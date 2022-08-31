Eşyalarınız azaldıktan sonra yerlerini dolduracak güzellikler

Eşyalarınız azaldıkça yerini nelerin doldurabileceğini hayal ettiniz mi hiç?

Eğer kötü bir sarmaldaysanız yani kendinize ilgi alanları belirlemediyseniz ya da hayattaki küçük güzelliklere dikkatinizi vermeye başlamadıysanız o zaman eşyaların yerini yeni eşyalar alabilir.

Bir de iyi senaryo var. Eşyalar azaldığında sadece bize yer açmıyorlar, zamandan da kazandırıyorlar. Bekleyen bir eşyanın bize yükü çok. Bugün size işte bu yüzden minimalizm hakkında ilk okumaya başladığımda tanıştığım, beni çok etkileyen isimlerden birini paylaşacağım. Leo Babauta. Bazıları evli ya da çocuklu hayatta sadeleşmek mümkün mü diye düşünedursun; o, 6 çocuklu ailesiyle minimalist olabilen bir usta gözümde. Bugün onun yazılarından bir alıntı paylaşacağım size. Sizin de hayatınızda nelerin çoğalabileceğine bir ilham olsun diye. Leo Babauta bir yazısında nelere sahip olmadığının bir listesini paylaşıyor. Bu listeye göre evinde ekmek kızartma makinesi ve mikrodalga gibi ev eşyalarının yanı sıra websitesindeki yazılarının altında da sosyal medyada paylaşma butonları yok.

Devam edelim. “Listemde ev borcu ya da araba borcu da yok" (arabası var bu arada) diyor hatta ev ve araba sigortası olmadığını da söylüyor (ben şansa hem anne hem baba tarafından sigorta acentası olan ailelerden geldiğim için bizim evimizde sigortasız hayat düşünülemez, bu bana hiç uymadı, işin güzelliği de bu. Sevdiğimiz kişilerin her bir düşüncesini benimsemek zorunda değiliz.)

Bu olmayanlar listesine karşılık hayatında neleri çoğalmış? Onun dilinden aktarıyorum;

Boş zaman

Evimde daha çok ferah alan

Okumak, meditasyon yapmak ve spor için zaman

Her gün yazabilmek için zaman

Güzel aileme ayırdığım zaman

Yakın dostlarıma ayırdığım zaman

Bir yere giderken arabayla gitmek yerine yürümek için zaman

Araba bakımı ya da arızalarından ve trafikten özgürlük

Basit, sağlıklı yemekler pişirmek için zaman

Zamanın çoğunda "saat kaç?" diye endişelenmemek

Evden uzak olduğumdaki bağ kopma hali (dışarda akıllı telefon, laptop vs kullanmıyor)

Bağlı olduğumda beni alıkoyan az dikkat dağıtıcı

Sağlığım

Oldukça hafif bir toplanma listesi

Aklımı kurcalamayan bir finans tablosu

Gurur duyduğum bir iş

Harika okuyucular

Bu Leo Babauta’nın listesiydi, “Neden sadeleşmeli?” sorusuna benim cevabımı merak ederseniz onun en temel cevabı alan, zaman ve para. Bir kere eşya azalınca evimizin büyüklüğü aynı kalsa bile alanımız genişliyor.

Evde eşya azalınca evi toplamak daha kolaylaşıyor, daha az zaman alıyor. Ayrıca alışverişe harcanan zaman da azalıyor.

Son olarak da gerçekten ihtiyaç duyduğumuz şeyleri aldığımız için gelirimiz aynı olsa bile giderimiz azalıyor ve paramız artıyor. Tüm koşullar aynıyken tüm bunların artması muhteşem bir zenginlik değil mi?

Üstelik bu zenginlik bizi kalbimizde yatan ama şimdi yerim yok, param yok, zamanım yok diyerek ertelediğimiz şeylere ulaşmamız için özgürleştiriyor. İşte bu yüzden programlarımın adı Sadeleşerek Özgürleş.

10 yılı aşkındır yürüdüğüm bu yolda gün gün özgürleştiğimi hissediyorum.

Siz de özgürleşmeye var mısınız?