerini dolduracak güzellikler
Eşyalarınız azaldıkça yerini nelerin doldurabileceğini hayal ettiniz mi hiç?
Eğer kötü bir sarmaldaysanız yani kendinize ilgi alanları belirlemediyseniz ya da hayattaki küçük güzelliklere dikkatinizi vermeye başlamadıysanız o zaman eşyaların yerini yeni eşyalar alabilir.
Bir de iyi senaryo var. Eşyalar azaldığında sadece bize yer açmıyorlar, zamandan da kazandırıyorlar. Bekleyen bir eşyanın bize yükü çok. Bugün size işte bu yüzden minimalizm hakkında ilk okumaya başladığımda tanıştığım, beni çok etkileyen isimlerden birini paylaşacağım. Leo Babauta. Bazıları evli ya da çocuklu hayatta sadeleşmek mümkün mü diye düşünedursun; o, 6 çocuklu ailesiyle minimalist olabilen bir usta gözümde. Bugün onun yazılarından bir alıntı paylaşacağım size. Sizin de hayatınızda nelerin çoğalabileceğine bir ilham olsun diye. Leo Babauta bir yazısında nelere sahip olmadığının bir listesini paylaşıyor. Bu listeye göre evinde ekmek kızartma makinesi ve mikrodalga gibi ev eşyalarının yanı sıra websitesindeki yazılarının altında da sosyal medyada paylaşma butonları yok.
Devam edelim. “Listemde ev borcu ya da araba borcu da yok" (arabası var bu arada) diyor hatta ev ve araba sigortası olmadığını da söylüyor (ben şansa hem anne hem baba tarafından sigorta acentası olan ailelerden geldiğim için bizim evimizde sigortasız hayat düşünülemez, bu bana hiç uymadı, işin güzelliği de bu. Sevdiğimiz kişilerin her bir düşüncesini benimsemek zorunda değiliz.)
Bu olmayanlar listesine karşılık hayatında neleri çoğalmış? Onun dilinden aktarıyorum;
- Boş zaman
- Evimde daha çok ferah alan
- Okumak, meditasyon yapmak ve spor için zaman
- Her gün yazabilmek için zaman
- Güzel aileme ayırdığım zaman
- Yakın dostlarıma ayırdığım zaman
- Bir yere giderken arabayla gitmek yerine yürümek için zaman
- Araba bakımı ya da arızalarından ve trafikten özgürlük
- Basit, sağlıklı yemekler pişirmek için zaman
- Zamanın çoğunda "saat kaç?" diye endişelenmemek
- Evden uzak olduğumdaki bağ kopma hali (dışarda akıllı telefon, laptop vs kullanmıyor)
- Bağlı olduğumda beni alıkoyan az dikkat dağıtıcı
- Sağlığım
- Oldukça hafif bir toplanma listesi
- Aklımı kurcalamayan bir finans tablosu
- Gurur duyduğum bir iş
- Harika okuyucular
Bu Leo Babauta’nın listesiydi, “Neden sadeleşmeli?” sorusuna benim cevabımı merak ederseniz onun en temel cevabı alan, zaman ve para. Bir kere eşya azalınca evimizin büyüklüğü aynı kalsa bile alanımız genişliyor.
Evde eşya azalınca evi toplamak daha kolaylaşıyor, daha az zaman alıyor. Ayrıca alışverişe harcanan zaman da azalıyor.
Son olarak da gerçekten ihtiyaç duyduğumuz şeyleri aldığımız için gelirimiz aynı olsa bile giderimiz azalıyor ve paramız artıyor. Tüm koşullar aynıyken tüm bunların artması muhteşem bir zenginlik değil mi?
Üstelik bu zenginlik bizi kalbimizde yatan ama şimdi yerim yok, param yok, zamanım yok diyerek ertelediğimiz şeylere ulaşmamız için özgürleştiriyor. İşte bu yüzden programlarımın adı Sadeleşerek Özgürleş.
10 yılı aşkındır yürüdüğüm bu yolda gün gün özgürleştiğimi hissediyorum.
Siz de özgürleşmeye var mısınız?
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